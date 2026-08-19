/শুধু মহিলারাই চড়তে পারবেন এ বাসে! সম্পূর্ণভাবে মেয়েদের জন্যই চালু হয়ে গেল এই পিঙ্ক বাস! অভাবনীয়…

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এসে গেল এমন এক বাস যা 'বাই দ্য উওম্যান, ফর দ্য উওম্যান, অফ দ্য উওম্যান'! মেয়েদের জন্য তালু হল বিআরটিসির পিঙ্ক বাস সার্ভিস। পরিষেবাটির উদ্বোধন করলেন-- সড়ক পরিবহণ ও সেতু, রেলপথ এবং নৌ পরিবহণ মন্ত্রী শেখ রবিউল আলম। এ বাসের মূল বৈশিষ্ট্য হল-- বাসের চালক, কন্ডাক্টর ও সহকারী সবাই মহিলা। এ বাসের বিপুল প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে-- POS মেশিনের মাধ্যমে ই-টিকিটিং, সিসিটিভি ক্যামেরা ট্র্যাকিং, পরীক্ষামূলক স্টারলিংক ওয়াই-ফাই। বাংলাদেশের রাজধানীর গণপরিবহণে কর্মী মহিলা ও সাধারণ মহিলা যাত্রীদের জন্য নিরাপদ, স্বাচ্ছন্দ্যময় ও হয়রানিমুক্ত যাতায়াত নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন (বিআরটিসি) আনুষ্ঠানিকভাবে এই পিঙ্ক বাস সার্ভিস চালু করল।
রুট
ঢাকা মহানগরীতে চলবে এই বাস। ঢাকার নতুনবাজার, বাড্ডা, রামপুরা, মালিবাগ, কাকরাইল, পল্টন হয়ে মতিঝিল; এবং মীরপুর, মহম্মদপুর, ডেমরা ও আবদুল্লাহপুর রুটে মোট ১০টি এই বাস চলবে। ঢাকার বাইরে বগুড়ায় ২ টি (শেরপুর-মাটিডালি রুট) এবং চট্টগ্রামে ২ টি (কালুরঘাট-পতেঙ্গা রুট) বাস চলবে। এর অর্থ, বাসের রুট এরকম: নতুনবাজার (কোকাকোলা)-মতিঝিল, তালতলা-মতিঝিল, ডেমরা স্টাফ কোয়ার্টার-মতিঝিল, মিরপুর-১০-মতিঝিল, মিরপুর ১২-মতিঝিল, আব্দুল্লাহপুর-কোয়ার্টার-জিপিও, মিরপুর-মতিঝিল এবং মোহাম্মদপুর-মতিঝিল রুট। শোনা যাচ্ছে, অধিকাংশ বাসই দোতলা হবে।
প্রশিক্ষণ ও পরিষেবা
বিআরটিসি বলছে, যেসব মহিলা চালক ইতিপূর্বে হালকা যানবাহন চালাতেন, তাঁরা যাতে ভারী বাস চালাতে পারেন সেজন্য তাঁদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এজন্য গাজীপুরে দু'মাসের রেসিডেনশিয়াল প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে তাঁদের। সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রী শেখ রবিউল আলম জানান, আগামী দুই মাসের মধ্যে এই পরিষেবার মান আরও বাড়ানো হবে এবং যাত্রী চাহিদার উপর ভিত্তি করে বাস ও রুটের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়ানো হবে।
নির্বাচনী ইস্তেহারে প্রতিশ্রুতি
প্রসঙ্গত, বিএনপি নির্বাচনী ইস্তেহারে মহিলাদের জন্য আলাদা বাস সার্ভিসের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সেই প্রতিশ্রুতিই পূরণ করা হল এর মাধ্যমে। বিআরটিসি জানিয়েছে, ঢাকার বেশ কয়েকটি রুটে এই পিঙ্ক বাস সার্ভিস থাকবে। গাজীপুর-বিমানবন্দর রুটেও এই স্পেশাল বাস চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে।
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