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গ্যাস কারখানায় হাড়হিম বিস্ফোরণে লহমায় নরক গোটা এলাকা! মৃত্যুপুরীতে লাশের পাহাড়, সামনে কি বড় গ্যাস-সংকট?

Qatar Explosion and Global Gas Crisis: কাতার তথা মধ্য প্রাচ্যের সব থেকে বড় প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন ও শোধনাগার এই রাস লাফান। বিশ্বের বহু দেশেই এই কেন্দ্র থেকে তেল ও জ্বালানি সরবরাহ করা হয়। সেখানেই রবিবার একটি ফ্যাক্টরিতে ঘটল ভয়াবহ বিস্ফোরণ। বহু আহত। মৃত্যু কত?

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 22, 2026, 07:13 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 07:13 PM IST
গ্যাস কারখানায় হাড়হিম বিস্ফোরণে লহমায় নরক গোটা এলাকা! মৃত্যুপুরীতে লাশের পাহাড়, সামনে কি বড় গ্যাস-সংকট?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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