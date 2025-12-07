Pakistani woman appeals Modi: স্বামী দিল্লিতে ফের বিয়ে করছেন, ন্যায়বিচারের চেয়ে মোদীর কাছে কাতর আবেদন পাক মহিলা নিকিতার

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Dec 7, 2025, 05:41 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: করাচিতে পড়ে স্ত্রী। আর স্বামী পাকিস্তান থেকে দিল্লিতে এসে দ্বিতীয় বিয়ে করার তোড়জোড় করছেন। বহুদিন কোনও যোগাযোগ করছেন না। নিকিতা নাগদেব নামে ওই মহিলা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে ইনসাফের জন্য কাতর আবেদন করেছেন এক ভিডিয়ো বার্তায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় ওই ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। ক্ষোভে ফেটে পড়েছে নেটপাড়া। তোলপাড়া পাকিস্তানের সোশ্যাল মিডিয়াও।

পাকিস্তানের করাচির বাসিন্দা নিকিতা নাগদেব। তাঁর স্বামী বিক্রম নাগদেব একজন পাকিস্তানি। লং টার্ম ভিসায় তিনি এখন থাকেন ইন্দোরে। তিনি ভারতে রয়েছে ২০২০ সালের ২০ জানুয়ারি থেকে। হিন্দু রীতি মেনে করাচিতে তাদের বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই নিকিতার জীবন ওলটপালট হয়ে যায়।

২০২০ সালের ৯ জানুয়ারি তারা আটারি বর্ডার দিয়ে ভারতে ঢোকার চেষ্টা করেন তাঁরা। কিন্তু নিকিতার ভিসায় কিছু ত্রুটি থাকায় তাকে সীমান্ত থেকেই করাচিতে ফিরতে হয়। নিকিতার দাবি, তার পর থেকে বিক্রম তাকে ভারতে নিয়ে য়াওয়ার কোনও চেষ্টাই করেনি। যতবারই কথা হয়েছে ততবারই ছুঁতোনাতা করে সে এড়িয়ে গিয়েছে। কেন তাকে ভারতে নিয়ে যাওয়া যাবে না তার কোনও ব্যাখ্যাও বিক্রম দেয়নি। 

নিকিতা তাঁর ভিডিয়োয় কাতর আবেদন করেছেন, যদি আজ আমার মতো একজন মহিলা ন্যায়বিচার না পায় তাহলে ন্যায়বিচারের উপরে মানুষের আস্থাই উঠে যাবে। বহু নারী স্বামীর বাড়িতে মানসিক ও শারীরিক অত্যাচারের শিকার হন। যারা এই ভিডিয়ো দেখছেন তাদের সবার কাছে আবেদন, আমার পাশে দাঁড়ান।

দাম্পত্য জীবনের কথা বলতে গিয়ে নিকিতা বলেছেন, শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার পর থেকেই সেখানকার লোকজনের ব্যবহার বদলে যায়। পরে জানতে পারলাম, এক আত্মীয়ের সঙ্গে স্বামীর সম্পর্ক রয়েছে। শ্বশুরকে সব বললাম। উল্টে শ্বশুর বললেন, ছেলেদের এমন একটু আধটু থাকতেই পারে। 

কোভিডের পর করাচিতে থাকার সময় নিকিতা জানতে পারেন, তার স্বামী বিক্রম ফের একটা বিয়ের তোড়জোড় করছে। মহিলার বাড়ি দিল্লিতে। কিছু ভেবে না পেয়ে পুলিসে একটি লিখিত অভিযোগ করেন নিকিতা। মামলাটি ওঠে সিন্ধি পাঞ্চ মেডিটেশন অ্যান্ডলিগ্যাল কাউন্সেল সেন্টারে। এটি মধ্য প্রদেশে হাইকোর্টের এক্তিয়ারে। নোটিস পাঠানো হয় বিক্রম ও তার বান্ধবীকে। কিন্তু সেই মধ্যস্থতা ব্য়র্থ হয়। ওই সেন্টারের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয় বাদী ও বিবাদী দুজনই পাকিস্তানি হওয়ার জন্য বিষয়টি তাদের এক্তিয়ারে নেই। এর বিচার একমাত্র পাকিস্তানের আদালতই করতে পারে। তাই বিক্রমকে পাকিস্তানে ফেরত পাঠানো হোক। 

উল্লেখ্য, ২০২৫ সালেও স্বামীর বিয়ে রুখে দেওয়ার একবার চেষ্টা করে নিকিতা। সেবার সে ইন্দোর সামাজিক পঞ্চায়েতে আবেদন করে। সেই পঞ্চায়েতও বিক্রমকে পাকিস্তানে ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে সওয়াল করে।

উল্লেখ্য, এর আগে প্রায় এরকম ঘটনা দুদেশের মানুষের মধ্যে ঘটেছে। পাকিস্তান থেকে নেপাল হয়ে উত্তরপ্রদেশে চলে এসেছিলেন এক মহিলা। তিনি গাজিয়াবাদের এক যুবকের সহ্গে থাকতে শুরু করেন। তাদের একটি সন্তানও হয়েছে। দেশে তার দুই সন্তানও রয়েছে। অন্যদিকে, ভারত থেকে প্রেমিকের টানে এক মহিলা চলে যান খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে। এনিয়েও প্রবল টালবাহানা হয়েছিল অতীতে।

