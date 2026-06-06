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Vladimir Putin Praises on PM Modi: ভারতকে নিষেধাজ্ঞা পালটা বুমেরাং-ই হবে, মোদীকে প্রশংসা- ঘুরিয়ে ট্রাম্পকে ওয়ার্নিং পুতিনের

Vladimir Putin Praises on PM Modi: ভারত ও রাশিয়ার সম্পর্ককে 'সর্বকালের এবং সব পরিস্থিতির বন্ধু' (All-weather ties) হিসেবে অভিহিত করে রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন, "কেউ আমাদের নির্দেশ দিতে পারে না যে আমরা ভারতকে কী সরবরাহ করব আর কী করব না। আমাদের ডিক্টেট করার ক্ষমতা কারও নেই।"

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 06, 2026, 03:01 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 03:29 PM IST
Vladimir Putin Praises on PM Modi: ভারতকে নিষেধাজ্ঞা পালটা বুমেরাং-ই হবে, মোদীকে প্রশংসা- ঘুরিয়ে ট্রাম্পকে ওয়ার্নিং পুতিনের
Image Credit: মোদী ও পুতিন

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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