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আদিয়ালা জেলেই মৃত্যু হয়েছে ইমরানের? পাক সাংবাদিকের বিস্ফোরক দাবিতে তোলপাড় গোটা দেশ

Imran Khan: গত ১০ আগস্টের একটি ভিডিয়ো ব্লক করেছেন পাকিস্তানি সাংবাদিক ওয়াজাহাত খান। তিনি দাবি করেছেন...

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 12, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 04:08 PM IST
আদিয়ালা জেলেই মৃত্যু হয়েছে ইমরানের? পাক সাংবাদিকের বিস্ফোরক দাবিতে তোলপাড় গোটা দেশ

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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