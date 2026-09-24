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আগামী ৬ মাসের মধ্যে বেঘোরে মরবে সাড়ে ৪ লক্ষ মানুষ! রাক্ষুসে সুপার এল নিনো ভারতে চিবিয়ে খাবে...

Powerful El Nino Effects: বিশ্ব জুড়ে ২৪ হাজারে হাজারের বেশি অঞ্চলের স্থানীয় তাপমাত্রার পরিমাপ এবং তা মানুষের মৃত্যুতে কী ধরনের প্রভাব ফেলবে, সে তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এল নিনো এক প্রাকৃতিক জলবায়ু চক্র। মানবসৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ইতিমধ্যেই উত্তপ্ত হয়ে থাকা পৃথিবীতে চলতি বছরের অস্বাভাবিক শক্তিশালী এল নিনো এফেক্ট বিপদ বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 24, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 02:03 PM IST
আগামী ৬ মাসের মধ্যে বেঘোরে মরবে সাড়ে ৪ লক্ষ মানুষ! রাক্ষুসে সুপার এল নিনো ভারতে চিবিয়ে খাবে...

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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