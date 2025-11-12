Train driver sleeps inside: ভয়ংকর দ্রুত গতিতে ছুটছে ট্রেন! ওদিকে চালক তখন বেঘোরে ঘুমোচ্ছেন... মুহূর্তের মধ্যেই...

Train driver sleeps inside: ভয়ংকর দ্রুত গতিতে ছুটছে ট্রেন! ওদিকে চালক তখন বেঘোরে ঘুমোচ্ছেন... মুহূর্তের মধ্যেই...
US Rail Driver: চলন্ত ট্রেনের মধ্যেই ঘুমোচ্ছেন চালক। ট্রেনের গতি ৫০ মাইল প্রতি ঘণ্টা, যা স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি। তীব্র ঝাঁকুনিতে...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দ্রুত গতিতে ট্রেন ছুটছে। কিন্তু ড্রাইভার তখন ঘুমে ডুবে। সেই সময় যাত্রীরা ভারসাম্য হারিয়ে দেওয়ালের দিকে ধাক্কা খেয়ে পড়তে থাকেন। এবং কিছু সময়ের জন্য পুরো ট্রেনের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার সময় ট্রেনটি ৫০ মাইল প্রতি ঘণ্টার বেগে চলছিল। ঘটনাটি সান ফ্রান্সিসকোর।
কী ঘটেছে?
ঘটনাটি ঘটেছে ২৪ সেপ্টেম্বর সকালে। যখন দুটি কোচের N-Judah ট্রেন শহরের ডাউনটাউনের দিকে যাচ্ছিল। ট্রেনটি Sunset Tunnel থেকে Duboce Park-এর দিকে বেরোতে গিয়ে বাঁক ঘুরছিল। এই সময় ট্রেনটি হঠাৎ করে তীব্র ঝাঁকুনি অনুভব করায় যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
সাধারণত মুনি লাইট রেল ট্রেন ৮–১০ মাইল প্রতি ঘণ্টার গতি রাখে। কিন্তু সেই দিন ট্রেনটি ৫০ মাইল প্রতি ঘণ্টা বেগে চলছিল, যা অনেক বেশি। এই অতিরিক্ত গতির কারণে কয়েকজন যাত্রী ট্রেনের ভিতর পড়ে যান।
কীভাবে চালক ঘুমিয়ে পড়লেন?
সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, ট্রেন চলার সময় মহিলা চালক কয়েক মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়েন। এর ফলে ট্রেনের গতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। যাত্রীরা ভারসাম্য হারিয়ে আতঙ্কিত হয়ে যান।
পদক্ষেপ এবং তদন্ত:
চালককে তদন্ত শেষে আটক করা হয়েছে। SFMTA জানিয়েছে, তারা এই ঘটনার জন্য দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে এবং ভবিষ্যতে এমন ঘটনা না ঘটানোর জন্য সব প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে। পরিবহন পরিচালক জুলি কার্শবাম বলেন, 'আমরা জানি, এটি যাত্রীদের জন্য এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা ছিল। আমাদের প্রধান লক্ষ্য সব সময় সুরক্ষা। আমরা নিশ্চিত করব যে ভবিষ্যতে মুনি ট্রেন আরও নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য হবে।'
ভবিষ্যতের পরিকল্পনা:
SFMTA জানিয়েছে, তারা নতুন লাইট রেল ট্রেনের নির্মাতার সঙ্গে কাজ করছে**, যাতে **বিশেষ কিছু স্থানে ট্রেনের গতি সীমিত করার সফটওয়্যার তৈরি করা যায়। এর ফলে ভবিষ্যতে এমন ঝুঁকিপূর্ণ ঘটনা এড়ানো সম্ভব হবে।
