Pregnant mom jumps from blazing second-floor window: গর্ভে যমজ, হবু সন্তানদের বাঁচাতে জ্বলন্ত বাড়ির দোতলা থেকেই লাফ মারলেন মা! তারপর...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গর্ভবতী মা আগুন থেকে বাঁচতে দোতলার জানালা দিয়ে ঝাঁপ দিলেন হবু সন্তানদের বাঁচাতে । কথায় বলে মা কী না পারে সন্তানদের জন্য।
আমেরিকার টেনেসির সোডি-ডেইজি শহরে মায়ের আত্মত্যাগের আরেকটা জ্বলন্ত উদাহরণ দেখল। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সময় সাত মাসের গর্ভবতী মা কেটি বার্কার নিজের জীবন ও হবু যমজ সন্তানদের রক্ষা করতে দোতলার জানালা থেকে ঝাঁপ দিতে বাধ্য হন।
ঘটনার বিবরণ:
আগুন লাগে তিনতলা বাড়ির মাঝখানে, ফলে কেটি উপরের তলায় আটকে পড়েন। তিনি বলেন, “হাড় ভাঙার ঝুঁকি নেওয়া অথবা শেষকৃত্যের পরিকল্পনা—এই দুইয়ের মধ্যে একটা বেছে নিতে হয়েছিল।”
ঝাঁপ দেওয়ার সময় তিনি হাঁটু, কোমর ও পিঠে আঘাত পান।
পরিবারের অবস্থা:
কেটির স্বামী ডেভিড তখন তাদের ছয় বছরের মেয়েকে স্কুল থেকে আনতে গিয়েছিলেন। ডেভিডের বাবা, যিনি হুইলচেয়ার ব্যবহার করেন, তখন বাড়ির বেসমেন্টে আটকে ছিলেন। পুলিস কোনও সুরক্ষা ছাড়াই আগুনের মধ্যে ঢুকে তাকে উদ্ধার করে।
দুঃখজনক ক্ষতি:
পরিবারের তিনটি প্রিয় বিড়াল আগুনে মারা যায়। একটি বিড়ালকে জরুরি পশু হাসপাতালে নেওয়া হলেও সে বাঁচেনি।
সহায়তা ও পুনর্গঠন:
GoFundMe পেজে $১১,০০০-এর বেশি অর্থ সংগ্রহ হয়েছে, যা চিকিৎসা, পশু চিকিৎসা ও হারানো জিনিসপত্র পুনরুদ্ধারে সাহায্য করবে।
কেটির মনোবল:
কেটির পেলভিস ভেঙেছে, মেরুদণ্ডে চাপ পড়েছে এবং ধোঁয়ায় শ্বাসকষ্ট হয়েছে, তবে তিনি ও যমজ সন্তানরা স্থিতিশীল অবস্থায় আছেন।
কেটি বলেন 'ভালো মানুষ আছে, যারা সাহায্য করতে এগিয়ে আসে মুহূর্তের মধ্যে।”
