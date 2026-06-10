/Pakistani Strike On Afghanistan: রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানের নির্মম-নৃশংস আক্রমণ! ১১ শিশু-সহ যুদ্ধের আগুনে ঝলসে মরল কত?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আফগানিস্তানে (Afghanistan) পাক এয়ার স্ট্রাইকে (Pakistani air strike) মৃত্যুর মিছিল। ১৯ জন মারা গিয়েছে খোস্ত প্রদেশে (Khost province)। এই হামলাও পাকিস্তান (Pakistan Air Strike) চালিয়েছে রাতের অন্ধকারেই! এর আগেও এভাবে আকাশ পথে হামলা চালিয়ে নিজেদের নিকটতম প্রতিবেশী আফগানিস্তানের সঙ্গে বিরোধের তীব্রতা বাড়িয়েছে পাকিস্তান। ফের একবার!
১১ জন শিশু
আফগানিস্তানে চালানো পাকিস্তানের এই এয়ার স্ট্রাইকে মৃত্যু হয়েছে ১৯ জনের। সঙ্গে আহত হয়েছেন আরও ১৪ জন। এমনটাই দাবি আফগানিস্তানের তালিবান সরকারের। বুধবার, তালিবান সরকারের মুখপাত্র জাহিবুল্লাহ মুজাহিদ জানিয়েছেন, গত মঙ্গলবার গভীর রাতে আকাশপথে আফগানিস্তানের একাধিক প্রদেশে হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান সেনা। খোস্ত, পাকটিকার মতো প্রদেশগুলিতে ভয়ানক হামলা চলে। সেই হামলায় প্রাণ যায় অন্তত ১৯ জনের। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়, পাক হামলায় নিহত আফগানিদের মধ্যে রয়েছে ১১ জন শিশুও!
হুমকি-হুঁশিয়ারি
তালিবান সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, পাকিস্তানের এই গোপন অতর্কিত হামলায় মৃত্যুর পাশাপাশি অন্তত ১৪ জন নাগরিক গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। প্রত্যেকেই মহিলা। আফগানিস্তান পাক হামলার ছবিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে। এর পাশাপাশি তালিবান সরকারের তরফে পাকিস্তানকে ফের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে! বলা হয়েছে, এই ধরনের হামলা চালালে প্রত্যাঘাত করতে ভয় পাবে না আফগানিস্তান! যদিও পাকিস্তান সরকারের তরফে এ নিয়ে কোনও পাল্টা বিবৃতি মেলেনি।
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