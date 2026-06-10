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Pakistani Strike On Afghanistan: রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানের নির্মম-নৃশংস আক্রমণ! ১১ শিশু-সহ যুদ্ধের আগুনে ঝলসে মরল কত?

Pakistani Air Strike On Afghanistan: পাকিস্তান সেনার হামলায় আফগানিস্তানে মৃত্যুমিছিল! তালিবান সরকারের মুখপাত্র জাহিবুল্লাহ মুজাহিদ জানিয়েছেন, গত মঙ্গলবার গভীর রাতে আকাশপথে আফগানিস্তানের একাধিক প্রদেশে হামলা চালায় পাক সেনা।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 10, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 01:07 PM IST
Pakistani Strike On Afghanistan: রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানের নির্মম-নৃশংস আক্রমণ! ১১ শিশু-সহ যুদ্ধের আগুনে ঝলসে মরল কত?
Image Credit: রাতের অন্ধকারে ফের কেন পড়শি দেশে হামলা? ফের কি যুদ্ধ?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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