Durga Puja 2025: বাংলাদেশে বাড়ছে পুজো অনুদান, চালু নতুন অ্যাপও...
Durga Puja 2025: ইউনূস সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী জানিয়েছেন, এবছর দুর্গাপুজোর অনুদান ৪ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫ কোটি করা হয়েছে। অর্থাত্ গত বছরের তুলনায় পুজোয় সরকারি অনুদান বাড়ছে ১ কোটি টাকা।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবার ড্যামেজ কন্ট্রোলে ইউনুস সরকার? বাংলাদেশে বাড়ছে দুর্গাপুজোর অনুদান। চালু হচ্ছে নতুন অ্যাপও। পদ্মাপাড়ে গত বছরের থেকে এবছর পুজো সংখ্যা বেশি, দাবি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।
আরও পড়ুন: Durga Puja 2025: এক ঝলকে উত্তরের ৪ ব্লক বাস্টার পুজো!
এবার বাংলার মতোই পুজো অনুদান ওপার বাংলাতেও। ইউনূস সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী জানিয়েছেন, এবছর দুর্গাপুজোর অনুদান ৪ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫ কোটি করা হয়েছে। অর্থাত্ গত বছরের তুলনায় পুজোয় সরকারি অনুদান বাড়ছে ১ কোটি টাকা। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার দাবি, গত ১৫ বছর এই অনুদানের অঙ্ক ছিল ২ কোটি টাকা। পুজো নির্বিঘ্ন করার জন্য অ্যাপও চালু করছে সরকার। কোথায় কী ঘটছে এবং কোথায় কোন মণ্ডপ, তা দেখা যাবে এই অ্যাপের মাধ্যমেই।
গণ অভ্যুত্থানে পতন ঘটেছে হাসিনা সরকার। ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপরে নির্যাতন বাড়ছে। পরিস্থিতি এমনই যে, পদ্মাপাড়ে এখন নিরাপত্তা অভাব বোধ করছেন সংখ্যালঘুরা। হামলা হচ্ছে ধর্মস্থানেও। উদ্বেগ বাড়ছে সর্বস্তরে। নিন্দার ঝড় ওঠেছে আন্তর্জাতিক মহলে। এই পরিস্থিতিতে পুজো অনুদানের বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল ইউনূস সরকার।
আরও পড়ুন: Durga Puja 2025: লাখ লাখ রুদ্রাক্ষে সাজছে চেতলা, হাতিবাগানে ঘাটের ইতিকথা...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)