Temple Found In Kuwait: ৪০০০ বছর আগেই কুয়েতে তৈরি হয় জোড়া মন্দির, সিন্ধ প্রদেশের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল আরব মুলুকের

Temple Found In Kuwait: ৪০০০ বছর আগেই কুয়েতে তৈরি হয় জোড়া মন্দির, সিন্ধ প্রদেশের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল আরব মুলুকের
Temple Found In Kuwait: কুয়েতের প্রত্নতাত্মিক দফতরের সেক্রেটারি জেনারেল মহম্মদ বিন রেধা জানিয়েছেন, দুটি মন্দিরই ৪০০০ বছর পুরনো। দুই মন্দির একটি অন্যটির উপরে তৈরি হয়েছিল
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কুয়েতে মাটির নীচে মিলল ৪০০০ বছর পুরনো জোড়া মন্দির। কুয়েত ও ডেনমার্কের ভূতাত্বিকদের গবেষণায় আবিষ্কৃত হয়েছে ব্রোঞ্জ যুগের ওই দুই মন্দির। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন ওই জোড়া মন্দিরটি ডিলনাম সভ্যতা সময়কার। বিজ্ঞানীরা দুই মন্দির খুঁজে পেয়েছেন কুয়েত উপকুলের অদূরে ফাইলাকা দ্বীপে।
মন্দির আবিষ্কারের বিষয়টি সামনে এনেছে কুয়েতের ন্যাশনাল কাউন্সিল অব আর্টস অ্যান্ড লেটারস। মনে করা হচ্ছে ওই দুই মন্দির তৈরি করা হয়েছিল খ্রিষ্ট জন্মের ২ হাজার বছর আগে। সেইসময় ওই অঞ্চলে মন্দিরের উপস্থিতিতে বিশ্ময় প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। তারা জানিয়েছেন, ওই আবিষ্কার থেকে ডিলনাম সভ্যতার মানুষদের ধর্ম, নগর সভ্য়তা, উপসাগরীয় অঞ্চলে তাদের যোগাযোগের বিষয়টি জানা যাবে।
কুয়েতের প্রত্নতাত্মিক দফতরের সেক্রেটারি জেনারেল মহম্মদ বিন রেধা জানিয়েছেন, দুটি মন্দিরই ৪০০০ বছর পুরনো। দুই মন্দির একটি অন্যটির উপরে তৈরি হয়েছিল। প্রত্নতাত্মিকরা বলছেন একটি চৌকো ভিতের উপরে গড়ে তোলা হয়েছিল একাধিক রুম দিয়ে তৈরি একটি ভবন। এটির মিল রয়েছে পূর্ব আরব ও বাহারিনের স্থাপত্যার সঙ্গে।
ডেনমার্কের প্রত্নতাত্মিক দলের প্রধান ড. স্টিফেন লারসন সংবাদমাধ্যমে বলেন, ডিলনাম রাজাদের আমলে মানুষের ধর্ম ও নগর পরিকল্পনা নিয়ে অনেক কিছুই জানা যাবে। খোঁড়াখুঁড়িতে আবিষ্কৃত হয়েছে সিলমোহর। এর থেকে ডিলনাম সম্রাটদের আমলে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা য়াবে।
ফাইলাকা দ্বীপ হল কুয়েত উপকুল থেকে ২০ কিলোমিটার ভেতরে। ব্রোঞ্জ আমলে এটি ছিল মেসোপটেমিয়া, পূর্ব আরব ও সিন্ধু সভ্য়তার সঙ্গে একটি যোগসূত্র। খোঁড়াখুঁড়িতে মেলা বিভিন্ন প্রত্নতাত্মিক নিদর্শন থেকে জানা যাচ্ছে ফাইলাকা দ্বীপের মধ্যে দিয়ে সৌদি থেকে প্রাচীন ভারত পর্যন্ত তামা, বস্ত্র, খাদ্য সামগ্রী ও রত্নের ব্যবসা চলত।
