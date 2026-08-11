/ভয়ংকর আপডেট: সিন্ধুপারে কান্নার রোল, বিধ্বস্ত পাকিস্তানে জেলবন্দি ইমরান খানকে নিয়ে উদ্বেগে গোটা বিশ্ব

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (PTI)-এর প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খানের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক। তাঁর জেলবন্দি পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। বর্তমানে রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলে বন্দি থাকা এই ক্রিকেটর-রাজনীতিবিদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিয়ে চরম পরিণতির খবরও সামনে এসেছে। বিভিন্ন গুঞ্জন ও উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ার পর সংবাদমাধ্যমে তাঁর বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে নানা গুরুত্বপূর্ণ আপডেট সামনে এসেছে।
পিটিআই-এর শঙ্কা
সামাজিক মাধ্যম ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে গুঞ্জন ছড়ায় যে, আদিয়ালা জেলে ইমরান খানের স্বাস্থ্য চরম অবনতির দিকে যাচ্ছে এবং তাঁকে চরম একাকিত্বে (isolation) ভুগছেন।
ইমরানের পরিবার, বিশেষ করে তাঁর পুত্র কাসিম খান অভিযোগ তোলেন যে, দীর্ঘ দিন ধরে পিটিআই প্রধানের সঙ্গে তাঁর পরিবার বা আইনজীবীদের দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না। এমনকি তাঁর স্বাস্থ্যের সঠিক তথ্য গোপন করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করে তাঁর দল।
ইমরান খানের জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে পিটিআই সমর্থকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। সমর্থকরা আদিয়ালা জেলের বাইরে জড়ো হয়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর সুচিকিৎসা ও তাঁর সুস্থতার সুনির্দিষ্ট প্রমাণের দাবি জানান।
ঘটনার গুরুত্ব বুঝে রাষ্ট্রপুঞ্জের (UN) মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাও ইমরান খানের শারীরিক সুরক্ষা ও মানবাধিকার নিশ্চিত করার বিষয়ে বার্তা দেয়।
আদিয়ালা জেল কর্তৃপক্ষের প্রতিক্রিয়া
পিটিআই-এর তোলা সমস্ত অভিযোগ ও গুঞ্জন খণ্ডন করেছে আদিয়ালা জেল কর্তৃপক্ষ। জেল প্রশাসনের তরফ থেকে স্পষ্টভাবে জানানো হয় যে, ইমরান খান জেলের ভেতরে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও সুস্থ রয়েছেন। তিনি নিয়মিত চিকিৎসা তদারকির মধ্যে রয়েছেন এবং তাঁকে প্রয়োজনীয় সমস্ত সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভুয়ো খবর ও গুজব ছড়ানোর বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
জেলে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা
ইমরান খানের শারীরিক অবস্থা নিয়ে রাজনৈতিক টানাপোড়েন এবং নিরাপত্তার সংক্রান্ত খবরের প্রেক্ষিতে আদিয়ালা জেলের নিরাপত্তা বহুগুণ বাড়ানো হয়েছে। গোয়েন্দা সংস্থার সতর্কবার্তার পর রাওয়ালপিন্ডির এই জেলকে হাই-অ্যালার্টে রাখা হয়েছে, যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে।
রাজনৈতিক জটিলতা ও উদ্বেগ
ইমরান খানের স্বাস্থ্য এবং জেলের ভেতর তাঁর বর্তমান অবস্থা নিয়ে এই বিভ্রান্তি মূলত পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে বিরোধী দল পিটিআই-এর সংঘাতকে আরও উস্কে দিয়েছে।
যদিও জেল প্রশাসন তাঁকে 'সম্পূর্ণ সুস্থ' দাবি করেছে, তবুও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নিয়মিত সাক্ষাৎ না হতে দেওয়ায় ক্ষোভ থামেনি। ইমরান খানের শারীরিক পরিস্থিতির ওপর এখন নজর রাখছে গোটা আন্তর্জাতিক মহল।
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