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সিন্ধুর জল না পাওয়ায় দোরে দোরে ঘুরছে পাকিস্তান! ভয়ে ভারতকে যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ

India vs Pakistan: ঢাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার। সিন্ধুর জল না পাওয়ার ভয়ে ছটফট করছে পাকিস্তান। ভারতকে যুদ্ধের হুমকি পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রীর। যুদ্ধের হুমকি পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফের।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 22, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 11:39 AM IST
সিন্ধুর জল না পাওয়ায় দোরে দোরে ঘুরছে পাকিস্তান! ভয়ে ভারতকে যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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সিন্ধুর জল না পাওয়ার ভয়ে ছটফট করছে পাকিস্তান! ভারতকে যুদ্ধের হুমকি
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