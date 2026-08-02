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ওড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুনের গোলায় পরিণত হল গোটা বিমান, মুহূর্তে ভেঙে পড়ে মৃত্যু বহু যাত্রীর

Plane Crash: বিমানটি মাটিতে আছড়ে পড়ার পরপরই আগুন ধরে যায়। আগুনের দাপটে উদ্ধারকারী দল সময়মতো বিমানের কাছে পৌঁছাতে পারেননি

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 02, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 04:31 PM IST
ওড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুনের গোলায় পরিণত হল গোটা বিমান, মুহূর্তে ভেঙে পড়ে মৃত্যু বহু যাত্রীর

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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