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অগ্নিগর্ভ পাক অধিকৃত কাশ্মীর, পুলিসের গুলিতে নিহত ১, আয়ত্বের বাইরে চলে যাচ্ছে পরিস্থিতি

PoK Protest: রবিবার আন্দোলনের ডাক দেয় জম্মু কাশ্মীর জয়েন্ট আওয়ামি অ্যাকশন কমিটি। সংগঠনটি জানিয়েছে গোটা অঞ্চল জুড়ে উত্তেজনা মারাত্মক রূপ নিয়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 05, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 08:55 PM IST
অগ্নিগর্ভ পাক অধিকৃত কাশ্মীর, পুলিসের গুলিতে নিহত ১, আয়ত্বের বাইরে চলে যাচ্ছে পরিস্থিতি
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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