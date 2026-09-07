/বীভৎস! ল্যান্ডিংয়ের সময়েই বিরাট বিপর্যয়! রানওয়ে থেকে ছিটকে বেরিয়ে পর পর ধাক্কা, সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে ছাই...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়ংকর দুর্ঘটনা। রবিবার বিকেলে মিয়ামি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রানওয়ের শেষ প্রান্ত অতিক্রম করে অ্যামাজনের একটি কার্গো বিমান নিকটবর্তী রাস্তার যানবাহনগুলিকে ধাক্কা দেয় এবং আগুন ধরে যায়। এর জেরে পাঁচজন মারা যান এবং আরও পাঁচজন আহত হন। অ্যামাজনের জন্য কার্গো ক্যারিয়ার ২১ এয়ারের চালানো বোয়িং ৭৬৭-৩০০ বিমানটি পুয়ের্তো রিকোর সান জুয়ান থেকে এসে স্থানীয় সময় দুপুর ২টার কিছু পরে অবতরণ করে। ফ্লাইট-ট্র্যাকিং সাইট ফ্লাইটরেডার বলেছে, বিমানটি যখন রানওয়ে থেকে ছিটকে যায়, তখনও সেটি ১১২ নট বা ঘণ্টায় ১২৯ মাইল বেগে চলছিল। এরপর এটি গোডাউনের কর্মী ও আশেপাশের অন্যান্য ব্যবসার জন্য ব্যবহৃত একটি রাস্তা পার হয়ে বেশ কয়েকটি গাড়িকে ধাক্কা দেয় এবং আগুন ধরে যায়। বিমানটি অ্যামাজনের একটি গুদামের কাছে একটি পার্কিং লটের পাশে নাক বরাবর কাত হয়ে থেমে যায়।
আগুনে পুড়ে মৃত্যু?
সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পাঁচজন নিহত হয়েছেন, তিনজনকে গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আরও দুজনকেও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁদের আঘাত সামান্য ছিল। চিকিৎসা করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে, যাঁরা মারা গিয়েছেন সেই নিহতরা ওই বিমানটিতেই ছিলেন, নাকি বিমানটির ধাক্কায় যেসব যান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেই গাড়িগুলিতে ছিলেন, তা এখনই বলা কঠিন হবে।
গাড়ির নীচে চাপা পড়া
রেসকিউ ফায়ার চিফ বলেছেন, পাইলট ও কো-পাইলট ককপিটে আটকে পড়েছিলেন এবং বিমানে আঘাতপ্রাপ্ত গাড়িগুলির ভিতরে থাকা লোকজনও আটকা পড়েন। দমকলকর্মীরা একটি গাড়ির নীচে চাপা পড়া একজনকে উদ্ধার করেছেন।
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