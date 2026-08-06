Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দুনিয়া
  • /শেখ হাসিনার বৈঠকে যোগ দেওয়ার মাশুল? শাকিব আল হাসানের বাড়িতে পেট্রোল বোমা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ

শেখ হাসিনার বৈঠকে যোগ দেওয়ার মাশুল? শাকিব আল হাসানের বাড়িতে পেট্রোল বোমা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ

Shakib Al Hasan: দিল্লির সংবাদ সম্মেলনে শেখ হাসিনার পাশে ভার্চুয়ালি দেখা দেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হামলার মুখে পড়লেন ক্রিকেটার শাকিব আল হাসান। মাগুরায় তাঁর পৈতৃক বাসভবনে পেট্রোল বোমা ছুড়ে ব্যাপক ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের চেষ্টা চালায় দুষ্কৃতীরা। রাজনৈতিক আক্রোশ থেকেই এই পরিকল্পিত হামলা চালানো হয়েছে বলে দাবি করেছে আওয়ামি লীগ।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 06, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 11:43 AM IST
শেখ হাসিনার বৈঠকে যোগ দেওয়ার মাশুল? শাকিব আল হাসানের বাড়িতে পেট্রোল বোমা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
সব কথা হবে ক্যামেরার সামনে! হেমন্ত সোরেনের প্রস্তাব ফিরিয়ে আন্দোলনে অনড় ঝাড়খণ্ডের
2
3
4
5