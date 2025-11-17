English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Sheikh Hasina Verdict: "হাসিনাকে সম্ভবত মৃত্যুদণ্ড-ই! তবে..."

Sheikh Hasina Verdic: ছাত্রবিক্ষোভের জেরে শেখ হাসিনা ২০২৪ সালের অগাস্ট মাসে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে হেলিকপ্টারে দেশ ছাড়েন। তারপর থেকে ভারতেই আছেন তিনি।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Nov 17, 2025, 01:30 PM IST
ফাইল ফোটো

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতে নির্বাসনে থাকা বাংলাদেশের অপসারিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে আজই রায় (Sheikh Hasina Verdict) ঘোষণা করবে ঢাকা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। হাসিনাকে নিয়ে আদালতের রায়ের প্রতিবাদে যে-ই দাঁড়াবে, তাঁকেই শুট অ্যাট সাইট-এর কড়া নির্দেশ দিয়েছে ইউনূস সরকার। হাসিনার রায়ের আগে দেশজুড়ে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। মামলার শুনানিতে হাসিনাকে (Sheikh Hasina) ঢাকায় হাজির হতে বলা হলেও তিনি সমন অমান্য করেন। এই পরিস্থিতিতে শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ (Sajeeb Wazed) জয় বলেন, বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, তাঁর মা, শেখ হাসিনাকে (Sheikh Hasina Verdict) সম্ভবত মৃত্যুদণ্ড-ই (Death Sentence) দেবে ইউনূস সরকার। 

ছাত্রবিক্ষোভের (Student Protest) জেরে শেখ হাসিনা (Sheikh Hasina) ২০২৪ সালের অগাস্ট মাসে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে দেশ ছাড়েন। তারপর থেকে ভারতেই আছেন তিনি। হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ (জয় ) বলেছেন, ভারত তাঁকে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা দিচ্ছে এবং একজন রাষ্ট্রপ্রধানের মতোই তাঁর সঙ্গে আচরণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশের অপসারিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে ও উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদের স্পষ্ট বক্তব্য, আওয়ামী লীগ–এর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে না নিলে দলীয় নেতাকর্মীরা ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচন বাধা দেবেন। সতর্ক করে বলেন, প্রতিবাদ-বিক্ষোভ সহিংসতায় রূপ নিতে পারে। এই পরিস্থিতিতে শেখ হাসিনাকে মানবতাবিরোধী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত মৃত্যুদণ্ড-ই (Death Sentence) ঘোষণা করবে বলে মনে করছেন তিনি। প্রসঙ্গত ৭৮ বছর বয়সী শেখ হাসিনা, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং এটিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা বলেও অভিহিত করেছেন (Sheikh Hasina Verdict)।

গত বছরের ১৫ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত সরকারবিরোধী ছাত্র বিক্ষোভে ১,৪০০ জন পর্যন্ত নিহত ও হাজারো মানুষ আহত হন। অধিকাংশই মারা যান নিরাপত্তাবাহিনীর গুলিতে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর এই আন্দোলনকেই বাংলাদেশের সবচেয়ে ভয়াবহ রাজনৈতিক সহিংস আন্দোলন বলা হচ্ছে।

"সম্ভবত তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেবে"
সজীব ওয়াজেদ (জয় ) বলেন, "আমরা জানি রায় ঠিক কী হবে। তারা তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করবে এবং সম্ভবত মৃত্যুদণ্ড দেবে।" পাশাপাশি তিনি আরও বলেন," তবে তারা আমার মায়ের কী-ই বা করতে পারে? আমার মা ভারতে নিরাপদ আছেন। ভারত তাঁকে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা দিচ্ছে।" উল্লেখ্য, হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ (জয় ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে থাকেন।

