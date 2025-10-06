English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Laxmi Puja Celebration In Peterborough: পিটারবোরোর বেঙ্গলি সংস্কৃতি ক্লাব-এর উদ্যোগে দক্ষিণ গ্রোভ কমিউনিটি সেন্টার-এ কোজাগরী লক্ষ্মী পুজোয় মেতে উঠলেন ১৩০-এর বেশি প্রবাসী বাঙালি। মহিলা পুরোহিতের পৌরোহিত্য ও সদস্যদের হাতে তৈরি ভোগে প্রবাসে যেন এক টুকরো বাংলার ছবি ফুটে উঠেছিল।

রজত মণ্ডল | Updated By: Oct 6, 2025, 05:19 PM IST
Laxmi Puja 2025: লক্ষ্মীর আরাধনায় মুখরিত পিটারবোরো! দক্ষিণ গ্রোভ কমিউনিটি সেন্টারে মিলন ক্ষেত্র

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রবাসে থেকেও ঘরের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার এক অনবদ্য উদাহরণ তৈরি করল বেঙ্গলি সংস্কৃতি ক্লাব পিটারবোরো। কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে গত ৫ই অক্টোবর দক্ষিণ গ্রোভ কমিউনিটি সেন্টার সেজে উঠেছিল এক টুকরো কলকাতা রূপে। ক্লাবের উদ্যোগে এই পুজার্চনা ও নৈশভোজের আয়োজনে প্রায় ১৩০ জনেরও বেশি প্রবাসী বাঙালি অংশ নিয়েছিলেন, যা উৎসবের মেজাজকে আরও কয়েক গুণ বাড়িয়ে তুলেছিল।

দেবী লক্ষ্মীর পটচিত্র ও সুসজ্জিত মণ্ডপ যেন সকলকে এক মুহূর্তের জন্য ভুলিয়ে দিয়েছিল যে তাঁরা দেশের বাইরে। ক্লাব সদস্যদের সম্মিলিত উদ্যোগে হলঘরটিকে সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছিল। সদস্যরা হাত মিলিয়ে প্রসাদ তৈরি, ভোগ রান্না এবং মণ্ডপ সজ্জার কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন। তাঁদের হাতের যত্নে তৈরি ভোগে ছিল বাংলার মাটির গন্ধ।

এবারের পুজোর আরও একটি বিশেষত্ব ছিল, এক মহিলা পুরোহিতের পৌরোহিত্যে সম্পন্ন হয়েছিল লক্ষ্মী আরাধনা। শাস্ত্রীয় নিয়ম মেনে পুরোহিতের মন্ত্রপাঠে এবং সমবেত সকলের আন্তরিক অঞ্জলিতে ভক্তি আর ভালোবাসার এক স্নিগ্ধ পরিবেশ তৈরি হয়েছিল।

পুজো শেষে ছিল একসঙ্গে নৈশভোজের ব্যবস্থা। হাসি, গল্প, আড্ডা আর পেট ভরা বাঙালি ভোজে এই উৎসব যেন পূর্ণতা পেয়েছিল। আয়োজকরা জানিয়েছেন, এটি শুধুমাত্র একটি পুজো ছিল না, এটি ছিল প্রবাসে নতুন প্রজন্মকে শিকড়ের সঙ্গে জুড়ে রাখার এক আন্তরিক চেষ্টা। 

