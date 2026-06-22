/গ্যাস কারখানায় হাড়হিম বিস্ফোরণে লহমায় নরক গোটা এলাকা! মৃত্যুপুরীতে লাশের পাহাড়, সামনে কি বড় গ্যাস-সংকট?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আগুন ও বিভীষিকা জুড়ে দিল কাতার ও লখনউ। লখনউতে যেখানে কোচিং সেন্টারে ভয়াবহ আগুনের ঘটনা ঘটল, কাতারে সেখানে গ্য়াস প্রসেসিং কমপ্লেক্সে ভয়াবহ বিস্ফোরণ। লখনউতে এখনই মৃত্যু ১৪ জন পড়ুয়ার। এদিকে, কাতারের রাস লাফানে গ্যাস উৎপাদন কেন্দ্রে এই ভয়াবহ বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৫৪ জন শ্রমিক। সেখানে এখনও নিখোঁজ ১৮ জন। কত মৃত্যু? এখনও স্পষ্ট নয়।
রাস লাফান
কাতার তথা মধ্য প্রাচ্যেরও সবথেকে বড় প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন ও শোধনাগার রাস লাফান (Ras Laffan)। বিশ্বের বহু দেশেই এই কেন্দ্র থেকে তেল ও জ্বালানি সরবরাহ করা হয়। সেখানেই রবিবার একটি ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয়। মোট ৫৪ জন আহত হয়েছেন। ১৮ জন নিখোঁজ হয়ে গিয়েছেন। তাদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।
যুদ্ধ?
না, যুদ্ধ বা সেই সূত্রে কোনও আক্রমণের ঘটনা এটি নয়। কাতারসূত্রে জানা গিয়েছে, ফ্যাক্টরির ভিতরে বিস্ফোরণ হয়েছে। কোনও প্রযুক্তিগত ত্রুটি বা সমস্যার কারণে এই বিস্ফোরণ ঘটেছে। যুদ্ধ বা হামলার জেরে বিস্ফোরণ এটি নয়। কাতার এনার্জির তরফে জানানো হয়েছে, একটি স্থানীয় গ্যাস সাপ্লাই ফেসিলিটিতে কাজ শুরু করার সময় আচমকা বিস্ফোরণ হয় এবং সেখান থেকে আগুন ধরে যায়। বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডে কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা এখনও আন্দাজ করা যাচ্ছে না। প্রাথমিকভাবে অল্প কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে মনে করলেও, পরে আহতের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেই কারণেই আশঙ্কা যে বিস্ফোরণে হয়তো বড়সড় ক্ষতি হয়েছে।
বিশ্ব জুড়ে গ্যাস সংকট
রাফ লাফান ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সে এই বিস্ফোরণের জেরে গোটা বিশ্বই চাপের মুখে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ইরান-আমেরিকা যুদ্ধ ও তার জেরে হরমুজ প্রণালী বন্ধ থাকায় বিশ্ব জুড়ে তেল ও জ্বালানি সরবরাহ ব্যাপক প্রভাবিত হয়েছে। এর উপরে রাফ লাফানে-র এই বিস্ফোরণে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ প্রভাবিত হতে পারে।
ড্রোন হামলায়
যুদ্ধের জেরে কাতার গ্যাস উত্তোলন বন্ধ রেখেছে, কারণ গত মার্চ মাসেই ইরানের ড্রোন হামলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। ওই ক্ষয়ক্ষতি পূরণ হতে এবং নতুন করে পুরো মাত্রায় উৎপাদন শুরু করতে প্রায় পাঁচ বছর সময় লেগে যেতে পারে বলে তখনই জানানো হয়েছিল। আর এবার এই বিপর্যয়।
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