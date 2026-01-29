English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দুনিয়া
  • Deadly Plane Crash: ফের ভেঙে পড়ল বিমান, নেতা-সহ বহু মৃত্যু! ল্যান্ডিংয়ের ঠিক আগে রেডার থেকে হঠাৎই উধাও! কেন? ঘনাচ্ছে ঘোর রহস্য...

Deadly Plane Crash: ফের ভেঙে পড়ল বিমান, নেতা-সহ বহু মৃত্যু! ল্যান্ডিংয়ের ঠিক আগে রেডার থেকে হঠাৎই উধাও! কেন? ঘনাচ্ছে ঘোর রহস্য...

Deadly Flight Crash in Colombia: 'বিচক্র্যাফ্ট ১৯০০' সাতেনা ফ্লাইটের পরিচালিত এক বিমান। ওসানায় অবতরণের কথা ছিল এর। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের কয়েক মিনিট আগেই দুপুর ১২টা ৫ মিনিটে হঠাৎই এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এর। তারপর? সে এক ভয়ংকর কাণ্ড। শব্দ, আগুন, ধোঁয়া, আর্তি, রক্ত, মৃত্যু!

সৌমিত্র সেন | Updated By: Jan 29, 2026, 12:03 PM IST
Deadly Plane Crash: ফের ভেঙে পড়ল বিমান, নেতা-সহ বহু মৃত্যু! ল্যান্ডিংয়ের ঠিক আগে রেডার থেকে হঠাৎই উধাও! কেন? ঘনাচ্ছে ঘোর রহস্য...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বারামতির (Baramati) পরে এবার কলাম্বিয়া (Colombia)! বুধবার কলম্বিয়ায় ভেঙে পড়ল একটি ছোট বাণিজ্যিক বিমান। ভয়ংকর দুর্ঘটনার কবলে পড়ল 'বিচক্র্যাফ্ট ১৯০০' (Beechcraft 1900) নামের বাণিজ্যিক বিমানটি। সাতেনা ফ্লাইটের পরিচালিত (Satena) এই বিমানটির ওসানায় অবতরণের কথা ছিল। কিন্তু নির্ধারিত অবতরণের কয়েক মিনিট আগেই, দুপুর ১২টা ৫ নাগাদ হঠাৎই এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় উড়ানটির।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Pinky Mali in Ajit Pawar Plane Crash: 'বাবা, আমি অজিত পওয়ারের সঙ্গে বারামতি যাচ্ছি'! পিংকির শেষ ফোন বাবাকে, বাবা বললেন...

আবারও এক বিমান দুর্ঘটনা

আবারও এক বিমান দুর্ঘটনা। ফের একবার বিমানের সমস্ত যাত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যু। বুধবার কলম্বিয়াতে ভেঙে পড়ল ছোট বাণিজ্যিক এই বিমানটি। ভেনেজুয়েলা-কলম্বিয়ার সীমান্তের কাছে বিমানটি মাঝ-আকাশ থেকে ভেঙে পড়ে বলেই জানিয়েছে কলম্বিয়ার অসামরিক উড়ান মন্ত্রক। সাতেনা এয়ারলাইন্সের ছোট এই বাণিজ্যিক বিমানটির নাম-- 'বিচক্র্যাফ্ট ১৯০০'। দুর্ঘটনায় বিমানের ১৫ যাত্রীরই মৃত্যু হয়েছে। ছোট বিমানে একেবারেই যাত্রীদের জন্য কোনও নিরাপত্তা নেই? একের পর এক দুর্ঘটনায় এখন এই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে।

নির্ধারিত অবতরণের কয়েক মিনিট আগেই

সাতেনা ফ্লাইট পরিচালিত 'বিচক্র্যাফ্ট ১৯০০' নামের ওই বিমানটির ওসানায় অবতরণের কথা ছিল। তবে নির্ধারিত অবতরণের কয়েক মিনিট আগেই, দুপুর ১২টা ৫ মিনিট নাগাদ এটি হঠাৎই এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের বাইরে চলে যায়! এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের সঙ্গে এর সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তখনই বিপদের আঁচ করা হচ্ছিল।

আরও পড়ুন: Horoscope Today: মিথুনের অপ্রত্যাশিত অফার, কর্কটের গৃহশান্তি, বৃশ্চিকের কসমিক ব্লিস! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

ক্রু সদস্য-সহ ১৫ জনেরই মৃত্যু

শুরু হয়ে যায় জরুরি তল্লাশি। সন্নিহিত পার্বত্য এলাকায় দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালানোর পরে আজ, বৃহস্পতিবার ওই বিমানের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকারী দল ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিমান দুর্ঘটনায় কেউ বেঁচে নেই। ক্রু সদস্য-সহ ১৫ জন যাত্রীরই মৃত্যু হয়েছে। যদিও সরকারি বিবৃতি এখনও দেওয়া হয়নি।

আরও পড়ুন: Last Image of Ajit Pawar before Plane Crash: বিগ বিগ ফাইন্ডিং! মৃত্যুর ঠিক আগে, জীবনের শেষ ছবি! সাড়া ফেলা সেই ছবিতে বিমানের ভিতরে অজিতের পাশে...

ভেঙে পড়েছিল অজিত পওয়ারের বিমান

গতকাল, ২৮ জানুয়ারি, বুধবার বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পওয়ারের। বুধসকালে মহারাষ্ট্রের বারামতীতে অবতরণের সময়ে তাঁর প্রাইভেট চার্টার্ড বিমানটি ভেঙে পড়ে। ডিরেক্টরেট জেনারেল অব সিভিল এভিয়েশনের তরফে জানানো হয়েছিল, দুর্ঘটনায় অজিত পওয়ার-সহ বিমানে থাকা পাঁচজনেরই মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সকাল ৮টা ৪৫ মিনিটে ভয়ংকর এই বিমান দুর্ঘটনাটি ঘটে। বারামতীতে জনসভায় যোগ দিতে যাচ্ছিলেন অজিত। সেখানে অবতরণের সময়ই দুর্ঘটনা ঘটে। জরুরি অবতরণ করার চেষ্টা করা হচ্ছিল বিমানটির, তখনই পাহাড়ি এলাকায় আছড়ে পড়ে বিমানটি, আর আগুন ধরে যায়।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
deadly plane crashDeadly Flight CrashDeadly Flight Crash in ColombiaColombia Plane crashesColombia Plane Crash killing 15aircraft disappears mid-flightBeechcraft 1900
পরবর্তী
খবর

Bangladesh: পৌঁছল শুল্কহীন মোটা চাল! ভারতের ফসলে পেট ভরাবে ইউনূসের বাংলাদেশ...
.

পরবর্তী খবর

Sheikh Hasina: 'আইনের শাসন ফিরিয়েই দেশে ফিরব!' বাংলা সংবাদমাধ্যমে EXCLUSIVE শেখ হা...