Iran-Israel war Update: মার খেয়ে মরিয়া ট্রাম্প আজই মুছে ফেলতে চান ইরানকে: ভয়ংকরতম হামলার সাক্ষী থাকবে সারা পৃথিবী

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দুনিয়া
War in Strait Of Hormuz: বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তেল সরবরাহের পথ 'স্ট্রেট অফ হরমুজ' যুদ্ধের রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ট্রাম্প জানিয়েছেন, প্রয়োজন হলে আমেরিকা এই পথে বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে পাহারা (escort) দেবে। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 13, 2026, 09:31 PM IST
আমেরিকার আক্রমণ ইরানে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বছরের দ্বিতীয় মাস থেকেই চলা ইরান ইসরায়েল যুদ্ধ- মার্চ মাসে ভয়াবহ আকার নিয়েছে।  মধ্যপ্রাচ্যের এই যুদ্ধে ইরানের উপর আমেরিকা ও ইসরায়েল সম্মিলিত ও  নজিরবিহীন আক্রমণ  সারা পৃথিবী নিন্দা করেছে। সর্বশেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, বিগত কয়েক দিনে ইরান ও লেবাননের অন্তত ১৫,০০০ জায়গায় আক্রমণ করেছে মার্কিন ও ইসরায়েলি বিমান বাহিনী। মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ জানিয়েছেন, যুদ্ধের শুরু থেকে প্রতিদিন গড়ে এক হাজারেরও বেশি জায়গায় হামলা চালানো হচ্ছে এবং শুক্রবার অর্থাত্‍ আজ রাতের আক্রমণ হবে এখনও পর্যন্ত সবথেকে শক্তিশালী ও ব্যাপক। সারা পৃথিবী অবাক হয়ে দেখবে এই আক্রমণ-জানিয়েছে ট্রাম্প। 

Add Zee News as a Preferred Source

ট্রাম্পের কড়া হুঁশিয়ারি ও ইরানের বর্তমান অবস্থা 

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সোশ্যাল মিডিয়ায় এক কড়া বার্তায় জানিয়েছেন যে, ইরানের নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনী প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তাদের ড্রোন ও মিসাইল ভাণ্ডারকেও গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। 

ট্রাম্প আরও বলেন, ইরানের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী শীঘ্রই ক্ষমতাচ্যুত হবে। যদিও তিনি বলেছেন যে, এখনই ইরানকে ভেঙে না গড়তে পারলে খুব দ্রুতই ইরান একটি বড় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাবে। 

মার্কিন প্রশাসনের দাবি, ইরানের নেতারা এখন বাংকারে বা বেসামরিক এলাকায় আশ্রয় নিচ্ছেন। এমনকি নতুন সুপ্রিম লিডার মোজতবা খামেনিইও হামলায় আহত হতে পারেন বলে মনে করছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব। তাদের এবারের লক্ষ্য বোঝাই যাচ্ছে খামেইনির পুত্র-ইরানের বর্তমান সুপ্রিম লিডার। 

স্ট্রেইট অফ হরমুজ 

বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তেল সরবরাহের পথ 'স্ট্রেট অফ হরমুজ' যুদ্ধের রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ট্রাম্প জানিয়েছেন, প্রয়োজন হলে আমেরিকা এই পথে বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে পাহারা (escort) দেবে। 

এদিকে জেনারেল ড্যান কেইন এই এলাকাটিকে 'অত্যন্ত জটিল' বলে বর্ণনা করেছেন। যুদ্ধের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দামের অস্থিরতা দেখা দিয়েছে, যদিও আমেরিকার পক্ষ থেকে রাশিয়ার তেলের ওপর সাময়িকভাবে নিষেধাজ্ঞা শিথিল করায় দাম কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ভারতের বিমান সংস্থা ইন্ডিগো জ্বালানি তেলের দাম বাড়ার কারণে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে সারচার্জ আরোপ করেছে।

আঞ্চলিক সংঘাত ও তৃতীয় পক্ষের ভূমিকা 

এই যুদ্ধ কেবল ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। লেবাননের হিজবুল্লাহ এবং ইরাকের সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোও এতে জড়িয়ে পড়েছে। লেবাননের দক্ষিণে ইসরায়েলি হামলায় অন্তত ৮ জন নিহত হয়েছেন। 

হিজবুল্লাহর সঙ্গে সংঘাত থামাতে লেবাননের পক্ষ থেকে আলোচনার প্রস্তাব দেওয়া হলেও ইসরায়েল তাতে সাড়া দেয়নি। অন্যদিকে, সৌদি আরব জানিয়েছে তারা তাদের আকাশসীমায় প্রবেশ করা অন্তত এক ডজন ইরানি ড্রোন ভূপাতিত করেছে। তুরস্কের আকাশসীমায় ইরানের মিসাইল প্রবেশের ফলে ন্যাটো তাদের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম সক্রিয় করেছে, যা আঞ্চলিক উত্তেজনাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

ইরাকে মার্কিন বিমান দুর্ঘটনা ও ফরাসি সেনার মৃত্যু 

যুদ্ধের মাঝেই ইরাকে আমেরিকার একটি যুদ্ধ বিমান (KC-135)ভেঙে পড়েছে। যদিও দ্বিতীয় একটি বিমান নিরাপদে অবতরণ করেছে। কুর্দিস্তানে ইরানের ড্রোন হামলায় একজন ফরাসি সেনা নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে, যা এই যুদ্ধে ফ্রান্সের প্রথম সামরিক ক্ষতি। ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ এই আক্রমণকে নিন্দা করেছেন।

মানবিক সংকট ও ইরানের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি 

তেহরানের সাধারণ মানুষ এখন চরম আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। কোনও সাইরেন বা সতর্কতা ছাড়াই দিনের যেকোনও সময় বোমা হামলা হচ্ছে। শুক্রবার কুদস দিবস পালন করতে গিয়ে তেহরানের রাস্তায় হাজার হাজার মানুষ জমায়েত হয়েছিল। এই সমাবেশের কাছেই একটি বিমান হামলায় এক মহিলা ও শিশু নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। 

রাষ্ট্রপুঞ্জ জানিয়েছে, তারা ইরান থেকে অসহায় অভিবাসীদের সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। ইরানের অভ্যন্তরে থাকা বিদেশি নাগরিক এবং সাধারণ মানুষ বর্তমানে বিচ্ছিন্ন ও নিরাপত্তাহীন অবস্থায় রয়েছেন।

বর্তমান পরিস্থিতিতে,মধ্যপ্রাচ্যের এই সংঘাত কেবল আঞ্চলিক নয় বরং একটি বিশ্ব সংকটে পরিণত হতে চলেছে। একদিকে মার্কিন ও ইসরায়েলি জোট ইরানের শাসনব্যবস্থা বদলে দিতে মরিয়া, অন্যদিকে ইরানও 'ভুলে যাওয়ার মতো নয়' এমন শিক্ষা দেওয়ার হুমকি দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহল এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ থামানোর কোনও কার্যকর পথ এখনও খুঁজে পায়নি। আগামী কয়েক দিন এই অঞ্চলের ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত সংকটপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
iranIsraelIran-Israel WarIran-Israel-US warAyatollah Ali KhamaeneiPete HegsethPentagon chiefiran warUS airstrikesMiddle East ConflictUS Iran Tensionsmilitary briefing Moztaba khameiniNetaniyahooDonald Trump
পরবর্তী
খবর

.

পরবর্তী খবর

