/আদিয়ালা জেলেই মৃত্যু হয়েছে ইমরানের? পাক সাংবাদিকের বিস্ফোরক দাবিতে তোলপাড় গোটা দেশ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বহু দিন ধরেই অসুস্থ প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। চোখের চিকিত্সার পর তাঁর শারীরিক অবস্থার আরও অবণতি হয়েছে বলে খবর। তার মধ্যেই আদিয়ালা জেল বন্দি ইমরান খান সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর দাবি করলেন ওজাহাত এস খান। পাক সেনা সূত্রে তাঁর দাবি আদিয়ালা জেলেই মৃত্যু হয়েছে ইমরান খানের। তাই বেশকিছু দিন জেলে তাঁর সঙ্গে কাউকে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না। গত ৩ মাস ইমরান খানকে দেখা যায়নি।
কী বলেছেন ওজাহাত
গত ১০ আগস্টের একটি ভিডিয়ো ব্লক করেছেন পাকিস্তানি সাংবাদিক ওয়াজাহাত খান। তিনি দাবি করেছেন, পাক সেনার তিন শীর্ষ কর্তা তাঁকে জানিয়েছেন, ইমরান খান হয়তো জেলেই মারা গিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে ইমরান খানের জনসমক্ষে না আসা এবং কারও সঙ্গে দেখা করতে না দেওয়াতেই এই সন্দেহ আরও গভীর হচ্ছে।
ওজাহাতের ওই দাবির পর ইমরান কেমন আছেন তা নিয়ে পাক সরকারের পক্ষে থেকে কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি। তাতেই সন্দেহ আরও বাড়ছে। এখনে মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে ভিডিয়োটি ভাইরাল হয়েছে তার সত্যতা যাচাই করেনি জি ২৪ ঘণ্টা।
Pakistani Journalist Wajahat Khan claims that his sources inside the Pak Army say Imran Khan is DEAD. pic.twitter.com/kX1KMoQ6FJ— Elite Predators (@elitepredatorss) August 12, 2026
২০২৩ সাল থেকে পাকিস্তানের আদিয়ালা জেলে বন্দি ইমরান খান। ভোটে হারতেই তাকে জেলবন্দি করে পাক সরকার। তাঁর দল,পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ বারবার অভিযোগ করেছে যে, কর্তৃপক্ষ তাঁকে পরিবারের সদস্য ও দলের সহকর্মীদের সাথে দেখা করতে বাধা দিচ্ছে এবং চোখের সমস্যাসহ তাঁর অন্যান্য স্বাস্থ্যগত সমস্যার সঠিক চিকিৎসা দিচ্ছে না।
এদিকে, ইমরান খানের স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা এবং তাঁর বিরুদ্ধে হওয়া মামলাগুলোর বিচারে বিলম্বের প্রতিবাদে মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের সামনে বিক্ষোভ দেখান পিটিআই নেতা ও সমর্থকরা। পরবর্তীতে সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার পিটিআই নেতাদের আশ্বাস দেন যে আগামী সপ্তাহে মামলাগুলোর শুনানি নির্ধারণ করা হবে, যার পর বিক্ষোভ স্থগিত করা হয়।
অন্যদিক, পিটিআই-এর তোলা সমস্ত অভিযোগ ও গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়েছে আদিয়ালা জেল কর্তৃপক্ষ। জেল প্রশাসনের তরফ থেকে স্পষ্টভাবে জানানো হয় যে, ইমরান খান জেলের ভেতরে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও সুস্থ রয়েছেন। তিনি নিয়মিত চিকিৎসা পাচ্ছেন। তাঁকে প্রয়োজনীয় সমস্ত সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভুয়ো খবর ও গুজব ছড়ানোর বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)