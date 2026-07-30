/অশান্ত পাক-অধিকৃত কাশ্মীর! ঘোর নির্বাচনী আবহে রক্তাক্ত সংঘর্ষে ৩০-এর বেশি মৃত্যু

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অশান্ত বালোচিস্তান! অশান্ত পক তথা পাক-অধিকৃত কাশ্মীর। ৩০ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে সেখানে। পাকিস্তান-নিয়ন্ত্রিত আজাদ কাশ্মীরের আইনসভা নির্বাচন বিক্ষোভের রূপ নিয়েছে। এতেই এই প্রাণহানি। একটি কাশ্মীরি সংগঠনের নেতারা গতকাল বুধবার দাবি করেন, দ্বিতীয় দফা ভোটের আগে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে একটি শহরেই ৩০ জনের বেশি মানুষ মারা গিয়েছেন! গত সোমবার সেখানকার মিরপুর, কোটলি ও ভিম্বর জেলায় ১৩টি আসনে ভোট হয়েছে। এতে পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন দল পাকিস্তান মুসলিম লিগ ৯টি আসনে জয় পেয়েছে। বাকি চারটি আসনে জয় পেয়েছে পাকিস্তান পিপলস পার্টি বা পিপিপি।
আজাদ কাশ্মীরে ভোট
আজাদ কাশ্মীরে ২৭ জুলাই এক দফায় এ নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। তবে নিরাপত্তা পরিস্থিতির কথা জানিয়ে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনকে তিন দফায় ভাগ করেছে। আগামী ২ আগস্ট দ্বিতীয় দফা এবং ১০ আগস্ট তৃতীয় দফার ভোট হওয়ার কথা রয়েছে।
২০২১ সালের নির্বাচনে পাকিস্তান-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে জয়ী হয়েছিল ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)। এবারের নির্বাচন বর্জন করেছে দলটি। তাদের অভিযোগ, এবারের ভোটে জালিয়াতির আশঙ্কা রয়েছে।
৩০ জনের বেশি মৃত্যু
আজাদ কাশ্মীরের প্রধান বিক্ষোভকারী সংগঠন জয়েন্ট আওয়ামি অ্যাকশন কমিটিকে (জেএএসি) গত জুনে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে আঞ্চলিক সরকার। এর প্রেক্ষিতে গত মাসে রক্তক্ষয়ী বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে সেখানে। তখন থেকে আজাদ কাশ্মীরে ব্যাংকিং পরিষেবা, সড়ক যোগাযোগ ও ইন্টারনেট পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। তথ্যের আদান-প্রদানও মারাত্মকভাবে বাধা পেয়েছে। এ কারণে জেএএসির দাবি অনুযায়ী আজাদ কাশ্মীরের রাওয়ালাকোটে নির্বাচনী সহিংসতায় ৩০ জনের বেশি নিহত হওয়ার খবর স্বাধীনভাবে যাচাই করতে পারেনি সংবাদমাধ্যমগুলি।
পাঞ্জাবিস্তান?
এদিকে একটা কথা বাতাসে ভসছে, বালোচিস্তান কি পাঞ্জাবিস্তান হয়ে যাচ্ছে? পঞ্জাব বা পঞ্জাবিস্তান হল পাঞ্জাবি ভাষাভাষী মানুষের অঞ্চল। রাজনৈতিক আলোচনায় পাকিস্তানের কেন্দ্র ও পঞ্জাব প্রদেশের আধিপত্য বোঝাতে অনেক সময় সমালোচকরা 'পঞ্জাবিস্তান' শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। এদিকে দীর্ঘদিন ধরেই ব্যাটলফিল্ডে পরিণত হয়েছে অশান্ত রক্তাক্ত বালোচিস্তান। পাকিস্তানের সঙ্গে তাদের আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক। কিন্তু এবার কী হবে? দেশের রাজনৈতিক অঙ্ক কি সম্পূর্ণ বদলে যাবে?
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