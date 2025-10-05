English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Deadly Heatwave: অক্টোবরে ৯০ ডিগ্রি? শরৎশেষে এ কী মরণ-গরম? ভয়াল তাপপ্রবাহে ভাঙছে অতীতের সব রেকর্ড, হাঁসফাঁস...

Record-breaking Deadly Heat: এমনটা প্রায়ই ঘটে না। যথেষ্ট অস্বাভাবিক। আবহাওয়া পূর্বাভাস বলছে, এ সপ্তাহের শেষের দিকে তাপমাত্রা পৌঁছতে পারে প্রায় ৯০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের ঘরে। যা বছরের এই সময়ে অস্বাভাবিক। কোথায়?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Oct 5, 2025, 07:47 PM IST
Deadly Heatwave: অক্টোবরে ৯০ ডিগ্রি? শরৎশেষে এ কী মরণ-গরম? ভয়াল তাপপ্রবাহে ভাঙছে অতীতের সব রেকর্ড, হাঁসফাঁস...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (USA) মধ্যপশ্চিমাঞ্চলে এ বছর শরতের (Autumn) আবহ যেন থমকে গেছে। অক্টোবরের তাপপ্রবাহ (Heat wave) সেখানে নিয়ে এসেছে অস্বাভাবিক গরম আবহাওয়া (Extremely Hot Weather)। আগামী কয়েকদিনে উত্তরাঞ্চলীয় সমতলভূমি ও মিডওয়েস্ট অঞ্চলে ভাঙতে পারে একাধিক তাপমাত্রার রেকর্ড।

৩০ ডিগ্রি বেশি

আবহাওয়া পূর্বাভাস অনুযায়ী, এই সপ্তাহের শেষ দিকে মিনিয়াপোলিসে তাপমাত্রা পৌঁছতে পারে প্রায় ৯০ ডিগ্রি ফারেনহাইটে। যা বছরের এই সময়ে একেবারেই অস্বাভাবিক। এমনটা প্রায়ই ঘটে না। আবহাওয়া দফতরের (ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিস) পূর্বাভাস অনুযায়ী, শুক্রবার ও শনিবার অঞ্চলটির তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় ৩০ ডিগ্রি বেশি থাকবে।

বিস্তীর্ণ এলাকায় তাপপ্রবাহ

সাউথ ডাকোটা থেকে ইলিনয় পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় তাপমাত্রা ৮০ ডিগ্রির উপরে থাকার আশঙ্কা রয়েছে। এমনকি কিছু জায়গায় তাপমাত্রা ৯০ ডিগ্রির কোটাতেও পৌঁছতে পারে। ভাবা যায়? যা বছরের এই সময়ে একেবারেই অস্বাভাবিক বলে মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা।

ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিস

ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিস জানিয়েছে, শুক্রবার থেকে সাপ্তাহিক ছুটির মধ্যে আমেরিকার মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলে ভাঙতে পারে একাধিক তাপমাত্রার পুরনো রেকর্ড। মিনিয়াপোলিস, বিসমার্ক (নর্থ ডাকোটা), র‌্যাপিড সিটি (সাউথ ডাকোটা), মোলাইনসহ বিভিন্ন শহরে তাপমাত্রা নতুন রেকর্ড গড়তে পারে।
তথ্য অনুযায়ী, মিনিয়াপোলিস-সেন্ট পল এলাকায় অক্টোবর মাসে ৯০ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা তার বেশি তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে ইতিহাসে মাত্র তিনবার, ১৮৭২ সাল থেকে আবহাওয়ার তথ্য সংরক্ষণ শুরু হওয়ার পর থেকে।

জলবায়ু পরিবর্তনে

কেন এরকম? বিজ্ঞানীরা বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তাপপ্রবাহ এখন আরও এক্সট্রিম, মানে, আরও তীব্র হচ্ছে। এছাড়া, পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বাড়তে থাকায় এ ধরনের অস্বাভাবিক গরম দীর্ঘ সময় স্থায়ী হওয়ার ঝুঁকিও বাড়ছে।
এই সপ্তাহে যে অস্বাভাবিক গরম পড়ছে, তার কারণ হিসেবে ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিস জানিয়েছে, প্লেইন্স ও মধ্যপশ্চিম অঞ্চলের ওপর স্থায়ীভাবে রয়েছে উচ্চচাপের একটি বলয়। এ ধরনের উচ্চচাপ এলাকায় দীর্ঘ সময় স্থির থাকলে গরম বাতাস আটকে যায় এবং দিনের পর দিন তাপমাত্রা বাড়াতে থাকে।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Record-breaking heatRecord-breaking heatwaveExtreme Weather4th-ever October 90F reading103-year-old daily recordclimate changeglobal warming
