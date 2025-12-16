English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Pig Heads On Muslim Graves: গোরস্থানে সাবধান! মুসলিম সমাধিস্থলে শুয়োরের কাটা মাথা...ভয়ংকর...

Pig Heads Thrown On Muslim Graves: বন্ডি বিচে সন্ত্রাসের কয়েক ঘণ্টা পরেই সিডনিতে মুসলিম কবরগুলিতে শুয়োরের মাথা নিক্ষেপ করে যায় কেউ। খবর পেয়েই তৈরি আতঙ্ক। নতুন করে সংঘাত?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Dec 16, 2025, 07:13 PM IST
Pig Heads On Muslim Graves: গোরস্থানে সাবধান! মুসলিম সমাধিস্থলে শুয়োরের কাটা মাথা...ভয়ংকর...
প্রতীকী ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বন্ডি সন্ত্রাসের পরে (Bondi Beach terror attack) বন্ডি বিচের নিকটস্থ গোরস্থানে (Muslim graves near the Bondi Beach) ভাঙচুরের খবর পাওয়া যায়। অস্ট্রেলিয়ায় এখনও সন্ত্রাস ও তজ্জনিত আতঙ্কের আবহ চলছেই। অন্তত ১৭ জনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Deadly Plane Crash: ভয়াল বিমান দুর্ঘটনা! ফুটবলমাঠে নামতে গিয়ে কারখানার ছাদের সঙ্গে ভয়ংকর ধাক্কা, মারণ আগুন! পুড়ে মরল বিমানশুদ্ধ...

কবরে শূকরদেহ

দেখা গিয়েছে নরেলান সিমেট্রিতে এই দুর্ঘটনা ঘটানো হয়েছে। তাণ্ডবের যে ছবি মিলেছে, তাতে দেখা গিয়েছে, শূকরের কাটা মাথা কবরস্থানে ছড়ানো। শুধু মাথা নয়, শূকরের দেহাংশও ছড়ানো রয়েছে সেখানে। পুলিস বলেছে, শুয়োরের মাথাগুলি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম সিডনির এই ঘটনার ফুটেজ খুবই ডিস্টার্বিং মনে হয়েছে সংশ্লিষ্ট মহলের।

ভাঙচুর, অনাচার

অস্ট্রেলিয়ার জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র বন্ডি বিচ। সেই বিচে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলায় ১৭ জন নিহত ও অনেকে আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। সেই ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরে এই হামলার কাছাকাছি অবস্থিত ওই মুসলিম কবরস্থানটিতে ভাঙচুর করা হয়। নরেলান কবরস্থান থেকে পাওয়া ছবিতে কবরগুলিতে শুয়োরের কাটা মাথা ও শরীরের অংশ নিক্ষেপ করতে দেখা গিয়েছে একদল উন্মত্তকে। অস্ট্রেলিয়ান মিডিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম সিডনির ওই কবরস্থানের ভাঙচুরের উদ্বেগজনক ফুটেজ শেয়ার করেছে।

আরও পড়ুন: Premananda Maharaj: নরক কল্পনা নয়, ঘোর বাস্তব! প্রেমানন্দজি বলছেন, যাঁরা অন্যায় করছেন, নরকে তাঁরা ভয়ংকর শাস্তির মুখে পড়বেন...

বন্ডি বিচ টেরর অ্য়াটাক

পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ২৪ বছর বয়সী নাভিদ আকরাম এবং তার ৫০ বছর বয়সী বাবা সাজিদ আকরামের বিরুদ্ধে সিডনি বিচে ইহুদিদের হানুক্কা উৎসব উদযাপনের সময় নিরপরাধ মানুষের উপর গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে। সাজিদ আকরামকে পুলিস গুলি করে মেরে ফেলে, কিন্তু নাভিদ হাসপাতালে সংকটজনক অবস্থায়।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Pig Heads On Muslim GravesBondi Beach terror attackhorrific terror attackpopular tourist beach in AustraliaNarellan cemeteryheads and body parts of pigs thrown on gravesvandalism in cemeterySouth-Western Sydney
পরবর্তী
খবর

Australia Bondi Beach Shooting: ঝাঁপিয়ে হামলাকারীর হাত থেকে বন্দুক কেড়ে এখন অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় বীর আহমেদ, প্রধানমন্ত্রী বললেন...
.

পরবর্তী খবর

SIR in Bengal:চেক করে দেখেছেন, আপনার নাম বাদ গিয়েছে? আরেকবার এই লিংকে ক্লিক করে বাদ পড়া দের...