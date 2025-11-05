Period Tax Pakistan: পাকিস্তানে ৪০% 'পিরিয়ড ট্যাক্স'! কোটি কোটি মহিলার হয়ে দেশের সরকারের সঙ্গে অবিশ্বাস্য লড়াই লড়ছেন মাহনূর...

Period Tax Pakistan: পাকিস্তানে ৪০% 'পিরিয়ড ট্যাক্স'! কোটি কোটি মহিলার হয়ে দেশের সরকারের সঙ্গে অবিশ্বাস্য লড়াই লড়ছেন মাহনূর...
Period Tax Pakistan: ইউনিসেফ-এর মতে, স্যানিটারি প্যাডের উপর উচ্চ করের কারণে পাকিস্তানের খুব কম সংখ্যক নারীই এই পণ্যটি কিনতে পারেন। সম্প্রতি এক তরুণী আইনজীবী পাক সরকারের বিরুদ্ধে মেয়েদের অধিকারের জন্য লড়াই করছেন। কী বলেছেন তিনি?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পাকিস্তানের (pakistan) একজন ২৫ বছর বয়সী আইনজীবী ও সমাজকর্মী মাহনূর ওমর পাক সরকারের বিরুদ্ধে নারীদের অধিকারের জন্য লড়াই করছেন। তিনি 'পিরিয়ড ট্যাক্স' (period tax) বা মাসিক পণ্যের উপর আরোপিত উচ্চ হারের করকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, বিশ্ব জুড়ে কেনিয়া, ভারত, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, কলম্বিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশগুলি 'পিঙ্ক ট্যাক্স' বা 'পিরিয়ড ট্যাক্স' বাতিল করলেও পাকিস্তান এখনও তা করেনি।
মাত্র ১৬.২ শতাংশ মহিলা
ইউনিসেফ-এর মতে, স্যানিটারি প্যাডের উপর উচ্চ করের কারণে পাকিস্তানের খুব কম সংখ্যক নারীই এই পণ্যটি কিনতে পারেন। স্যানিটারি প্যাডের উপর উচ্চ করের কারণে যা খুচরা মূল্যের ৪০ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে। এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, উচ্চমূল্যের কারণে গ্রামীণ এলাকার মাত্র ১৬.২ শতাংশ মহিলা স্যানিটারি প্যাড ব্যবহার করতে পারেন!
স্যানিটারি প্যাড 'বিলাস দ্রব্য'?
মাহনূর ওমর আদালতে প্রশ্ন তুলেছেন, পাকিস্তান সরকার কেন অপরিহার্য পণ্য হিসেবে গরুর সিমেন, দুধ এবং পনিরের মতো জিনিসকে কর থেকে ছাড় দেয়, অথচ স্যানিটারি প্যাড, যা দেশের ১০৯ মিলিয়ন নারীর প্রতি মাসে প্রয়োজন পড়ে, তাকে অ-অপরিহার্য বা 'বিলাস দ্রব্য' হিসেবে শ্রেণইবদ্ধ করে? এবং এর কর ধার্য করা হয় পারফিউম ও কসমেটিক্সের সঙ্গেই? ওমর বলেছেন, "এটা হতাশাজনক যে মহিলা মন্ত্রী, আইনপ্রণেতা এবং জনপ্রতিনিধি থাকা সত্ত্বেও, জেন্ডার-ব্লাইন্ড নীতিগুলি কোনো প্রশ্ন ছাড়াই পাশ হয়ে যাচ্ছে!" তিনি বলেন, এই সব আইন সংশোধন করা উচিত।
'মাহারি জাস্টিস'
ওমরকে সমর্থন করছে 'মাহারী জাস্টিস' নামে একটি যুব-নেতৃত্বাধীন সংস্থা। ২০২২ সালের ভয়াবহ বন্যার পরে সংস্থাটি স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে মাসিক-সংক্রান্ত পণ্য বিতরণ করতে থাকে। এই সংস্থাটি ওমরের আইনি পদক্ষেপকে সমর্থন জানাতে একটি পিটিশনও চালু করেছে, যেখানে এখন পর্যন্ত ৪,৭০০টিরও বেশি স্বাক্ষর জমা পড়েছে।
