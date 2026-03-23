Plane Accident: বিমানে ৭৬ যাত্রী, রানওয়ের উপরই প্লেন ও ট্রাকের ভয়ংকর সংঘর্ষ- হাড়হিম ভিডিয়ো

Plane Accident: বিমানে ৭৬ যাত্রী, রানওয়ের উপরই প্লেন ও ট্রাকের ভয়ংকর সংঘর্ষ- হাড়হিম ভিডিয়ো
Plane and Truck Collide: দুর্ঘটনার পরই সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে বেশ কয়েকটি ভিডিয়ো। বিমানটিতে ছিলেন প্রায় ৭২ জন যাত্রী এবং ৪ জন ক্রু সদস্য। দুর্ঘটনার পরই জরুরি পরিস্থিতির কারণে নিউ ইয়র্কের ওই বিমানবন্দরে সব ফ্লাইট ওঠানামা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা! তবে মিড এয়ার নয়, রানওয়ের উপরই অবতরণের সময়। ফায়ার ট্রাকের সঙ্গে বিমানের মুখোমুখি ভয়াবহ সংঘর্ষ। ভয়াবহ সেই সংঘর্ষে ভেঙেচুরে, দুমড়েমুচড়ে গিয়েছে বিমানের সামনের অংশ। নিহত হয়েছেন ২ পাইলট-ই। ভয়ংকর এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে নিউইয়র্কের লা গার্ডিয়া বিমানবন্দরে।
বিমান ও ফায়ার ট্রাকের সংঘর্ষ
এয়ার কানাডা এক্সপ্রেসের একটি যাত্রীবাহী বিমানের সঙ্গে ফায়ার ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। রবিবার গভীর রাতে নিউইয়র্কের লা গার্ডিয়া বিমানবন্দরের রানওয়েতে দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনার জেরে নিহত হয়েছেন বিমানটির পাইলট ও কো-পাইলট, দুজনেই। সংঘর্ষে দুজন দমকলকর্মীও গুরুতর আহত হয়েছেন।
দুর্ঘটনার পরই সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে বেশ কয়েকটি ভিডিয়ো। যেখানে দুর্ঘটনার পরের উদ্ধারকাজের ফুটেজ দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমান থেকে যাত্রীদের সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ভিডিয়ো ফুটেজে আরও দেখা গিয়েছে, বিমানের সামনের অংশ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। কাত হয়ে পড়ে রয়েছে সেটি। যাত্রীরা সেই দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমান থেকে থেকে নেমে আসছেন।
কী করে দুর্ঘটনাটি ঘটে?
দুর্ঘটনাটি ঘটে স্থানীয় সময় রাত ১১টা ৩৮ মিনিটে। সেইসময় নিউইয়র্কের লা গার্ডিয়া বিমানবন্দরের রানওয়ে ৪-এ অবতরণ করছিল এয়ার কানাডা এক্সপ্রেসের একটি যাত্রীবাহী বিমানটি। তখনই পোর্ট অথরিটি পুলিস ডিপার্টমেন্টের একটি ফায়ার ট্রাক রানওয়ে ৪-এ অবতরণরত ওই বিমানটির সঙ্গে ধাক্কা খায়। বিমানটিতে ছিলেন প্রায় ৭২ জন যাত্রী এবং ৪ জন ক্রু সদস্য। তাঁদের শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করা হচ্ছে। কারও কোনও গুরুতর চোট লাগেনি বলেই জানা যাচ্ছে।
BREAKING UPDATE: MULTIPLE CRITICAL PATIENTS AFTER AIR CANADA FLIGHT COLLIDES WITH VEHICLE WHILE LANDING AT LAGUARDIA AIRPORT. POSSIBLE FATALITIES. https://t.co/hZWimAuwe5 pic.twitter.com/62SUgxoUkA
— Breaking911 (@Breaking911) March 23, 2026
ফেডারেল অ্যাভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন জানিয়েছে, দুর্ঘটনার পরই জরুরি পরিস্থিতির কারণে ওই বিমানবন্দরে সব ফ্লাইট ওঠানামা সাময়িকভাবে বন্ধ (গ্রাউন্ড স্টপ) করে দেওয়া হয়েছে। আগত ফ্লাইটগুলো অন্য বিমানবন্দরে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফ্লাইটরাডার২৪-এর তথ্য অনুযায়ী, মন্ট্রিয়াল থেকে আসা CRJ-900 বিমানটি প্রায় ২৪ মাইল (প্রায় ৩৯ কিমি/ঘণ্টা) বেগে ফায়ার ট্রাকটির সঙ্গে ধাক্কা খায়। আরও জানা গিয়েছে, ফায়ার ট্রাকটি একটি বোয়িং 737 Max বিমানের জরুরি পরিস্থিতির কারণে রানওয়ে পার হচ্ছিল। তখনই এই দুর্ঘটনা ঘটে।
