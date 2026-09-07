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বীভৎস! ল্যান্ডিংয়ের সময়েই বিরাট বিপর্যয়! রানওয়ে থেকে ছিটকে বেরিয়ে পর পর ধাক্কা, সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে ছাই...

Miami International Air port: রবিবার বিকেলে মিয়ামি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রানওয়ের শেষ প্রান্ত অতিক্রম করে অ্যামাজনের একটি কার্গো বিমান নিকটবর্তী রাস্তার যানবাহনগুলোকে ধাক্কা দেয় এবং আগুন ধরে যায়, এতে পাঁচজন নিহত এবং আরও পাঁচজন আহত হন।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 07, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 03:46 PM IST
বীভৎস! ল্যান্ডিংয়ের সময়েই বিরাট বিপর্যয়! রানওয়ে থেকে ছিটকে বেরিয়ে পর পর ধাক্কা, সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে ছাই...

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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