English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Pak Journalist Missing Fact Check: অপারেশন সিঁদুরে হত ৩০০ পাক সেনা, এই খবর করার পর থেকেই নিখোঁজ সাংবাদিক সুমাইরা খান!

Pak Journalist Missing Fact Check: সোশ্যাল মিডিয়ায় একজন লিখেছেন, মনে হচ্ছে উনি পাকিস্তান থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। কেউ কেউ লিখেছেন, সুমাইরার নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন লাগছে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Aug 19, 2025, 07:44 PM IST
Pak Journalist Missing Fact Check: অপারেশন সিঁদুরে হত ৩০০ পাক সেনা, এই খবর করার পর থেকেই নিখোঁজ সাংবাদিক সুমাইরা খান!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় পাকিস্তানে একটি পরিচিত নাম সুমাইরা খান। সেই সুমাইরার খোঁজ মিলছে না পাকিস্তানে। এমনই একটা খবর ঘুরপাক খাচ্ছে পাক সংবাদমাধ্যমে। তিনিই একসময় ফাঁস করেছিলেন পাক সেনা চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত। পাশাপাশি, তিনি যে খবর করে গোটা দেশকে নাড়িয়ে দেন সেটি হল, অপারেশেন সিঁদুরে পাক সেনার অন্তত ৩০০ জন মারা গিয়েছেন। সুমাইরার শেষ ইনস্টাগ্রাম পোস্ট দেখা গিয়েছে গত ৭ জুন। তাতেই শোরগোল উঠেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

সুমাইরার নিখোঁজ হওয়ার খবরে শোরগোল উঠেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। অনেকেই সুমাইরার ব্যাপারে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। অনেকেই বলছেন পাকিস্তানে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা বলে আর কিছু নেই 

সোশ্যাল মিডিয়ায় একজন লিখেছেন, মনে হচ্ছে উনি পাকিস্তান থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। কেউ কেউ লিখেছেন, সুমাইরার নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন লাগছে। পাকিস্তানে যারা সত্যি কথা বলে তাদের জন্য এই দেশটা বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে। পাকিস্তান আগে এরকম ছিল না। এখন এখানে আইনের শাসন বলে আর কিছুই নেই।

আরও পড়ুন-মধ্যমগ্রামকাণ্ডে নিহত উত্তরপ্রদেশের তরুণের সঙ্গে গৃহবধূর সম্পর্ক! মরদেহ নিতে এসে এ কী বললেন বাবা...

আরও পড়ুন-কমতে চলেছে সারের দাম, জয়শঙ্করের সঙ্গে চিনা বিদেশমন্ত্রীর বৈঠকে বড় সিদ্ধান্ত...

সুমাইরা খানের বর্তমান অবস্থা

তার সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইল এবং সাম্প্রতিক সংবাদ প্রতিবেদনগুলোতে এমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না যে, তিনি নিখোঁজ হয়েছেন। তার ইউটিউব চ্যানেল এবং অন্যান্য পেশাদার প্রোফাইলগুলোতে সাম্প্রতিক কার্যকলাপ দেখা যায়।

মূলধারার সংবাদমাধ্যমে নিশ্চিতকরণের অভাব

 কোনো বড় আন্তর্জাতিক বা পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম এই খবরটি নিশ্চিত করেনি যে, সুমাইরা খান এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিখোঁজ বা গ্রেফতার হয়েছেন।

সুতরাং, যদিও তার নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে কিছু দাবি প্রচলিত রয়েছে, তা মূলধারার সংবাদমাধ্যম দ্বারা সমর্থিত নয়। 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)  

About the Author
Tags:
Operation SindoorPak Journalist MissingJournalist Sumaira Khan
পরবর্তী
খবর

Alien Approaching Earth: ভয়ংকর গতিতে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে এলিয়েনদের স্পেসক্র্যাফ্ট! আতঙ্কে কাঁপছে সারা পৃথিবী...তবে কি অন্তিম সময়...
.

পরবর্তী খবর

Amartya Sen banned in Visva Bharati: নিজভূমে পরবাসে! প্রিয় বিশ্বভারতীতেই এবার ব্রাত্য...