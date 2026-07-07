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সরকার বদলাতেই বিরাট খবর: এবার সরকারি কর্মীদের বেতন বাড়ছে ১০০ শতাংশ? অবসরপ্রাপ্তদেরও বড় লাভ

Bangladesh Govt Employee Salary Hike: কমিশনের মূল সুপারিশ পুরোপুরি কার্যকর করতে বছরে বাড়তি প্রায় ১ লক্ষ ৬ হাজার কোটি টাকার প্রয়োজন ছিল, যা অর্থ মন্ত্রণালয়ের জন্য বেশ চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই আর্থিক চাপ সামলাতে পর্যালোচনা কমিটি মূল সুপারিশের কিছু অংশ ছেঁটে বার্ষিক খরচ প্রায় ৯০ হাজার কোটি টাকায় নামিয়ে আনার প্রস্তাব দিয়েছে।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 07, 2026, 08:25 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 08:25 PM IST
সরকার বদলাতেই বিরাট খবর: এবার সরকারি কর্মীদের বেতন বাড়ছে ১০০ শতাংশ? অবসরপ্রাপ্তদেরও বড় লাভ
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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