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জ্বালানি বাঁচাতে পাকিস্তানে কড়া বিধিনিষেধ, রাত ৯টার পর দোকান বন্ধ! সরকারি গাড়িতেও লাগাম

পশ্চিম এশিয়ার চলমান সঙ্কটের প্রভাব এবার পাকিস্তানেও। জ্বালানি সাশ্রয় ও অপ্রয়োজনীয় খরচ কমাতে একাধিক কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে পাকিস্তান সরকার। নতুন সরকারি গাড়ি কেনা বন্ধ, আধিকারিকদের জ্বালানি খরচ ৫০ শতাংশ কমানো এবং তিন মাস বিদেশ সফরে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি দোকান, অনুষ্ঠানবাড়ি ও রেস্তরাঁ বন্ধের সময়ও বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 18, 2026, 02:39 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 02:39 PM IST
জ্বালানি বাঁচাতে পাকিস্তানে কড়া বিধিনিষেধ, রাত ৯টার পর দোকান বন্ধ! সরকারি গাড়িতেও লাগাম
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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