Trump Putin Meet News: পুতিনের উপর বেজায় খাপ্পা ট্রাম্প! বললেন, 'আমি কোনো অর্থহীন বৈঠকে বসে সময় নষ্ট করতে চাই না! রাশিয়া যখন...'

Putin Trump Summit on Hold: আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলেন। দুই নেতার মধ্যে দীর্ঘ ফোনালাপ হয়েছিল। জানা গিয়েছিস, এর পরে তাঁদের দেখা হবে। কিন্তু তাও চলে গেল বিশ বাঁও জলে। কেন?

সৌমিত্র সেন | Oct 22, 2025, 02:11 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হচ্ছে না ট্রাম্প-পুতিনের দেখা! বিশ্বরাজনীতির নিরিখে তাঁদের সাক্ষাতের সংবাদটি নিঃসন্দেহে খুব বড় খবর ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (USA President Donald Trump) রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের (Russian President Vladimir Putin) সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলেন। জানা গিয়েছিল, এই দুই বিশ্বনেতার মধ্যে দীর্ঘ ফোনালাপ হয়। তার পরে হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টে (Hungarian capital Budapest) পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন বলে জানিয়েছিলেন ট্রাম্প। কী নিয়ে কথা হওয়ার কথা ছিল? ইউক্রেনের যুদ্ধ (war in Ukraine) নিয়ে। কিন্তু অবশেষ জানা গেল, সেই বৈঠক হচ্ছে না।

পুতিন-সাক্ষাতে না ট্রাম্পের

ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মুখোমুখি বৈঠকের পরিকল্পনা স্থগিত করল হোয়াইট হাউস। ট্রাম্প এ প্রসঙ্গে বলেছেন, তিনি কোনো অর্থহীন বৈঠকে বসে সময় নষ্ট করতে চান না। গতকাল মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসে দেওয়া এক বক্তব্যে ডোনাল্ড ট্রাম্প ইঙ্গিত দেন, আলোচনার পথে একটি বড় বাধা হল বর্তমান ওয়ারফ্রন্টগুলিতে লড়াই বন্ধে রাশিয়ার অস্বীকৃতি। এর আগে হোয়াইট হাউসের একজন কর্মকর্তা বলেছিলেন, নিকট ভবিষ্যতে ট্রাম্প-পুতিন বৈঠকের কোনো পরিকল্পনা নেই। অথচ গত বৃহস্পতিবার ট্রাম্প ঘোষণা করেছিলেন, দুই সপ্তাহের মধ্যে বুদাপেস্টে পুতিনের সঙ্গে তাঁর বৈঠক হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, হোয়াইট হাউসের একজন কর্মকর্তাই ঠিক ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

প্রেক্ষিত

বুদাপেস্টে মুখোমুখি

হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল এই দুই নেতার। জানুয়ারিতে দ্বিতীয় বার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পরে পুতিনের সঙ্গে এটি হত ট্রাম্পের দ্বিতীয় বৈঠক। এর আগে গত অগাস্টে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কায় দুই নেতা বৈঠকে বসেছিলেন। তবে সেই সময়ে ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ বিষয়ে ওই বৈঠকে কোনো অগ্রগতি হয়নি। এদিকে এই বহুচর্চিত ফোনালাপের বিষয়ে ক্রেমলিনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, পুতিন ও ট্রাম্পের মধ্যে দ্বিধাহীন ও আস্থাপূর্ণ এক আলোচনা হয়েছে। দুই নেতার বৈঠক আয়োজনের কাজ শুরুও করে দিয়েছিল ক্রেমলিন।

বন্ধ হবে যুদ্ধ?

নিজের সোশ্যাল হ্যান্ডেলে ট্রাম্প লিখেছিলেন, আমি বিশ্বাস করি, এই টেলিফোন-আলাপে দারুণ অগ্রগতি হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানিয়েছিলেন, রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে এই যুদ্ধ বন্ধ করা যায় কি না, তা দেখতে তিনি ও পুতিন হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে বৈঠক করবেন। ট্রাম্প আরও বলেছিলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও-সহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার শীর্ষ কর্মকর্তারা আগামী সপ্তাহে প্রাথমিক বৈঠক করবেন। 

নাটকীয়

তবে এই বৈঠক কোথায় হবে, তা এখনও ঠিক হয়নি। ইউক্রেনযুদ্ধের ক্ষেত্রে শান্তিচুক্তিতে পৌঁছতে রাশিয়া রাজি না হওয়ায় ট্রাম্প সম্প্রতি পুতিনের প্রতি ক্রমেই হতাশা প্রকাশ করে আসছিলেন। তবে এর পরেও ট্রাম্পের এই ঘোষণা যথেষ্ট ইতিবাচক মনে হচ্ছে সংশ্লিষ্ট মহলের। কেননা পুতিনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই ফোনালাপকে বেশ নাটকীয় পরিবর্তন হিসেবে দেখা হচ্ছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, নাটক তখনও বাকি ছিল। এখন আবার খুব নাটকীয় ভাবেই ওই বৈঠকে বসতে অসম্মত হলেন ট্রাম্প!

