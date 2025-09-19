English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Durga Puja 2025: বাংলাদেশে বাড়ছে পুজো অনুদান, চালু নতুন অ্যাপও...

Durga Puja 2025: ইউনূস সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী জানিয়েছেন, এবছর দুর্গাপুজোর অনুদান ৪ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫ কোটি করা হয়েছে। অর্থাত্‍ গত বছরের তুলনায় পুজোয় সরকারি অনুদান বাড়ছে ‍ ১ কোটি টাকা।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Sep 19, 2025, 04:56 PM IST
Durga Puja 2025: বাংলাদেশে বাড়ছে পুজো অনুদান, চালু নতুন অ্যাপও...

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবার ড্যামেজ কন্ট্রোলে ইউনুস সরকার? বাংলাদেশে বাড়ছে দুর্গাপুজোর অনুদান। চালু হচ্ছে নতুন অ্যাপও। পদ্মাপাড়ে গত বছরের থেকে এবছর পুজো সংখ্যা বেশি, দাবি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের উপদেষ্টা  জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  Durga Puja 2025: এক ঝলকে উত্তরের ৪ ব্লক বাস্টার পুজো!

এবার বাংলার মতোই পুজো অনুদান ওপার বাংলাতেও। ইউনূস সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী জানিয়েছেন, এবছর দুর্গাপুজোর অনুদান ৪ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫ কোটি করা হয়েছে। অর্থাত্‍ গত বছরের তুলনায় পুজোয় সরকারি অনুদান বাড়ছে ‍ ১ কোটি টাকা। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার দাবি, গত ১৫ বছর এই অনুদানের অঙ্ক ছিল ২ কোটি টাকা।  পুজো নির্বিঘ্ন করার জন্য অ্যাপও চালু করছে সরকার। কোথায় কী ঘটছে এবং কোথায় কোন মণ্ডপ, তা দেখা যাবে এই অ্যাপের মাধ্যমেই।

গণ অভ্যুত্থানে পতন ঘটেছে হাসিনা সরকার।  ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপরে নির্যাতন বাড়ছে। পরিস্থিতি এমনই যে, পদ্মাপাড়ে এখন নিরাপত্তা অভাব বোধ করছেন সংখ্যালঘুরা। হামলা হচ্ছে ধর্মস্থানেও। উদ্বেগ বাড়ছে সর্বস্তরে। নিন্দার ঝড় ওঠেছে আন্তর্জাতিক মহলে। এই পরিস্থিতিতে পুজো অনুদানের বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল ইউনূস সরকার।

আরও পড়ুন:  Durga Puja 2025: লাখ লাখ রুদ্রাক্ষে সাজছে চেতলা, হাতিবাগানে ঘাটের ইতিকথা...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
advent of pujaDurga Puja 2025durga puja adventdurga puja startDurga Puja Pandaldurga puja date 2025Durga Puja historydurga puja significancedurga puja preparations 2025puja season begins in Bengalmahalaya start date
পরবর্তী
খবর

Child Death: সোফায় মৃত ৫ মাসের সন্তান! রঙিন পানীয়ে পার্টিতে মত্ত মা, হুঁশও নেই...
.

পরবর্তী খবর

Neeraj Chopra World Championships: আটে শেষ করে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে বিদায়, ৭ বছরে এই প্র...