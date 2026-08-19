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শুধু মহিলারাই চড়তে পারবেন এ বাসে! সম্পূর্ণভাবে মেয়েদের জন্যই চালু হয়ে গেল এই পিঙ্ক বাস! অভাবনীয়…

Women-only Pink Bus services: এসে গেল এমন এক বাস যা 'বাই দ্য উওম্যান, ফর দ্য উওম্যান, অফ দ্য উওম্যান'! মেয়েদের জন্য তালু হল বিআরটিসির পিঙ্ক বাস সার্ভিস। পরিষেবাটির উদ্বোধন করলেন-- সড়ক পরিবহণ ও সেতু, রেলপথ এবং নৌ পরিবহণ মন্ত্রী। শোনা যাচ্ছে, অধিকাংশ বাসই দোতলা হবে। 

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 19, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 06:03 PM IST
শুধু মহিলারাই চড়তে পারবেন এ বাসে! সম্পূর্ণভাবে মেয়েদের জন্যই চালু হয়ে গেল এই পিঙ্ক বাস! অভাবনীয়…

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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