Pope Francis Dies: দীর্ঘ রোগভোগের পর প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিস, গভীর শোক প্রকাশ প্রধানমন্ত্রী মোদীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চলে গেলেন পোপ ফ্রান্সিস। সোমবার সকালে প্রয়াত হন ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের প্রধান ধর্মগুরু। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। এমনটাই জানিয়েছেন কার্ডিন্যাল কেভিন। এক বিবৃতিতে তিনি জানিয়েছেন, আজ সকাল ৭টা ৩৫ মিনিটে রোমের বিশপ ফ্রান্সিস 'ফাদারের' ঘরে ফিরে গিয়েছেন। তাঁর সারা জীবন কেটেছে ঈশ্বর ও চার্চের সেবায়। পোপের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বেশকিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন ফ্রান্সিস। হুইল চেয়ারেই কাটাতেই বেশিরভাগ সময়। সম্প্রতি তিনি হাসপাতালে ভর্তি ছিলে ৩৮ দিন। ছাড়াও পেয়ে গিয়েছিলেন। তারপরেই হঠাত্ করেই তিনি চলে গেলেন পুরনো নিউমেনিয়ায়।

পোপের অসুস্থততার সময়েই প্রশ্ন উঠেছিল তাঁর অবর্তমানে কে হবেন পোপ। কারণ তাঁর অসুস্থতার কারণে তার কাজকর্ম আটকে যাচ্ছিল। সেইসময় তাঁর পদত্যাগের জল্পনাও তৈরি হয়েছিল কার্ডিন্যাল জ্যাঁ মার্ক অ্যাভেলিনের এক মন্তব্য। তিনি মন্তব্য করেন, পোপ বদল হয়। আমরাও বদলাই। কাজ চলতে থাকে। পোপ যদি সুস্থ না হন তাহলে সবকিছুই সম্ভব।

Deeply pained by the passing of His Holiness Pope Francis. In this hour of grief and remembrance, my heartfelt condolences to the global Catholic community. Pope Francis will always be remembered as a beacon of compassion, humility and spiritual courage by millions across the… pic.twitter.com/QKod5yTXrB

পোপ হলেন প্রথম ল্যাটিন আমেরিকান ধর্মগুরু যিনি পরপর তিন দিন গুড ফ্রাইডের অনুষ্ঠানে যোগ দেননি। গত রবিবার তিনি খুব অল্পক্ষণের জন্য দেখা করেন মার্কিন উপরাষ্ট্রপতি জে ডি ভান্স। চিকিত্সকদের নিষেধ সত্বেও তিনি জনসমক্ষে আসেন রবিবারের ইস্টারে। সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারে তিনি প্রায় ৩৫ হাজার মানুষের সামনে হাজির হন।

Saddened to know of the demise of His Holiness Pope Francis, the leader of the Roman Catholic Church. The Pope is the highest esteemed authority in the Catholic world, and billions of Christians in this planet revere him as the Supreme Pontiff.

My heart goes out to all my…

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) April 21, 2025