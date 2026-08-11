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ভয়ংকর আপডেট: সিন্ধুপারে কান্নার রোল, বিধ্বস্ত পাকিস্তানে জেলবন্দি ইমরান খানকে নিয়ে উদ্বেগে গোটা বিশ্ব

Imran Khan: ইমরান খানের শারীরিক অবস্থা নিয়ে রাজনৈতিক টানাপোড়েন এবং নিরাপত্তার সংক্রান্ত খবরের প্রেক্ষিতে আদিয়ালা জেলের নিরাপত্তা বহুগুণ বাড়ানো হয়েছে। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 11, 2026, 07:53 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 08:24 PM IST
ভয়ংকর আপডেট: সিন্ধুপারে কান্নার রোল, বিধ্বস্ত পাকিস্তানে জেলবন্দি ইমরান খানকে নিয়ে উদ্বেগে গোটা বিশ্ব

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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