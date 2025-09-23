English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Pregnant mom jumps from blazing second-floor window: গর্ভে যমজ, হবু সন্তানদের বাঁচাতে জ্বলন্ত বাড়ির দোতলা থেকেই লাফ মারলেন মা! তারপর...

US news: পরিবারের তিনটি প্রিয় বিড়াল আগুনে মারা যায়। একটি বিড়ালকে জরুরি পশু হাসপাতালে নেওয়া হলেও সে বাঁচেনি।

নবনীতা সরকার | Updated By: Sep 23, 2025, 11:44 PM IST
Pregnant mom jumps from blazing second-floor window: গর্ভে যমজ, হবু সন্তানদের বাঁচাতে জ্বলন্ত বাড়ির দোতলা থেকেই লাফ মারলেন মা! তারপর...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গর্ভবতী মা আগুন থেকে বাঁচতে দোতলার জানালা দিয়ে ঝাঁপ দিলেন হবু সন্তানদের বাঁচাতে । কথায় বলে মা কী না পারে সন্তানদের জন্য। 

Add Zee News as a Preferred Source

আমেরিকার টেনেসির সোডি-ডেইজি শহরে মায়ের আত্মত্যাগের আরেকটা জ্বলন্ত উদাহরণ দেখল। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সময় সাত মাসের গর্ভবতী মা কেটি বার্কার নিজের জীবন ও হবু যমজ সন্তানদের রক্ষা করতে দোতলার জানালা থেকে ঝাঁপ দিতে বাধ্য হন।

ঘটনার বিবরণ:

আগুন লাগে তিনতলা বাড়ির মাঝখানে, ফলে কেটি উপরের তলায় আটকে পড়েন। তিনি বলেন, “হাড় ভাঙার ঝুঁকি নেওয়া অথবা শেষকৃত্যের পরিকল্পনা—এই দুইয়ের মধ্যে একটা বেছে নিতে হয়েছিল।”

ঝাঁপ দেওয়ার সময় তিনি হাঁটু, কোমর ও পিঠে আঘাত পান।

 পরিবারের অবস্থা:

কেটির স্বামী ডেভিড তখন তাদের ছয় বছরের মেয়েকে স্কুল থেকে আনতে গিয়েছিলেন। ডেভিডের বাবা, যিনি হুইলচেয়ার ব্যবহার করেন, তখন বাড়ির বেসমেন্টে আটকে ছিলেন। পুলিস কোনও সুরক্ষা ছাড়াই আগুনের মধ্যে ঢুকে তাকে উদ্ধার করে।

দুঃখজনক ক্ষতি:

পরিবারের তিনটি প্রিয় বিড়াল আগুনে মারা যায়। একটি বিড়ালকে জরুরি পশু হাসপাতালে নেওয়া হলেও সে বাঁচেনি।

 সহায়তা ও পুনর্গঠন:

GoFundMe পেজে $১১,০০০-এর বেশি অর্থ সংগ্রহ হয়েছে, যা চিকিৎসা, পশু চিকিৎসা ও হারানো জিনিসপত্র পুনরুদ্ধারে সাহায্য করবে।

কেটির মনোবল:

কেটির পেলভিস ভেঙেছে, মেরুদণ্ডে চাপ পড়েছে এবং ধোঁয়ায় শ্বাসকষ্ট হয়েছে, তবে তিনি ও যমজ সন্তানরা স্থিতিশীল অবস্থায় আছেন।

কেটি বলেন 'ভালো মানুষ আছে, যারা সাহায্য করতে এগিয়ে আসে মুহূর্তের মধ্যে।”

আরও পড়ুন: Tollywood Bengali Actress Rayati Bhattacharya: 'খোলামেলা ড্রেসে সেক্সি পোজে প্রডিউসারকে ভিডিয়ো কলে শরীর দেখান! তাহলেই হাতে গরম পঞ্চাশ লাখ পাবেন...' বিস্ফোরক মেসেজ টালিগঞ্জের অভিনেত্রীকে...

আরও পড়ুন: Katrina Kaif-Vicky Kaushal pregnancy Announcement: 'জীবনের সেরা অধ্য়ায়'! ক্যাটরিনা প্রেগন্যান্ট, বাবা ভিকি...অক্টোবরেই কি তাহলে?

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
Pregnant motherJumpswindowblazing windowtwin pregnantus news
পরবর্তী
খবর

Republican Leader's controversial Remark On Hanuman Statue: 'হনুমান কোনও দেবতাই নয়!' ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টির নেতার রণহুংকার, 'ভেঙে ফেলো মূর্তি...'
.

পরবর্তী খবর

Bengal Weather: দুর্যোগের জের, আজ থেকেই কলকাতার স্কুলগুলিতে পুজোর ছুটি ঘোষণা