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পাকিস্তানের ধূর্ত প্ল্যান! বঙ্গোপসাগরে মোতায়েন করছে চিনা 'হ্যাঙ্গর' সাবমেরিন

Pakistan News: 'হ্যাঙ্গর' নামটি ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আবার সেই একই নামের সাবমেরিন বঙ্গোপসাগরে মোতায়েন পাকিস্তানের মনস্তাত্ত্বিক চাল হতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 18, 2026, 05:17 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 05:17 PM IST
পাকিস্তানের ধূর্ত প্ল্যান! বঙ্গোপসাগরে মোতায়েন করছে চিনা 'হ্যাঙ্গর' সাবমেরিন
Image Credit: পাক সাবমেরিন

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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পাকিস্তানের ধূর্ত প্ল্যান! বঙ্গোপসাগরে মোতায়েন করছে চিনা 'হ্যাঙ্গর' সাবমেরিন
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