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WATCH: ৭০০০ টাকা কেজি ছাড়াল ঢ্যাঁড়স! অগ্নিমূল্য এই বাজারে মহার্ঘ দেশের প্রতি ঘরের সবজি... মানুষ এবার খাবে কী?

Rs 7200 Per Kg Bhindi: ৭০০০ টাকা কেজি ছাড়িয়েছে ঢ্যাঁড়সের দাম! দোকানে ঢুকে থ ভারতীয়। অগ্নিমূল্য এই বাজারে মহার্ঘ দেশের প্রতি ঘরের সবজি! মানুষ খাবে কী?

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 08, 2026, 09:14 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:14 PM IST
WATCH: ৭০০০ টাকা কেজি ছাড়াল ঢ্যাঁড়স! অগ্নিমূল্য এই বাজারে মহার্ঘ দেশের প্রতি ঘরের সবজি... মানুষ এবার খাবে কী?

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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