H-1B Visa: ট্রাম্প 'H1B ভিসা' বোমা ফেলতেই তড়িঘড়ি কর্মীদের দেশে ফেরার নির্দেশ দিল অ্যামাজন-মাইক্রোসফট! বড় আপডেট...

H-1B Visas in 2025: ভারতীয় আইটি সংস্থাগুলির মধ্যে H-1B ভিসা অনুমোদনের ক্ষেত্রে শীর্ষে রয়েছে অ্যামাজন। তারপরেই রয়েছে TCS। টিসিএস হল এইচ-১বি ভিসার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সুবিধাভোগী।

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Sep 20, 2025, 06:41 PM IST
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মাইক্রোসফট, জে পি মরগ্যান এবং অ্যামাজন তাদের H-1B ভিসাধারী কর্মীদের আমেরিকার বাইরে না যেতে পরামর্শ দিয়েছে, ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন ফি সংক্রান্ত ঘোষণার পর। আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে। অ্যামাজন একটি চিঠিতে জানিয়েছে, যেদিন ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশ কার্যকর হবে, H-1B এবং H-4 ভিসাধারী সমস্ত কর্মীদের ২১ সেপ্টেম্বর, রাত ১২টার (ইস্টার্ন টাইম জোন) মধ্যে মার্কিন মুলুকে ফিরে আসতে হবে। উল্লেখ্য, H-4 ভিসাধারীরা হলেন H-1B ভিসাধারীদের আইনসঙ্গত সঙ্গী এবং অবিবাহিত সন্তানরা।

রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মাইক্রোসফট তাদের কর্মীদের পাঠানো এক অনুরূপ ই-মেইলে জানিয়েছে, H-1B ভিসাধারীদের "নিকট ভবিষ্যতের জন্য" মার্কিন প্রদেশে থাকতে হবে। ই-মেইলে মাইক্রোসফট আরও জানিয়েছে, H-4 ভিসাধারীদেরও যুক্তরাষ্ট্রে থেকে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এবং H-1B ও H-4 ভিসাধারীদের আগামীকাল সময়সীমা শেষ হওয়ার আগে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসতে হবে।

জেপি মর্গ্যানের কর্মীদের পাঠানো এক ই-মেইলে, যেটি ভিসা আবেদনের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ওগলট্রি ডিকিন্স পাঠিয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে: "যেসব H-1B ভিসাধারী বর্তমানে আমেরিকায় আছেন, তাদের যুক্তরাষ্ট্রেই থাকতে হবে এবং সরকার স্পষ্ট ভ্রমণ নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ভ্রমণ এড়িয়ে চলতে হবে।" আমেরিকায় ভারতীয় আইটি এবং পেশাদার কর্মীদের উপর বড় প্রভাব ফেলতে পারে এমন এক পদক্ষেপে, ট্রাম্প প্রশাসন ঘোষণা করেছে H-1B ভিসার জন্য বছরে বিশাল অঙ্কের ফি— ১,০০,০০০ মার্কিন ডলার (প্রায় ৮৮ লাখ টাকা)। এই পদক্ষেপের লক্ষ্য হচ্ছে এই কর্মসূচির তথাকথিত "পদ্ধতিগত অপব্যবহার" রোধ করা।

