Zee News Bengali
Pakistan War with Afghanistan?: শান্তিবৈঠকের মধ্যেই পাকিস্তান ঝাঁপিয়ে পড়ল আফগানিস্তানের উপর? এশিয়ার আকাশে আগুন-বারুদ? যুদ্ধ?

Pakistan Issues Open Threat to Afghanistan: পাকিস্তান দাবি করে, তালিবান সরকার যেন আফগান ভূখণ্ড থেকে পাকিস্তানে হামলা-চালানো জঙ্গিদের থামায়। এর পরই পাকিস্তান আন্তঃসীমান্ত বিমান হামলা করে, দু'দেশের মধ্যে গোলাগুলি শুরু হয়, অনেকের মৃত্যুও হয়। শান্তি কি ফিরবে? সময়ই বলবে...

সৌমিত্র সেন | Updated By: Oct 26, 2025, 11:47 AM IST
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পাকিস্তান (Pakistan) ও আফগানিস্তানের (Afghanistan) মধ্যে ফের সংঘাত, সংঘর্ষ চলছিলই। এবার পাকিস্তান কয়েকধাপ এগিয়ে আফগানভূমিকে একেবারে যুদ্ধের হুমকি দিয়ে দিল! তবে কি ফের উত্তাল হবে পশ্চিম এশিয়া? পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ (Pakistan’s Defence Minister Khawaja Asif) বলেছেন, ইস্তাম্বুলে শান্তি আলোচনা ব্যর্থ হলে পাকিস্তান কাবুলের সঙ্গে যুদ্ধে যেতে পারে। আফগানিস্তান-পাকিস্তান সীমান্তে সাম্প্রতিক সংঘর্ষ এবং যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনকে প্রতিরোধের জন্য এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

কী বলেছেন আসিফ?

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী আসিফ বলেন, গত কয়েক দিনে সীমান্তে কোনো নতুন সংঘর্ষ ঘটেনি, যা ইঙ্গিত করে, দোহা চুক্তি আংশিকভাবে কার্যকর হয়েছে। তবে, আসিফের এই মন্তব্য সম্পর্কে আফগান সরকারের পক্ষ থেকে এখনও কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। আসিফ বলেন, সীমান্তে পরিস্থিতি বর্তমানে শান্ত, কিন্তু আলোচনা ব্যর্থ হলে পরিস্থিতি খুব দ্রুত খারাপ হতে পারে। 

দ্বিতীয় দফার আলোচনা

দুই দেশের প্রতিনিধিদল তুরস্কে দ্বিতীয় দফার আলোচনায় অংশ নিচ্ছে। এই আলোচনাটি কাতার ও তুরস্কের মধ্যস্থতায় ১৮ ও ১৯ অক্টোবর অনুষ্ঠিত প্রথম আলোচনার পরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য দোহা চুক্তির বাস্তবায়ন, আন্তঃসীমান্ত হামলা প্রতিরোধ এবং পারস্পরিক আস্থা পুনরুদ্ধার। আলোচনা চারটি মূল বিষয়ের উপর নিবদ্ধ: ১. হিংসা রোধে একটি যৌথ নজরদারি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা ২. পরস্পরের সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান নিশ্চিত করা। ৩. পাকিস্তানের নিরাপত্তা উদ্বেগের মূল কারণগুলির সমাধান এবং ৪. বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া।

পাক-আফগান সংঘাত ও শান্তি

পাক-আফগান সংঘাতের মধ্যেই চলছে শান্তি-প্রক্রিয়াও। এর মধ্যে বেশ কিছু বিষয় আছে খুব জরুরি। একবার সেই কী পয়েন্টগুলির উপর আলো ফেলা যাক।

১) পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান একটি যুদ্ধবিরতি (ceasefire) কার্যকর করতে সম্মত হয়েছে।

২) কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তুরস্কের বৈঠকটির লক্ষ্য যুদ্ধবিরতিকে স্থায়ী ও নির্ভরযোগ্য করে তোলা।

৩) পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, পাকিস্তান কয়েক দশক ধরে আফগানিস্তানকে সাহায্য করেছে এবং লক্ষ লক্ষ শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছে। যদিও এই সপ্তাহে পাকিস্তানের নিরাপত্তাবাহিনী বেলুচিস্তানের বেশ কয়েকটি আফগান শরণার্থী শিবির উচ্ছেদ করেছে। এর মধ্যে ছিল লোরালাই, গার্দি জঙ্গল, সারানান, ঝোব, কালাত-এ-সাইফুল্লাহ, পিশিন, এবং মুসলিম বাগের শিবিরগুলি। অনেক শরণার্থী জানিয়েছেন, তাঁদের হঠাৎই জোর করে বের করে দেওয়া হয়, জিনিসপত্র গুছিয়ে নেওয়ার মতো সময়ও দেওয়া হয়নি।

৪) চলতি মাসের শুরুতে পাকিস্তান দাবি করে, তালিবান সরকার যেন আফগান ভূখণ্ড থেকে পাকিস্তানে হামলা চালানো জঙ্গিদের থামায়। এর পরই পাকিস্তান আন্তঃসীমান্ত বিমান হামলা চালায় এবং দুই দেশের মধ্যে ভারী গোলাগুলি শুরু হয়, যার ফলে অনেকের মৃত্যুও হয়।

স্কুলে বোমা, মৃত্যু...

প্রসঙ্গত, কদিন আগেই পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়ার (Khyber Pakhtunkhwa) আকাশে মিলেছিল বারুদের গন্ধ। একটি স্কুলে বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছিল। এই ঘটনার দায়ভার তখনও পর্যন্ত কোনো গোষ্ঠী স্বীকার করেনি। তবে, টাঙ্ক (Tank) জেলায় সক্রিয় টিটিপি-র (TTP) কয়েকটি বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী মেয়েদের শিক্ষার বিরোধী এবং সাধারণত তারা তাদের স্কুলগুলিকেই লক্ষ্য করে। পুলিস জানিয়েছিল, পাকিস্তানের অস্থির খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে শুক্রবার একটি গোয়েন্দা-অভিযানে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (TTP)-এর আটজন জঙ্গি নিহত এবং আরও পাঁচজন আহত হয়। লাক্কি মারওয়াত জেলার ওয়ান্ডা শেখ আল্লাহ (Wanda Sheikh Allah) এলাকায় এই অভিযানটি চালানো হয়েছিল। এই অভিযানে নিষিদ্ধ ঘোষিত তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের আটজন সন্ত্রাসী নিহত এবং আরও পাঁচজন আহত হয়েছিল।

