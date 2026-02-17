Polar Vortex Shift: ধেয়ে আসছে মরণঠান্ডা মেরুঘূর্ণি! ভয়াল পোলার রাক্ষসের ভয়ংকর আক্রমণে ফেব্রুয়ারিতেই অচল বিশ্ব...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Polar Vortex Shift: মেরু ঘূর্ণি পৃথিবীর উভয় মেরুকে ঘিরে থাকে নিম্নচাপ এবং ঠান্ডা বাতাসের এক বৃহৎ অঞ্চল। অঞ্চলটি গ্রীষ্মে দুর্বল হয়ে পড়ে, শীতকালে শক্তিশালী হয়। 'ঘূর্ণি' শব্দটি ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে বাতাসের প্রবাহকে বোঝায়। এই চলন মেরুর কাছাকাছি ঠান্ডা বাতাসকে ধরে রাখতে সাহায্য করে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Feb 17, 2026, 03:05 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একটা পোলার ভোর্টেক্স ধেয়ে আসছে (Polar Vortex collapse)-- এটা মোটামুটি ঠিক হয়েই আছে। কবে নাগাদ এই বিপদ ঘটবে? আগের পূর্বাভাস অনুযায়ী ফেব্রুয়ারির মাঝে। তবে, এখন মনে করা হচ্ছে, এই ঘূর্ণি আসবে ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে। পোলার ভোর্টেক্সের সর্বশেষ পূর্বাভাসে (latest Polar Vortex forecast) এ-সংক্রান্ত সতর্কতাও দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে স্ট্রাটোস্ফেরিক ওয়ার্মিং ইভল্যুশনের কথা (stratospheric warming evolution), বলা হয়েছে কোথায় কী প্রভাব পড়বে, তা-ও। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইউরোপে (United States, Canada, Europe) কী ঘটবে এর ফলে? ছড়াচ্ছে ঘোর আতঙ্ক।

দুধের মতো সাদাটে ঘন বাতাস

উত্তর মেরুর আকাশে প্রথম দেখা যায় একে। কেমন দেখতে? হালকা দুধের মতো সাদাটে ঘন বাতাস; আর শীতের সূর্যটা যেন মেঘের গায়ে লেপ্টে থাকা একটি পুরনো কয়েনের মতো দেখতে লাগে। আপাত ভাবে কিছু বোঝা যায় না। কিন্তু কেউ যদি এই আবহাওয়ায় বেশিক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন, তবে তিনি অনুভব করবেন যে, কোথাও একটা বড় গোলমাল আছে। 

মেরু ঘূর্ণাবর্তের ছোবল

কেন? কেননা, বাতাস কেবল ঠান্ডা নয়, এর সঙ্গে মিশে আছে কী এক অদ্ভুত জিনিস, যেন ঠিক বোঝানো যায় না। একটা ভঙ্গুরতা যেন মিশে আছে এতে। মনে হচ্ছে, বাতাস যেন টানটান হয়ে আছে, ঠিক যেন ধনুকের ছিলা থেকে তীরের বেরিয়ে আসার আগের মুহূর্ত। জেটলগ প্রবাহের অনেক উপরে বায়ুমণ্ডল নিজেকে নতুন করে সাজিয়ে নিচ্ছে। মরসুমের শুরুতে একটি বিরল 'পোলার ভর্টেক্স' বা মেরু ঘূর্ণাবর্তের পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। এবং আমাদের পৃথিবী নীরবে এক চরম পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

বায়ুপ্রবাহে ভাঙন?

একটি ভয়ংকর 'পোলার ভর্টেক্স' কোর এই ফেব্রুয়ারির আগামী দিনগুলিতে উত্তর আমেরিকায় আর্কটিক বা মেরু অঞ্চলের কনকনে ঠান্ডা বাতাস বয়ে আনবে। তবে সর্বশেষ পূর্বাভাস অনুযায়ী, ফেব্রুয়ারির শুরুতে একটি 'স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারিক ওয়ার্মিং' (বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরের উষ্ণায়ন) ঘটার পরে পোলার ভোর্টেক্সের পতনের সম্ভাবনাই দেখা দিচ্ছে। হাই-রেজোলিউশন মডেলের তথ্য থেকে মেরু অঞ্চলের বায়ুপ্রবাহে ভাঙন দেখা যাচ্ছে, যার ফলে ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপে দীর্ঘস্থায়ী শৈত্যপ্রবাহের আশঙ্কা রয়েছে।

মেরুঘূর্ণি 

মেরু ঘূর্ণি হল পৃথিবীর উভয় মেরুকে ঘিরে থাকা নিম্নচাপ এবং ঠান্ডা বাতাসের একটি বৃহৎ অঞ্চল। এটি সর্বদা মেরুর কাছে থাকে, কিন্তু গ্রীষ্মে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং শীতকালে শক্তিশালী হয়। "ঘূর্ণি" শব্দটি ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে বাতাসের প্রবাহকে বোঝায় যা মেরুর কাছাকাছি ঠান্ডা বাতাসকে ধরে রাখতে সাহায্য করে। উত্তর গোলার্ধে শীতকালে অনেক সময়, মেরু ঘূর্ণি প্রসারিত হয়, জেট স্ট্রিমের সঙ্গে দক্ষিণ দিকে ঠান্ডা বাতাস পাঠায় (উপরের গ্রাফ দেখুন)। শীতকালে এটি মোটামুটি নিয়মিত ঘটে এবং প্রায়শই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আর্কটিক বায়ুর বৃহৎ প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে যুক্ত।

ঠান্ডাজনিত বিপর্যয়

২০১৪ সালের জানুয়ারির এই ধরনের ঘটনাটি অতীতে ঘটে যাওয়া অনেক অন্যান্য ঠান্ডাজনিত বিপর্যয়ের সঙ্গে মেলে। ১৯৭৭, ১৯৮২, ১৯৮৫ এবং ১৯৮৯ সালের বেশ কয়েকটি এই ধরনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা আছে। পোলার ঘূর্ণি নতুন কিছু নয়। "পোলার ঘূর্ণি" শব্দটি সম্প্রতি জনপ্রিয় হয়েছে মাত্র। আর এটি কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ইউরোপ এবং এশিয়ার কিছু অংশেও পোলার ঘূর্ণি ঘটে। 

বিপদ?

মানুষের জন্য একমাত্র বিপদ হল, পোলার ঘূর্ণি প্রসারিত হলে। কেননা, ঠান্ডার মাত্রা কতটা হবে, তা না বুঝতে পারা যায় না। পোলার ঘূর্ণিঝড়ের কথা শুনলে আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। তবে ঠান্ডার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। পোশাকটি উপযুক্ত কিনা, তা নিশ্চিত করতে হবে। 

