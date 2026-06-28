/আকাশ থেকে সটান মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল বিমান! ঝলসে-পুড়ে মরল সব যাত্রীই! ভয়াবহতম প্লেন ক্র্যাশে বিরাট বিদ্যুৎবিভ্রাট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অবতরণের পরই ভেঙে পড়ল যাত্রীবাহী বিমানটি! ঘটনাস্থলেই মৃত ১১ জনের। ফ্রান্সের টমব্লেইন এলাকায় ভেঙে পড়ে এই স্কাইডাইভিং বিমানটি। নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার হয়েছে। তদন্ত চলছে। ফ্রান্সে এটি রীতিমতো বড়োসড়ো বিমান দুর্ঘটনা। স্থানীয় খবর অনুযায়ী, স্কাইডাইভারদের একটি দলকে নিয়ে বিমানটি অবতরণ করছিল। নির্ধারিত উচ্চতায় পৌঁছে স্কাইডাইভিং শুরু হওয়ার আগেই বিমানটিতে হঠাৎ যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়। আকাশেই বিপর্যয়ের মুখে পড়ে বিমানটি। এরপর সেটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ে। দুর্ঘটনার পর টমব্লেইনের আশেপাশের এলাকায় ব্যাপক বিদ্যুৎ বিভ্রাটও ঘটে বলে জানা গিয়েছে।
একজনও জীবিতের সন্ধান মেলেনি!
দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জরুরি পরিষেবা, দমকল এবং উদ্ধারকারী দল। ধ্বংসস্তূপে তল্লাশি চালানো হলেও প্রাথমিকভাবে কোনও জীবিত ব্যক্তির সন্ধান মেলেনি বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে,পাইলট এবং পাঁচজন শিক্ষার্থী ও পাঁচজন প্রশিক্ষক-সহ ১০ জন যাত্রীই নিহত হয়েছেন।
বিমানটি কী কারণে ভেঙে পড়ল?
বিমানটি কী কারণে ভেঙে পড়ল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। যান্ত্রিক ত্রুটি, প্রতিকূল আবহাওয়া নাকি অন্য কোনও কারণ এই দুর্ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে-- তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।
তদন্ত এবং
দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ নির্ধারণে বিমান নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের নিয়ে পৃথক তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিশপ্ত বিমানের ব্ল্যাক বক্স-সহ বিমানটির অন্য প্রযুক্তিগত তথ্যও পরীক্ষা করা হবে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার পর গোটা এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওই অঞ্চলে স্কাইডাইভিং-সংক্রান্ত বিমান চলাচলের উপর সাময়িক বিধিনিষেধ জারি করা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।
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