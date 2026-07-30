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অশান্ত পাক-অধিকৃত কাশ্মীর! ঘোর নির্বাচনী আবহে রক্তাক্ত সংঘর্ষে ৩০-এর বেশি মৃত্যু

PoK Protests 30 Deaths: আজাদ কাশ্মীরে ২৭ জুলাই এক দফায় এ নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। তবে নিরাপত্তা পরিস্থিতির কথা জানিয়ে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনকে তিন দফায় ভাগ করেছে। আগামী ২ আগস্ট দ্বিতীয় দফা এবং ১০ আগস্ট তৃতীয় দফার ভোট হওয়ার কথা রয়েছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 30, 2026, 01:43 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 01:43 PM IST
অশান্ত পাক-অধিকৃত কাশ্মীর! ঘোর নির্বাচনী আবহে রক্তাক্ত সংঘর্ষে ৩০-এর বেশি মৃত্যু

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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