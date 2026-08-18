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'একটু দেখা করব সন্ধেবেলা?' হঠাত্‍ ফোন পেয়ে বাড়ি থেকে বেরোতেই গলায় তিনটে গুলি, ঝাঁঝরা হয়ে গেল জনপ্রিয় ভ্লগার

 সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারকে নৃশংসভাবে গুলি করে খুনের ঘটনা ঘটল। স্থান পাকিস্তানের ইসলামাবাদ। ট্যাক্সিলা (Taxila) এলাকায় মাত্র ২৮ বছর বয়সে দুষ্কৃতীদের গুলিতে প্রাণ হারালেন জনপ্রিয় টিকটকার শামসু বিবি, সোশ্যাল মিডিয়ায় আয়েশা গিলামনা (Ayesha Gilamana) নামে পরিচিত ছিলেন। এই হামলায় তাঁর ১৫ বছর বয়সী ছোট বোন আসিমাও গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 18, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 02:53 PM IST
'একটু দেখা করব সন্ধেবেলা?' হঠাত্‍ ফোন পেয়ে বাড়ি থেকে বেরোতেই গলায় তিনটে গুলি, ঝাঁঝরা হয়ে গেল জনপ্রিয় ভ্লগার

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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