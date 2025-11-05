English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Period Tax Pakistan: পাকিস্তানে ৪০% 'পিরিয়ড ট্যাক্স'! কোটি কোটি মহিলার হয়ে দেশের সরকারের সঙ্গে অবিশ্বাস্য লড়াই লড়ছেন মাহনূর...

Period Tax Pakistan: ইউনিসেফ-এর মতে, স্যানিটারি প্যাডের উপর উচ্চ করের কারণে পাকিস্তানের খুব কম সংখ্যক নারীই এই পণ্যটি কিনতে পারেন। সম্প্রতি এক তরুণী আইনজীবী পাক সরকারের বিরুদ্ধে মেয়েদের অধিকারের জন্য লড়াই করছেন। কী বলেছেন তিনি?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Nov 5, 2025, 09:19 PM IST
Period Tax Pakistan: পাকিস্তানে ৪০% 'পিরিয়ড ট্যাক্স'! কোটি কোটি মহিলার হয়ে দেশের সরকারের সঙ্গে অবিশ্বাস্য লড়াই লড়ছেন মাহনূর...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পাকিস্তানের (pakistan) একজন ২৫ বছর বয়সী আইনজীবী ও সমাজকর্মী মাহনূর ওমর পাক সরকারের বিরুদ্ধে নারীদের অধিকারের জন্য লড়াই করছেন। তিনি 'পিরিয়ড ট্যাক্স' (period tax) বা মাসিক পণ্যের উপর আরোপিত উচ্চ হারের করকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, বিশ্ব জুড়ে কেনিয়া, ভারত, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, কলম্বিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশগুলি 'পিঙ্ক ট্যাক্স' বা 'পিরিয়ড ট্যাক্স' বাতিল করলেও পাকিস্তান এখনও তা করেনি।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Baba Vanga Donald Trump: বিশ্ব জুড়ে পরমাণু যুদ্ধ লাগল বলে! বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণী আর ট্রাম্পের মন্তব্য এক সুরে বাঁধা...কী ভাবে সম্ভব?

মাত্র ১৬.২ শতাংশ মহিলা

ইউনিসেফ-এর মতে, স্যানিটারি প্যাডের উপর উচ্চ করের কারণে পাকিস্তানের খুব কম সংখ্যক নারীই এই পণ্যটি কিনতে পারেন। স্যানিটারি প্যাডের উপর উচ্চ করের কারণে যা খুচরা মূল্যের ৪০ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে। এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, উচ্চমূল্যের কারণে গ্রামীণ এলাকার মাত্র ১৬.২ শতাংশ মহিলা স্যানিটারি প্যাড ব্যবহার করতে পারেন!

স্যানিটারি প্যাড 'বিলাস দ্রব্য'?

মাহনূর ওমর আদালতে প্রশ্ন তুলেছেন, পাকিস্তান সরকার কেন অপরিহার্য পণ্য হিসেবে গরুর সিমেন, দুধ এবং পনিরের মতো জিনিসকে কর থেকে ছাড় দেয়, অথচ স্যানিটারি প্যাড, যা দেশের ১০৯ মিলিয়ন নারীর প্রতি মাসে প্রয়োজন পড়ে, তাকে অ-অপরিহার্য বা 'বিলাস দ্রব্য' হিসেবে শ্রেণইবদ্ধ করে? এবং এর কর ধার্য করা হয় পারফিউম ও কসমেটিক্সের সঙ্গেই? ওমর বলেছেন, "এটা হতাশাজনক যে মহিলা মন্ত্রী, আইনপ্রণেতা এবং জনপ্রতিনিধি থাকা সত্ত্বেও, জেন্ডার-ব্লাইন্ড নীতিগুলি কোনো প্রশ্ন ছাড়াই পাশ হয়ে যাচ্ছে!" তিনি বলেন, এই সব আইন সংশোধন করা উচিত।

আরও পড়ুন: 36 People Buried Alive: তুষারধসের নীচে ৩৬ জনের 'জীবন্ত কবর'! অক্সিজেন নেই, সাক্ষাৎ মৃত্যুর মধ্যে... ভয়ংকর ৩৫ মিনিট...

'মাহারি জাস্টিস'

ওমরকে সমর্থন করছে 'মাহারী জাস্টিস' নামে একটি যুব-নেতৃত্বাধীন সংস্থা। ২০২২ সালের ভয়াবহ বন্যার পরে সংস্থাটি স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে মাসিক-সংক্রান্ত পণ্য বিতরণ করতে থাকে। এই সংস্থাটি ওমরের আইনি পদক্ষেপকে সমর্থন জানাতে একটি পিটিশনও চালু করেছে, যেখানে এখন পর্যন্ত ৪,৭০০টিরও বেশি স্বাক্ষর জমা পড়েছে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Period Tax Pakistanperiod taxPakistanUnicefMahnoor OmerMahwari Justicewomen vs pak
পরবর্তী
খবর

36 People Buried Alive: তুষারধসের নীচে ৩৬ জনের 'জীবন্ত কবর'! অক্সিজেন নেই, সাক্ষাৎ মৃত্যুর মধ্যে... ভয়ংকর ৩৫ মিনিট...
.

পরবর্তী খবর

36 People Buried Alive: তুষারধসের নীচে ৩৬ জনের 'জীবন্ত কবর'! অক্সিজেন নেই, সাক্ষাৎ...