/অগ্নিগর্ভ পাক অধিকৃত কাশ্মীর, পুলিসের গুলিতে নিহত ১, আয়ত্বের বাইরে চলে যাচ্ছে পরিস্থিতি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: অগ্নিগর্ভ পাক অধিকৃত কাশ্মীর। ইসলামাবাদ বিরোধী বিক্ষোভ উত্তাল পাক অধিকৃত কাশ্মীর। বিক্ষোভ দমনে পাক রেঞ্জার্স গুলি চালালে একজন নিহত এবং আরও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। এতেই পরিস্থিতি প্রায় আয়ত্বের বাইরে চলে যাচ্ছে।
এক্স হ্যান্ডেলে একের পর একে পোস্টে পিটিআই -এর পিওজেকে শাখা জানিয়েছে, মৌলিক অধিকারের দাবিতে এবং রাওলাকোটে চলমান অবস্থান ধর্মঘটের প্রতি সংহতি জানিয়ে পুরো অঞ্চল জুড়ে বিক্ষোভ চলছে। চরহোই-এর বিক্ষোভে নারীসহ শত শত মানুষ অংশ নিয়েছেন। মিরপুর জেলার দাদিয়াল তহসিলের অম্ব গ্রামে বিক্ষোভকারীদের ওপর পাকিস্তানের পুলিস এবং রেঞ্জার্ গুলি চালিয়েছে। দাদিয়ালের অম্ব এলাকায় শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিস এবং রেঞ্জার্স কাঁদানে গ্যাস ও গুলি চালিয়েছে। রেঞ্জার্সের এই গুলিবর্ষণে একজন শহিদ হয়েছেন এবং বেশ কয়েকজন মানুষ আহত হয়েছেন।
রবিবার আন্দোলনের ডাক দেয় জম্মু কাশ্মীর জয়েন্ট আওয়ামি অ্যাকশন কমিটি। সংগঠনটি জানিয়েছে গোটা অঞ্চল জুড়ে উত্তেজনা মারাত্মক রূপ নিয়েছে। পাকিস্তানি নিরাপত্তা বাহিনী বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি ও কাঁদানে গ্যাস ছোড়ায় একজন নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।
JAAC-এর দাবি, মৌলিক অধিকার রক্ষা এবং তাদের নেতা শওকত নওয়াজ মীরসহ অন্যান্য আটক নেতাদের মুক্তির দাবিতে আব্বাসপুরের 'সরদার গুলাম হুসেন খান স্পোর্টস স্টেডিয়ামে' নারী, শিশু ও বৃদ্ধসহ হাজার হাজার মানুষ জড়ো হন। এই শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে নিরাপত্তা বাহিনী গুলি ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করলে বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হন।
রাওলাকোটের অবস্থান ধর্মঘটের জায়গায় এখনও বড় বড় বিক্ষোভকারী দল এসে পৌঁছাচ্ছে। এছাড়া PoJK-এর অন্যান্য এলাকাতেও বিক্ষোভ চলছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)