/WATCH: ৭০০০ টাকা কেজি ছাড়াল ঢ্যাঁড়স! অগ্নিমূল্য এই বাজারে মহার্ঘ দেশের প্রতি ঘরের সবজি... মানুষ এবার খাবে কী?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আপনি যদি কখনও বিদেশে গিয়ে থাকেন, তবে নিশ্চয়ই এমন কোনও না কোনও মুহূর্তের মুখোমুখি হয়েছেন, যখন দোকান থেকে কোনও কিছু কেনার সময়ে, আপনাকে চটজলদি মনে মনে হিসাব করে দেখতে হয়েছে যে, ভারতীয় মুদ্রায় তার দাম ঠিক কত পড়বে। সেটা হতে পারে এক কাপ কফি বা এক প্যাকেট বিস্কুট। বিদেশে যাওয়া ভারতীয় পর্যটকদের কাছে কিছু জিনিস অত্যন্ত সস্তা মনে হয় আবার এমন কিছু জিনিসের দাম আকাশচুম্বী ঠেকে! এটাই স্বাভাবিক। তবে এবার রীতিমতো চমকে গিয়েছেন প্রবাসী ভারতীয় আশিস আহুজা। তিনি আমেরিকায় থাকেন। ইনস্টাগ্রামে ashishahuja.usa নামের হ্যান্ডেলটি চালান। মূলত মলে বা দোকানে গিয়ে তিনি মুদির বাজার করেন। সেই ভিডিয়ো তাঁর প্রায় ১৬ হাজার ফলোয়ার্সের শেয়ার করেন। ভারত এবং আমেরিকার দামের ফারাক নিয়ে কথা বলেন তিনি।
এবার আশিসের ভিডিয়ো ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। আশিস ভিডিয়োতে দেখিয়েছে আমেরিকা কীভাবে ঢ্যাঁড়সের মার্কেটিং করেছে। ঢ্যাঁড়স ভাজা মশলা মাখিয়ে কৌটোয় করে বিক্রি হচ্ছে! আর তার দাম নাকি ৭২০০ টাকা। আশিস এও বলেছেন যে, ভারতে এই টাকা খরচ করলে পুরো ফ্রিজ ভরে যাবে। তিনি বলছেন, 'সত্যি করে বলুন তো, ৭২০০ টাকায় নাকি ঢ্যাঁড়স! এই দামে ফ্রিজ ভর্তি হয়ে যায়? আমরা ছোটবেলা থেকেই খুব সাধারণ সবজি হিসেবেই ঢ্যাঁড়সে খেয়ে বড় হয়েছি। ভারতে এটা আর পাঁচটা সবজির মতোই। কিন্তু আমেরিকায় ওরা এটাকে ভেজে, মশলা মাখিয়ে একটা ছোট কৌটোয় ভরে দেয়, আর হঠাৎ করেই এটা তাকে উঠে প্রিমিয়াম স্ন্যাক হয়ে যায়। ৮৫ গ্রামের দাম ৬.৫০ ডলার। লেইজ চিপসের চেয়েও দামী। এটা ঢ্যাঁড়স পার্সোনালিটি ব্যক্তিত্বের ওপর ট্যাক্স বসিয়েছে। কেউ তো কখনও ভাবেনি যে, ঢ্যাঁড়স দিয়ে এমনটা করা সম্ভব। আপনার শহরের নাম জানান এবং সেখানে ৭২০০ টাকায় কী কী পাওয়া যায়, সেটাও উল্লেখ করুন'! আমেরিকায় বাক্সবন্দি ভাজা ঢ্যাঁড়স বিক্রি হচ্ছে 'ওকরা চিপস নামেই'! ঘটনাচক্রে যা ঢ্যাঁড়স, তাই ওকরা। কোনও ফারাক নেই। আশিসের ভিডিয়ো প্রায় ১০০০০-এর কাছাকাছি লাইক পেয়েছে। কমেন্টে ভরে গিয়েছে।
ঢ্যাঁড়স প্রধানত বিশ্বের ক্রান্তীয় ও উপ-ক্রান্তীয় অঞ্চলের সবজি। ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী ভারত, নাইজেরিয়া, সুদান ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে সবচেয়ে বেশি উৎপন্ন হয়। এছাড়া বাংলাদেশ-সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা এবং আমেরিকার উষ্ণ অঞ্চলে এর ব্যাপক চাষ হয়। আমেরিকা প্রচুর পরিমাণে ঢ্যাঁড়স আমদানিও করে। তবে আমেরিকার নিজস্ব দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতেও (যেমন ফ্লোরিডা ও টেক্সাস) ব্যাপক পরিমাণে ঢ্যাঁড়শের চাষ হয়। বর্তমানে দেশের চলতি বাজারে ঢ্যাঁড়স ৪০ থেকে ৮০ টাকা কেজিতে বিক্রি হয়।
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