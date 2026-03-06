Donald Trump Rahu Dosh Iran America tension: শনি-কেতুর কোপে ২০২৮-এর মধ্যে মৃত্যুযোগ ট্রাম্পের, রাহু-সূর্যের গ্রহণে অনিবার্য পতন-- ভয়ংকর রাশিচক্র...

Donald Trump Rahu Dosh Iran America tension: শনি-কেতুর কোপে ২০২৮-এর মধ্যে মৃত্যুযোগ ট্রাম্পের, রাহু-সূর্যের গ্রহণে অনিবার্য পতন-- ভয়ংকর রাশিচক্র...
Donald Trump astrology prediction: ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন যে, ইরানের পরবর্তী নেতা নির্বাচনেও তিনি হস্তক্ষেপ করবেন, যা ভূ-রাজনৈতিক উত্তজনাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ডোনাল্ড ট্রাম্পের কুণ্ডলী এবং ২০২৬ সালের ভূ-রাজনৈতিক সংকট: রাহু গ্রহণ যোগ, অপারেশন এপিক ফিউরি এবং খামেনেইর পতনের একটি জ্যোতিষতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
২০২৬ সালের প্রারম্ভিক মাসগুলোতে বিশ্ব রাজনীতিতে যে নাটকীয় পরিবর্তন হয়েছে,তার মূলে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭ তম রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাহসী ও বিতর্কিত সিদ্ধান্ত। বিশেষ করে ২০২৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি 'অপারেশন এপিক ফিউরি' এবং ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লাহ আল খামেইনির মৃত্যু বিশ্ব শক্তির ভারসাম্যকে আমূল বদলে দিয়েছে।
এই ঘটনাকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক বা সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এর গভীরতা অনুধাবন করা অসম্ভব। বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রের জটিল গণনায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্মকুণ্ডলী, বিশেষত তার দশম ঘরে সূর্য ও রাহুর সংযোগ বা 'রাহু গ্রহণ যোগ', এই চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনে একটি চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে ।
ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ১৯৮৪ সালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের সময় যে ধরনের অশুভ গ্রহযোগ পরিলক্ষিত হয়েছিল, তার সঙ্গে বর্তমান সময়ের ট্রাম্পের কুণ্ডলীর সাদৃশ্য জ্যোতিষীদের মধ্যে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।
ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্মকুণ্ডলী: ক্ষমতার উৎস ও রাহু-সূর্য সংযোগের প্রভাব
ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্ম ১৪ জুন, ১৯৪৬ সালে নিউ ইয়র্কের কুইন্সে সকাল ১০:৫৪ মিনিটে। বৈদিক গণনা অনুসারে তার লগ্ন হল সিংহ (Leo) এবং রাশি হলো বৃশ্চিক (Scorpio)। সিংহ লগ্নের অধিপতি স্বয়ং সূর্য, যা রাজকীয় ক্ষমতা, কর্তৃত্ব এবং অদম্য ব্যক্তিত্বের প্রতীক।
ট্রাম্পের কুণ্ডলীতে লগ্নপতি সূর্য দশম ঘরে (কর্ম স্থান) অবস্থান করছে, যা তাকে রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী করে তুলেছে । তবে এই শক্তির সমান্তরালে একটি অত্যন্ত জটিল ও অশুভ 'গ্রহণ যোগ' রয়েছে- কারণ দশম ঘরে সূর্যের সঙ্গে ছায়া গ্রহ রাহু যুতিবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে ।
দশম ঘরে সূর্য-রাহু সংযোগের ফলে জাতকের কর্মজীবনে আকস্মিক উত্থান ও পতনের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে। রাহু এমন একটি গ্রহ যা অতৃপ্তি, অপ্রথাগত চিন্তা এবং চরম উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করে। যখন এটি সূর্যের মতো একটি শক্তিশালী এবং উজ্জ্বল গ্রহের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন এটি সূর্যের ইতিবাচক গুণাবলীকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং জাতকের মধ্যে অহমিকা ও একগুঁয়েমি বৃদ্ধি করে ।
ট্রাম্পের ক্ষেত্রে এই যোগটি তাকে একজন আপোষহীন নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে, যিনি নিজের লক্ষ্য অর্জনে যেকোনও ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ।
গ্রহবিন্যাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ট্রাম্পের ক্ষমতার ভিত্তি যতটা মজবুত, তার সুরক্ষার বলয় ততটাই ভঙ্গুর। দশম ঘরের রাহু তাকে যেমন বৈশ্বিক পরিচিতি দিয়েছে, তেমনি তাকে এমন সব পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে যেখানে তাকে 'জীবন অথবা মৃত্যু'—এই ধরনের চরম সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে ।
রাহু গ্রহণ যোগ এবং মানসিক মনস্তত্ত্ব: কেন 'অপারেশন এপিক ফিউরি'?
