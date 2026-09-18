/জ্বালানি বাঁচাতে পাকিস্তানে কড়া বিধিনিষেধ, রাত ৯টার পর দোকান বন্ধ! সরকারি গাড়িতেও লাগাম

অয়ন ঘোষাল: পশ্চিম এশিয়ায় সঙ্কটের আবহে জ্বালানি সাশ্রয়ের পথে পাকিস্তান। দেশের অর্থনীতি ও জ্বালানি ব্যবহারের উপর চাপ কমাতে একাধিক কড়া সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান সরকার। পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকারি দফতর থেকে শুরু করে সামাজিক অনুষ্ঠান, দোকান-বাজার এবং রেস্তরাঁ—বিভিন্ন ক্ষেত্রেই খরচ কমানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সরকারি কাজের জন্য নতুন গাড়ি কেনার উপর আপাতত নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তবে সেনাবাহিনী, সশস্ত্রবাহিনী, তদন্তকারী সংস্থা, জরুরি পরিষেবা এবং রাজস্ব বিভাগের প্রয়োজনীয় গাড়ি এই নির্দেশের আওতায় পড়বে না।
সরকারি গাড়িতে জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বড় কাটছাঁট করা হয়েছে। জ্বালানির খরচ ৫০ শতাংশ কমানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সরকারি দফতরের গাড়ির ব্যবহার এবং জ্বালানি খরচে কড়া নজরদারি থাকবে। শুধু গাড়ি নয়, বিদেশ সফরেও লাগাম টানা হয়েছে। আগামী তিন মাস সরকারি আধিকারিকদের বিদেশ সফর বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একান্ত প্রয়োজন হলে মন্ত্রী, উপদেষ্টা এবং শীর্ষস্তরের আধিকারিকরা বিদেশ যেতে পারবেন। তবে তাঁদের বিজনেস ক্লাসে নয়, ইকনমি ক্লাসে বিমানযাত্রা করতে হবে।
সরকারি খরচ কমাতে আরও একাধিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উন্নয়নমূলক প্রকল্পের প্রয়োজন ছাড়া চেয়ার, টেবিল, ফ্রিজ, এসি, টেলিভিশনের মতো দীর্ঘদিন ব্যবহারযোগ্য জিনিস কেনাও আপাতত বন্ধ রাখা হবে। সরকারি বৈঠকও যতটা সম্ভব অনলাইনে করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি সামাজিক অনুষ্ঠানেও বিধিনিষেধ জারি হয়েছে। বিয়ে বা অন্য কোনও অনুষ্ঠানে একটির বেশি রান্নার পদ রাখা যাবে না। অর্থাৎ অনুষ্ঠানে খাবারের খরচ কমানোর উপরও জোর দেওয়া হয়েছে।
দোকানপাট ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বন্ধের সময়ও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। দোকান, বাজার, শপিং মল, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর এবং মুদিখানার দোকান রাত ৯টার মধ্যে বন্ধ করতে হবে। বিয়েবাড়ি, ব্যাঙ্কোয়েট হল এবং একই ধরনের অনুষ্ঠানস্থল রাত ১০টার পর খোলা রাখা যাবে না। অন্যদিকে রেস্তরাঁ, ক্যাফে, হোটেল এবং শাক-সবজি, ফল ও অন্যান্য খাবারের দোকান রাত ১১টার মধ্যে বন্ধ করতে হবে। তবে রেস্তরাঁর টেকঅ্যাওয়ে এবং হোম ডেলিভারি পরিষেবাকে এই সময়সীমার বিধিনিষেধ থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে।
জরুরি পরিষেবাগুলিকে অবশ্য এই বিধিনিষেধের বাইরে রাখা হয়েছে। হাসপাতাল, ক্লিনিক, মেডিক্যাল ল্যাব, ফার্মাসি, পেট্রোল পাম্প, CNG স্টেশন এবং EV চার্জিং সেন্টার স্বাভাবিক পরিষেবা চালিয়ে যেতে পারবে। এছাড়াও জিম, ক্রীড়াকেন্দ্র, তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা এবং কল সেন্টারগুলিকেও এই সময়সীমার বিধিনিষেধ থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কটের প্রভাব সামাল দিতে পাকিস্তান সরকার জ্বালানি সাশ্রয়, সরকারি ব্যয় কমানো এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে একাধিক পদক্ষেপ করেছে। কোভিডের সময়ের মতো পুরোপুরি লকডাউন না হলেও, দৈনন্দিন জীবন ও ব্যবসার ক্ষেত্রে এই বিধিনিষেধের প্রভাব পড়তে পারে।
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