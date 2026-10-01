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জীবন বাজি রেখে প্রাণ বাঁচিয়েছেন ১৭৪ যাত্রীর, ক্যাপ্টেন মচ্ছরকে 'হিরো' বলে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা মোদী-নেতেনিয়াহুর

Flydubai Dubai-Tel Aviv flight: ককপিটেই ছুরিকাহত হন ক্যাপ্টেন স্মিত। তার পরেও ওই কো পাইলটের সঙ্গে লড়াই করে ককপিটের দরজা খুলে দেন মচ্ছর। তাতেই যাত্রীরা কাবু করে ফেলেন হামলাকারী ওই পাইলটকে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Oct 01, 2026, 10:58 AM IST|Updated: Oct 01, 2026, 10:58 AM IST
জীবন বাজি রেখে প্রাণ বাঁচিয়েছেন ১৭৪ যাত্রীর, ক্যাপ্টেন মচ্ছরকে 'হিরো' বলে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা মোদী-নেতেনিয়াহুর

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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