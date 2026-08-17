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বীভৎস দুর্ঘটনার কবলে তীর্থযাত্রীরা! ৫৭ পুণ্যার্থী নিয়ে রাস্তা থেকে বাস ছিটকে পড়ল খাদের ভয়াল গভীরে

Polish Tourist Bus Crash in Hungary: পুণ্যার্থী তথা তীর্থযাত্রীর মৃত্যু বাংলা বিহারের সঙ্গে জুড়ে দিল হাঙ্গেরিকেও। বিশ্বের নানা প্রান্ত মিলিয়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মোট ২৬ জনের মৃত্যু ঘটল। বিহারে ৮ কাঁওয়াড়যাত্রীর পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু, বাংলার তারাপীঠে এক হোটেলে শ্রাবণ সোমে জমায়েত হওয়া ভক্তদের মধ্যে কয়েকজনের আগুনে পুড়ে মৃত্যু ঘটল। প্রসঙ্গত এর আগে ২০০২ সালের জুলাই মাসে হাঙ্গেরির পশ্চিমাঞ্চলে লেক বালাটনের কাছে পোলিশ তীর্থযাত্রীদের একটি বাস উল্টে ২০ জন নিহত হয়েছিলেন।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 17, 2026, 01:26 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 01:26 PM IST
বীভৎস দুর্ঘটনার কবলে তীর্থযাত্রীরা! ৫৭ পুণ্যার্থী নিয়ে রাস্তা থেকে বাস ছিটকে পড়ল খাদের ভয়াল গভীরে

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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