Pope Leo Visits Blue Mosque: নীল মসজিদে পোপ লিও! জুতো খুলে ভিতরে ঢুকলেন, তাঁকে যখন প্রার্থনা করতে বলা হল, পোপ বললেন...
Pope Leo XIV visits Istanbuls Blue Mosque: ভ্যাটিকান প্রেস অফিস একটি ভুল বিবৃতি পাঠিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি করে। বিবৃতিতে বলা হয়, পোপ মসজিদে প্রার্থনা করেছেন এবং তুর্কিয়ে রাষ্ট্র পরিচালিত ধর্মীয় সংস্থার প্রধান তাঁকে স্বাগত জানিয়েছেন। যদিও পরে জানা যায়, এর কোনোটিই ঘটেনি। তাহলে কী ঘটেছিল?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পোপ মসজিদে এলেন (Pope visits Istanbul’s Blue Mosque)। পোপ লিও চতুর্দশ নির্বাচিত হওয়ার পরে এই প্রথমবারের মতো তিনি তুর্কিয়ের এক মসজিদ পরিদর্শন করলেন। সম্মান প্রদর্শনের অংশ হিসেবে তিনি জুতো খুলে তিনি মসজিদে প্রবেশ করেন। যদিও সেখানে প্রার্থনা করেননি তিনি। শনিবার পোপ লিও ইস্তাম্বুলের ঐতিহাসিক নীল মসজিদ-- যেটি বিশ্ব জুড়ে ব্লু মস্ক হিসেবে পরিচিত-- বা সুলতান আহমেদ মসজিদে যান। সতেরো শতকের অটোমান স্থাপত্যের এ এক অনন্য নিদর্শন। দেয়াল ও গম্বুজ অপূর্ব রঙ ও সজ্জা।
প্রার্থনায় না
স্থানীয় মুসলিম নেতাদের সঙ্গে পোপ লিও মসজিদের আঙিনা দিয়ে হেঁটে ভেতরে প্রবেশ করেন এবং জুতা খুলে পুরো মসজিদ ঘুরে দেখেন। মসজিদের মুয়াজ্জিন আশগিন তুনকা জানান, তিনি পোপকে প্রার্থনা করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তুনকা বলেন, আমাকে বলা হয়েছিল, পোপ এখানে প্রার্থনা করবেন। তাই আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি প্রার্থনা করতে চান কি না। তিনি বলেছিলেন, না, তিনি শুধু ঘুরে দেখব।
ভ্যাটিকানের ভুল
এ সফরের পর ভ্যাটিকান প্রেস অফিস অবশ্য একটি ভুল বিবৃতি পাঠিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। বিবৃতিতে বলা হয়েছিল, পোপ মসজিদে প্রার্থনা করেছেন এবং তুর্কিয়ে রাষ্ট্র পরিচালিত ধর্মীয় সংস্থার প্রধান তাঁকে স্বাগত জানিয়েছেন। যদিও পরে জানা যায়, এর কোনোটিই ঘটেনি। ভ্যাটিকান পরে স্বীকার করে যে, প্রার্থনার কথা উল্লেখ করা বিবৃতিটি ভুলবশত পাঠানো হয়েছিল।
এই কি প্রথম?
পোপ লিও হলেন নীল মসজিদ পরিদর্শনকারী তৃতীয় পোপ। এর আগে ২০১৪ সালে পোপ ফ্রান্সিস ওই মসজিদে দুমিনিট প্রার্থনা করেছিলেন। তাঁর আগে ২০০৬ সালে পোপ বেনেডিক্ট ষোড়শ সেখানে কিছুক্ষণ প্রার্থনা করেছিলেন। এটিকেই অনেকে প্রথম কোনো পোপের মসজিদে প্রার্থনা করার ঘটনা হিসেবে দেখেন।
৬০ বছরের সংলাপ
প্রথম পোপ হিসেবে জন পল দ্বিতীয় ২০০১ সালে সিরিয়ার একটি মসজিদ পরিদর্শন করেছিলেন। ৬০ বছর ধরে ক্যাথলিক চার্চ মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সক্রিয় সংলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। গতকাল বিকেলে পোপ লিও তুর্কিয়ের স্থানীয় খ্রিস্টান চার্চগুলির নেতৃত্বস্থানীয়দের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। এরপর তিনি ইস্টার্ন অর্থোডক্স খ্রিস্টানদের আধ্যাত্মিক নেতা প্যাট্রিয়ার্ক বার্থোলোমিউ প্রথমের সঙ্গে সেন্ট জর্জের প্যাট্রিয়ার্কাল চার্চে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সেখানে এক মিছিলে পোপ লিও অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ বন্ধন গড়ে তোলার গুরুত্ব নিয়ে কথা বলেন।
