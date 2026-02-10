Plane Crash: ৫০-৫৫ যাত্রীকে নিয়ে ভারত মহাসাগরে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল বিমান, হাড়হিম ভিডিয়ো দেখে শিরদাঁড়া দিয়ে নামল শীতল স্রোত

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Plane Crash: এবার ৫০-৫৫ যাত্রীকে নিয়ে ভারত মহাসাগরে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল বিমান! হাড়হিম ভিডিয়ো ঘুরছে নেটপাড়ায়। যা দেখে শিরদাঁড়া দিয়ে নামল শীতল স্রোত নামল নেটপাড়ার...

শুভপম সাহা | Updated By: Feb 10, 2026, 08:48 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিগত বছরে সারা বিশ্ব জুড়ে ১০টিরও বেশি ভয়ংকর বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছে। নতুন বছরের শুরুতেই ফের এল আঁতকে ওঠার মতো অথচ পরিশেষে স্বস্তিদায়ক খবর। মঙ্গলবার ১০ ফেব্রুয়ারি, সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর এডেন আদ্দে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (অতীতে যা মোগাদিশু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নামেই পরিচিত ছিল) থেকে এক যাত্রীবাহী বিমান টেক-অফের কিছুক্ষণ পরেই ভারত মহাসাগরে উপকূলে বিধ্বস্ত হয়।

৫০ থেকে ৫৫ জন যাত্রী নিয়ে বিমানটি গালমুদুগ রাজ্যের গালগাদুদ অঞ্চলের গুরি'ইলে যাচ্ছিল। বিমানটি ছিল স্টারস্কাই এয়ারলাইন্সের। সোমালি সিভিল এভিয়েশন অথরিটি জানিয়েছে যে, বিমান উড়ানের পরপরই বিমানটিতে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়, যার ফলে পাইলট মোগাদিশুতে ফিরে যেতে বাধ্য হন। অবতরণের সময়ে বিমানটি রানওয়ে থেকে ছিটকে পড়ে এবং উপকূলের কাছে এসে স্থির হয়ে যায়। বিমানের ডানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইঞ্জিনের ত্রুটির কারণে পাইলটের বিমান নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আরও সীমিত হয়ে পড়ে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে সোমালি সিভিল এভিয়েশন অথরিটির পরিচালক ডিরেক্টর মোয়াল্লিম হাসান বলেন, বিমানটি উড্ডয়নের পরপরই যান্ত্রিক ত্রুটির সম্মুখীন হয়। পাইলট বিমানবন্দরে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করলেও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন, যার ফলে বিমানটি রানওয়ে থেকে সরে যায় এবং উপকূলে বিধ্বস্ত হয়। উদ্ধার অভিযান পরিচালনা এবং ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়নের জন্য জরুরি প্রতিক্রিয়া দলগুলিকে তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে যে সমস্ত যাত্রী এবং ক্রুদের নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, যদিও কর্মকর্তারা এখনও আহতদের বা বিমানে থাকা ব্যক্তিদের সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করেননি। দুর্ঘটনার ফলে বিমান কর্তৃপক্ষ যান্ত্রিক ত্রুটির কারণ অনুসন্ধান শুরু করেছে কারণ নিরাপত্তা মূল্যায়ন অব্যাহত রয়েছে।

 

