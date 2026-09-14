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'পুতিন নির্বোধের মতো কী করছেন আমি জানি না'! একটুর জন্য ড্রোন হামলা থেকে বেঁচে রাগে ফেটে পড়লেন বরিস

Russia Hits Ukrainian Train: রাশিয়া জানিয়েছে, তারা পশ্চিম ইউক্রেনের রেল পরিকাঠামোয় হামলা চালিয়েছে। যদিও ইউক্রেনের রাষ্ট্রীয় রেলওয়ে সংস্থা পরিষ্কার বলে দিয়েছে, বরিস জনসন ও ইউরোপের শীর্ষ নিরাপত্তা কর্মকর্তারা যে ট্রেনে ছিলেন, সেটি লক্ষ্য করেই এই হামলা চালিয়েছে রাশিয়া‌!

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 14, 2026, 04:12 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 04:12 PM IST
'পুতিন নির্বোধের মতো কী করছেন আমি জানি না'! একটুর জন্য ড্রোন হামলা থেকে বেঁচে রাগে ফেটে পড়লেন বরিস

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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