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে 'গ্রহণ যোগ' বলতে বোঝায় যখন রাহু বা কেতুর প্রভাবে সূর্য বা চন্দ্র তাদের স্বাভাবিক জ্যোতি হারায়। ট্রাম্পের কুণ্ডলীতে সূর্যের ওপর রাহুর প্রভাব তার আত্মপরিচয় ও কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে এক প্রকার 'ইম্পোস্টার সিনড্রোম' জন্ম দেয় । এই ধরনের জাতকরা প্রায়ই অনুভব করেন যে তারা চারপাশ থেকে শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা অপরিহার্য ।
এই মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট থেকেই ২০২৬ সালের সামরিক অভিযানের কারণ খুঁজে পাওয়া যায়।
ট্রাম্পের চতুর্থ ঘরে চন্দ্র ও কেতুর যুতি রয়েছে। চতুর্থ ঘর হল মনের শান্তি ও গৃহের প্রতীক, যেখানে চন্দ্র বৃশ্চিক রাশিতে নীচস্থ বা দুর্বল হয়ে কেতুর সাথে অবস্থান করছে । এটি জাতকের মধ্যে প্রচণ্ড মানসিক অশান্তি, অনিদ্রা এবং এক প্রকার আতঙ্ক সৃষ্টি করে ।
২০২৪ সালে তাকে হত্যার চেষ্টার পর ট্রাম্পের এই মানসিক অস্থিরতা চরম রূপ ধারণ করে। তার অবচেতন মনে এই ধারণাটি হয় যে, যদি তিনি খামেইনিকে আক্রমণ না করেন, তবে খামেইনি তাকে হত্যা করবেন।
অপারেশন এপিক ফিউরি শুরুর প্রাক্কালে ট্রাম্প সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, 'আমি তাকে হাতের মুঠোয় পাওয়ার আগেই সে আমাকে হাতের মুঠোয় পাওয়ার চেষ্টা করেছিল... আমি তাকে আগে পেয়েছি'।
এটি সরাসরি তার কুণ্ডলীর রাহু-সূর্য এবং চন্দ্র-কেতু সংযোগের প্রভাব, যা তাকে একটি 'প্রি-এমপ্টিভ' বা আগাম আক্রমণাত্মক সিদ্ধান্ত নিতে উদ্বুদ্ধ করেছে ।
জ্যোতিষশাস্ত্রে রাহুকে ধরা হয় জরুরি অবস্থা এবং তাৎক্ষণিকতার গ্রহ হিসেবে, যা ট্রাম্পের কর্মপদ্ধতিতে স্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে ।
১৯৮৪ সালের সমান্তরাল চিত্র: ইন্দিরা গান্ধী ও ডোনাল্ড ট্রাম্প
১৯৮৪ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকাণ্ড বিশ্বকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। বর্তমান সময়ে অনেক জ্যোতিষী ট্রাম্পের কুণ্ডলীতে সেই একই ধরনের 'মারক যোগ' বা প্রাণহানির আশঙ্কার যোগ খুঁজে পাচ্ছেন যা ইন্দিরা গান্ধীর কুণ্ডলীতে ছিল ।
ইন্দিরা গান্ধীর কুণ্ডলী ছিল কর্কট লগ্নের, যেখানে লগ্নপতি চন্দ্র সপ্তম ঘরে (মারক স্থান) এবং সপ্তমপতি শনি লগ্নে অবস্থান করছিল—এটি ছিল একটি শক্তিশালী রাশি পরিবর্তন যোগ । তবে তাঁর মৃত্যুর সময় তিনি শনি-রাহু-রাহু দশার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, যা বিশ্বাসঘাতকতা এবং আকস্মিক হিংসার প্রমাণ।
ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক্ষেত্রেও শনি ও রাহুর নেতিবাচক প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। বর্তমানে তিনি বৃহস্পতির মহাদশা এবং শুক্রের অন্তর্দশার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন যা ২০২৭ সালের মে মাস পর্যন্ত চলবে । তবে তার দশম ঘরের সূর্য-রাহু সংযোগ এবং দ্বাদশ ঘরের শনি তাকে এক প্রকার 'বদ্ধ কার্মিক চক্রের' মধ্যে ফেলে দিয়েছে।
