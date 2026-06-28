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আকাশ থেকে সটান মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল বিমান! ঝলসে-পুড়ে মরল সব যাত্রীই! ভয়াবহতম প্লেন ক্র্যাশে বিরাট বিদ্যুৎবিভ্রাট

Skydiving Plane Crashes: স্কাইডাইভারদের একটি দলকে নিয়ে বিমানটি উড়েছিল। নির্ধারিত উচ্চতায় পৌঁছে স্কাইডাইভিং শুরুর আগেই বিমানটিতে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়। বিমানটি দ্রুত অবতরণ করছিল। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ে। দুর্ঘটনার পর টমব্লেইনের আশেপাশের এলাকায় ব্যাপক বিদ্যুৎবিভ্রাটও ঘটে বলে জানা গিয়েছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 28, 2026, 07:26 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 07:26 PM IST
আকাশ থেকে সটান মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল বিমান! ঝলসে-পুড়ে মরল সব যাত্রীই! ভয়াবহতম প্লেন ক্র্যাশে বিরাট বিদ্যুৎবিভ্রাট
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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