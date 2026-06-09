Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দুনিয়া
  • /PoK protest: আগুনে ফুটছে পাক-অধিকৃত কাশ্মীর! বইছে রক্তগঙ্গা, মৃত্যুমিছিল, বন্ধ ইন্টারনেট ও মোবাইল

PoK protest: আগুনে ফুটছে পাক-অধিকৃত কাশ্মীর! বইছে রক্তগঙ্গা, মৃত্যুমিছিল, বন্ধ ইন্টারনেট ও মোবাইল

PoK Protest 30 Killed 200 Injured: জোটটিকে নিষিদ্ধের ঘটনায় রাওলাকোটে বিক্ষোভ শুরু হয়। বিক্ষোভ দমনে নিরাপত্তা বাহিনীর বল প্রয়োগ করলে সংঘর্ষ বেধে যায়। এতে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলি চালালে এক ব্যবসায়ী প্রাণ হারান। ব্যবসায়ীর মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে গত রবিবার রাওয়ালকোট শহরে তীব্র সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 09, 2026, 09:00 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 09:00 PM IST
PoK protest: আগুনে ফুটছে পাক-অধিকৃত কাশ্মীর! বইছে রক্তগঙ্গা, মৃত্যুমিছিল, বন্ধ ইন্টারনেট ও মোবাইল

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'সততায় মমতাকে একশোয় শূন্য় দেব', বিস্ফোরক প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ
Sukhendu Shekhar Ray resignation36 min ago
2
Abhishek Banerjee42 min ago
3
PoK protests53 min ago
4
Dev1 hr ago
5
CID Raid in Kalighat1 hr ago