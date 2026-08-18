'একটু দেখা করব সন্ধেবেলা?' হঠাত্‍ ফোন পেয়ে বাড়ি থেকে বেরোতেই গলায় তিনটে গুলি, ঝাঁঝরা হয়ে গেল জনপ্রিয় ভ্লগার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারকে নৃশংসভাবে গুলি করে খুনের ঘটনা ঘটল। স্থান পাকিস্তানের ইসলামাবাদ। ট্যাক্সিলা (Taxila) এলাকায় মাত্র ২৮ বছর বয়সে দুষ্কৃতীদের গুলিতে প্রাণ হারালেন জনপ্রিয় টিকটকার শামসু বিবি, সোশ্যাল মিডিয়ায় আয়েশা গিলামনা (Ayesha Gilamana) নামে পরিচিত ছিলেন। এই হামলায় তাঁর ১৫ বছর বয়সী ছোট বোন আসিমাও গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
কী ভাবে ঘটল এই রক্তক্ষয়ী হামলা?
পুলিসে দায়ের করা অভিযোগ অনুযায়ী, গত ১৪ আগস্ট সন্ধ্যায় কাশিম ওরফে ‘কাশি’ নামের এক ব্যক্তির ফোন পেয়ে শামসু বিবি বাড়ি থেকে বাইরে বের হন। এরপর তিনি তাঁর ভাই নিয়ামতউল্লাহ এবং ছোট বোন আসিমা বিবিকে সঙ্গে নিয়ে একটি গাড়িতে করে রওনা দেন।
রাস্তায় ট্যাক্সিলার একটি পেট্রোল পাম্পের কাছাকাছি পৌঁছলে মোটরসাইকেলে চড়ে আসা দুই অজ্ঞাতপরিচয় অস্ত্রধারী যুবক তাঁদের গাড়ি লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে। একটি বুলেট শামসু বিবির ঘাড়ে গিয়ে লাগে এবং ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। আকস্মিক গুলির কারণে চালক গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারালে গাড়িটি অপর একটি গাড়িতে গিয়ে ধাক্কা মারে, যার ফলে তাঁর কিশোরী বোন আসিমা আশঙ্কাজনকভাবে আহত হয়।
তদন্ত ও আর্থিক বিরোধের অভিযোগ
নিহত টিকটকারের বাবা ফজল সাহিবজাদার অভিযোগের ভিত্তিতে পাকিস্তান পেনাল কোডের ৩০২ (খুন) ও ৩২৪ (খুনের চেষ্টা)-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিস। পরিবারের পক্ষ থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আনা হয়েছে:
আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত শত্রুতা: শামসুর বাবা জানান, কাউসার ও জাভেদ (ওরফে শাহীন) নামের দুই ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর মেয়ের আর্থিক বিরোধ চলছিল। টাকা ফেরত দেওয়ার দাবিকে কেন্দ্র করে শামসুকে অতীতে একাধিকবার প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছিল।
পূর্ববর্তী অভিযোগ: এই হুমকির প্রেক্ষিতে শামসু বিবি এর আগে ইসলামাবাদ পুলিসের কাছে একটি অভিযোগও দায়ের করেছিলেন। পরিবারের সন্দেহ, টাকা আত্মসাৎ করতে ভাড়াটে খুনিদের মাধ্যমে এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে।
সিসিটিভি ও প্রত্যক্ষদর্শী: এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে আততায়ীদের শনাক্ত করার চেষ্টা করছে পুলিস। শামসুর ভাই হামলাকারীদের সামনাসামনি দেখলে চিনতে পারবেন বলে জানিয়েছেন।
জনপ্রিয়তা ও মৃত্যুর পর অ্যাকাউন্ট নিষ্ক্রিয়
সোশ্যাল মিডিয়ায় অত্যন্ত পরিচিত মুখ ছিলেন শামসু বিবি। গত তিন-চার বছর ধরে টিকটকে সক্রিয় থেকে তিনি প্রায় ১৩ লক্ষ (১.৩ মিলিয়ন) অনুগামী বা ফলোয়ার তৈরি করেছিলেন এবং তাঁর ভিডিয়োতে ৩ কোটিরও বেশি লাইক ছিল। মৃত্যুর পর পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁর টিকটক অ্যাকাউন্টটি নিষ্ক্রিয় (Deactivate) করে দেওয়া হয়।
পাকিস্তানের রক্ষণশীল সমাজে সোশ্যাল মিডিয়া তারকাদের ওপর প্রায়শই হামলার অভিযোগ ওঠে। তবে শামসুর ক্ষেত্রে এটি আর্থিক বিরোধের জের, নাকি অন্য কোনও পারিবারিক ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষের ফল, তা খতিয়ে দেখতে জোরদার তদন্ত শুরু করেছে স্থানীয় পুলিস।
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