১৯৮৪ সালের সেই বিরল মহাজাগতিক যোগ ২০২৬ সালে পুনরায় ট্রাম্পের কুণ্ডলীতে দেখা যাচ্ছে, যেখানে ম্যালিফিক বা অশুভ সূর্যের শক্তি তার ক্ষমতার ভিতকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে । বিশেষ করে ২০২৬ সালের জুন মাস থেকে শুরু হতে যাওয়া 'সংকটা যোগিনী দশা' তার জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক হতে পারে বলে পণ্ডিত সৌরভ দুবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন ।
অপারেশন এপিক ফিউরি: সামরিক অভিযান ও খামেইনির মৃত্যু
২০২৬ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন এয়ার ফোর্স ওয়ানে করে টেক্সাস যাচ্ছিলেন, তখন তিনি ইরানের পরমাণু আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার প্রেক্ষাপটে 'অপারেশন এপিক ফিউরি' (Operation Epic Fury) অনুমোদনের চূড়ান্ত নির্দেশ দেন । এই অভিযানের লক্ষ্য ছিল ইরানের নেতৃত্ব এবং সামরিক পরিকাঠামোকে ধ্বংস করা।
২৮ ফেব্রুয়ারি রাত ১:১৫ মিনিটে মার্কিন ও ইসরায়েলি বাহিনী একযোগে ইরানের ওপর স্থল, আকাশ, সমুদ্র এবং সাইবার মাধ্যমে আক্রমণ শুরু করে । এই অভিযানের সবচেয়ে বড় সাফল্য ছিল ইরানের সুপ্রিম লিডার আয়াতোল্লাহ আল খামেইনির অবস্থান শনাক্তকরণ এবং তাকে হত্যা করা।
গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় যে, ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থাগুলো ইরানের ট্রাফিক ক্যামেরা ব্যবহার করে খামেনেইর গতিবিধি ট্র্যাক করেছিল এবং তিনটি বিমান হামলার মাধ্যমে আরও ৪০ জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে হত্যা করা হয়।
ট্রাম্পের ট্রুথ সোশ্যাল (Truth Social) পোস্টে খামেনেইকে 'ইতিহাসের অন্যতম মন্দ মানুষ' হিসেবে অভিহিত করা হয় এবং এই মৃত্যুকে ইরানি জনগণের স্বাধীনতার সুযোগ হিসেবে বলেন।
তবে এই সফলতার আড়ালে লুকিয়ে আছে এক গভীর অনিশ্চয়তা। জ্যোতিষী শচীন মালহোত্রার মতে, ২০২৬ সালের ৩ মার্চের চন্দ্রগ্রহণ লগ্ন এবং দশম ঘরকে আক্রান্ত করায় এই যুদ্ধ প্রত্যাশার চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে এবং ট্রাম্পের জনপ্রিয়তায় ধস নামাতে পারে ।
২০২৫-২০২৮: বিপজ্জনক সময়সীমা ও কার্মিক ফলাফল
জ্যোতিষশাস্ত্রের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০২৫ থেকে ২০২৮ সালের সময়কালটি ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্য 'কার্মিক নির্ণায়ক'। এই সময়ে তার স্বাস্থ্য, জীবনকাল এবং ক্ষমতার ওপর একাধিক অশুভ প্রভাব ঘনীভূত হয়েছে।
১. গ্রহণের প্রভাব: ২০২৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি একটি বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ ট্রাম্পের সপ্তম ঘরের (জনসমক্ষে শত্রু ও মারক স্থান) ১ ডিগ্রির মধ্যে সংঘটিত হয়েছে, যা তার জীবনের জন্য বড় সংকট।
২. শনি ও মঙ্গলের গোচর: ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে মঙ্গল-মীন রাশিতে প্রবেশ করে শনির সঙ্গে যুতিবদ্ধ হবে। এই শনি-মঙ্গল সংযোগ যুদ্ধাবস্থাকে আরও ভয়াবহ করে তুলতে পারে এবং ট্রাম্পের প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে ।
