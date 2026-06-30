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পাক অধিকৃত কাশ্মীর পাকিস্তানের নয়, বাড়াবাড়ি করলে ভারতের সাহায্য নেব, ফুঁসছে PoK

PoK Protest: পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ওই আন্দোলনে নেতৃত্ব যারা দিচ্ছেন তাদের মধ্যে চেনা মুখ হলেন মানবাধিকার কর্মী সরদার আমান খান

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 30, 2026, 08:30 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 08:33 PM IST
পাক অধিকৃত কাশ্মীর পাকিস্তানের নয়, বাড়াবাড়ি করলে ভারতের সাহায্য নেব, ফুঁসছে PoK
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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