Poland Russia Conflict: আকাশসীমায় ভয়ংকর ড্রোন! সঙ্গে সঙ্গে অ্যাটাক! রাশিয়ার উপর একযোগে হামলা পোল্যান্ড-ন্যাটোর...

Poland Russia Conflict: পোলিশ সেনাবাহিনী জানায়, বুধবার ভোরে অনেকগুলি ড্রোন পোলিশ আকাশসীমায় প্রবেশ করে। এবং এর মাধ্যমে প্রথমবারের মতো পোলিশ এবং ন্যাটো বাহিনী সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। ইউক্রেন জানিয়েছে, এ ধরনের কাজের মাধ্যমে রাশিয়া আসলে পশ্চিমিদের শক্তি পরীক্ষা করছে। সত্যিটা কী?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবার পোলান্ড-রাশিয়া সংঘাত (Poland Russia Conflict)! পোল্যান্ড ও ন্যাটো ফোর্স (Polish and NATO forces) রাশিয়ার ড্রোন হামলাকে প্রতিহত করেছে বলে খবর (scramble to shoot down Russian drones)!
পোল্যান্ডের আকাশসীমা লঙ্ঘন
প্রতিবেশী ইউক্রেনে রাশিয়ার বিমান হামলার সময় পোল্যান্ডের আকাশসীমা লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে। পোলিশ এবং ন্যাটো বাহিনী রাশিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। তারা যৌথভাবে আকাশসীমা লঙ্ঘনকারী ড্রোনগুলিকে গুলি করে মাটিতে নামায়।
পশ্চিমিদের শক্তি পরীক্ষা?
পোলিশ সেনাবাহিনী জানিয়েছে, আজ, বুধবার ভোরে এক ডজনেরও বেশি ড্রোন পোলিশ আকাশসীমায় প্রবেশ করলে যুদ্ধবিমানগুলিকে দ্রুত তৎপর করা হয়। এবং এর মাধ্যমে প্রথমবারের মতো পোলিশ এবং ন্যাটো বাহিনী সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। ইউক্রেন জানিয়েছে, এ ধরনের কাজের মাধ্যমে রাশিয়া আসলে পশ্চিমিদের শক্তি পরীক্ষা করছে।
পোলিশ সশস্ত্র বাহিনীর বিবৃতি
পোলিশ সশস্ত্র বাহিনীর অপারেশনাল কমান্ড বুধবার ভোরে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, আজ ইউক্রেনের লক্ষ্যবস্তুতে রাশিয়ান ফেডারেশনের আক্রমণের সময়ে আমাদের আকাশসীমা বারবার ড্রোন দ্বারা লঙ্ঘিত হয়েছে। সশস্ত্র বাহিনীর অপারেশনাল কমান্ডারের অনুরোধে অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে এবং ধ্বংস হওয়া লক্ষ্যবস্তুগুলি শনাক্ত করার জন্য অভিযান চলছে। সেনাবাহিনী আরও জানিয়েছে, আকাশসীমা সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য পোলিশ এবং ন্যাটো সামরিক বিমানগুলিকে একযোগে কাজে লাগানো হয়েছে। পোল্যান্ডের অপারেশনাল কমান্ড জানায়, পোলিশ ও বন্ধুবিমানগুলি আমাদের আকাশসীমায় কাজ করছে। স্থলভিত্তিক বিমান প্রতিরক্ষা এবং রাডার পুনরুদ্ধার ব্যবস্থা সর্বোচ্চ পর্যায়ে সক্রিয় করা হয়েছে। পোলিশ প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্ক নিশ্চিত করেছেন, পোলিশ আকাশসীমা একাধিকবার লঙ্ঘনের সঙ্গে সম্পর্কিত এক ঘটনায় অভিযান চলছে। শত্রু-ড্রোনের ধ্বংসাবশেষ সংগ্রহের কাজে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।