৩. স্বাস্থ্য ও কারাবাস: দ্বাদশ ঘরের শনি এবং লগ্নপতির সূর্য-রাহু সংযোগ আইনি লড়াই, স্ক্যান্ডাল এবং এমনকি শারীরিক অসুস্থতার কারণে দীর্ঘকালীন নিভৃতবাস বা হাসপাতালে ভর্তির ইঙ্গিত দেয়।
জ্যোতিষীদের মতে, ট্রাম্পের চার্টে 'বিপরীত রাজযোগ' থাকায় তিনি আইনি ঝামেলা থেকে বারবার বেঁচে যান, কিন্তু ২০২৬ সালের ৩ মার্চের চন্দ্রগ্রহণ তার লগ্নে (সিংহ রাশি) হওয়ায় তার জনপ্রিয়তায় চির ধরবে এবং দেশজুড়ে বড় ধরনের বিক্ষোভ দেখা দিতে পারে।
বিশ্বে এর প্রভাব: ইরানের ভবিষ্যৎ ও তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা
খামেইনির মৃত্যুর পর ইরানে নেতৃত্ব সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। একটি অন্তর্বর্তীকালীন কাউন্সিল ক্ষমতা গ্রহণ করলেও রেভল্যুশনারি গার্ডের মধ্যে বিভাজন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন যে, ইরানের পরবর্তী নেতা নির্বাচনেও তিনি হস্তক্ষেপ করবেন, যা ভূ-রাজনৈতিক উত্তজনাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।
ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে, এই সংঘাত শুধুমাত্র ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে আরও ছড়িয়ে পড়তে পারে। কিছু জ্যোতিষী এমনকি ২০২৬ সালে একটি সম্ভাব্য তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের বা বিশ্বমন্দার আশঙ্কা করছেন। ডোনাল্ড ট্রাম্পের কুণ্ডলীতে মঙ্গল ও রাহুর প্রবল প্রভাব তাকে একগুঁয়ে করে তুলেছে, যা আন্তর্জাতিক মিত্রদের সাথেও তার সম্পর্কের অবনতি ঘটাচ্ছে ।
কার্মিক চক্র ও অনিবার্য ভবিষ্যৎ
ডোনাল্ড ট্রাম্পের কুণ্ডলী এবং ২০২৬ সালের ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে, অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং ক্ষমতা যেমন একজন ব্যক্তিকে সফলতার শীর্ষে নিয়ে যেতে পারে, তেমনি রাহু-সূর্যের মতো গ্রহণ যোগ তাকে পতনের কিনারেও দাঁড় করাতে পারে। 'অপারেশন এপিক ফিউরি' এবং খামেনেইর হত্যাকাণ্ড ট্রাম্পের শক্তির প্রদর্শন হলেও, এটি তার চার্টের অশুভ 'মারক' ও 'বাধক' স্থানগুলোকে সক্রিয় করে দিয়েছে। ১৯৮৪ সালের ইন্দিরা গান্ধীর মতো ট্রাম্পের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এখন এক কঠিন অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন।
জ্যোতিষতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এটি স্পষ্ট যে, ২০২৬ থেকে ২০২৮ সালের মধ্যে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে তার অতীতের কর্মফল বা কার্মিক ঋণের মুখোমুখি হতে হবে। ক্ষমতার শীর্ষ থেকে পতন, শারীরিক অসুস্থতা এবং আইনি বেড়াজালে আবদ্ধ হওয়া—এই ত্রিমুখী সংকট তার দ্বিতীয় মেয়াদের সমাপ্তিকে নাটকীয় ও বেদনাদায়ক করে তুলতে পারে। বিশ্ব রাজনীতিতে ট্রাম্পের এই পদক্ষেপগুলো হয়তো নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তার জন্য এটি এক অনিবার্য অন্ধকারের দিকে যাত্রার সংকেত বহন করছে।
