'পুতিন নির্বোধের মতো কী করছেন আমি জানি না'! একটুর জন্য ড্রোন হামলা থেকে বেঁচে রাগে ফেটে পড়লেন বরিস

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কেন, বরিসের উপর খাপ্পা কেন রাশিয়া? বরিস মানে, বরি জনসন। ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। ইউক্রেন-পোল্যান্ড সীমান্তের কাছে একটি ট্রেনে ড্রোন হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। হামলার কিছুক্ষণ আগে একই রেলপথ দিয়ে অন্য একটি ট্রেনে যাতায়াত করেছিলেন ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন ও ইউরোপের শীর্ষ নিরাপত্তা কর্মকর্তারা। ইউক্রেনের ইয়াহোদিন এলাকায় চালানো ওই হামলায় ট্রেনটির ইঞ্জিন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে এতে কোনো মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি। ইউক্রেনের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ট্রেনের সব যাত্রীকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়েছে।
রাশিয়া-ইউক্রেন চাপানউতোর
বরিস জনসন ও ব্রিটেনের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জোনাথন পাওয়েল-সহ ইউরোপের কয়েকটি দেশের নিরাপত্তা কর্মকর্তারা কিয়েভে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনশেষে ওই রেলপথ দিয়ে ফিরছিলেন। তবে তাঁরা 'টার্গেট' ট্রেনটিতে ছিলেন না, অন্য একটি ট্রেনে ছিলেন। রাশিয়া জানিয়েছে, তারা পশ্চিম ইউক্রেনের রেল পরিকাঠামোতে হামলা চালিয়েছে। তবে ইউক্রেনের রাষ্ট্রীয় রেলওয়ে সংস্থা উকরজালিজনিৎসিয়া বলেছে, বরিস জনসন ও ইউরোপের শীর্ষ নিরাপত্তা কর্মকর্তারা যে ট্রেনে ছিলেন, সেটি লক্ষ্য করেই এই হামলা চালিয়েছে রাশিয়া।
মাত্র ১৫ মিনিট আগে
জানা গিয়েছে, ট্রেনের সময়সূচিতে পরিবর্তন আসায় এবং রুশ হামলার টানা হুমকির কারণে বরিস জনসনদের নিয়ে কূটনৈতিক ট্রেনটি প্রত্যাশিত সময়ের আগেই স্টেশন ছেড়ে চলে যায়। আর সেটাই হল বেঁচে যাওয়ার প্রকৃত কারণ। তবে, ড্রোন আঘাত করার মাত্র ১৫ মিনিট আগে হামলার শিকার ট্রেনটির যাত্রীদের নিরাপদে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। রুশ বাহিনী জেটচালিত ড্রোন দিয়ে হামলা চালিয়েছে বলে জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ।
থামো-চলো বার্তা
ইউক্রেন ও পোল্যান্ডের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, রুশ ড্রোনটি পোল্যান্ড সীমান্ত থেকে মাত্র দুই কিলোমিটার দূরে আঘাত হানে। কিয়েভ সম্মেলনে অংশ নেওয়া সুইডেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কার্ল বিল্ট বলেন, তিনি যে ট্রেনে ছিলেন, সেটির যাত্রীদের প্রথমে সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছিল। পরে তাঁদের আবার যাত্রা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। বিল্ট বলেন, আমরা যে ট্রেনে ছিলাম, সেটি থামার পরে আমাদের সরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে বলা হয়। কয়েক মিনিট পরে আবার জানানো হয়, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে এবং আমরা আমাদের ট্রেনযাত্রা টালিয়ে যেতে পারব! পরে ট্রেনটি নিরাপদে পোল্যান্ড সীমান্তের দোরোহুস্ক স্টেশনেও পৌঁছয়।
পুতিন কি নির্বোধ? এটা কী হচ্ছে?
কিন্তু ওই হামলার পরে বরিস জনসন কী বললেন? হামলার পরে বরিস সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, আজ সকালে পোল্যান্ড সীমান্তে ইউক্রেনের একটি দাঁড়িয়ে থাকা লোকোমোটিভ (ইঞ্জিন) উড়িয়ে দেওয়ার পেছনে পুতিনের কী বিকৃত যুক্তি কাজ করেছে, তা আমার জানা নেই।’ তিনি এ ঘটনাকে ইউক্রেনীয়দের উপর প্রতিদিন ঘটে চলা অর্থহীন হামলার সঙ্গে তুলনা করেন এবং ইউক্রেনকে জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সরবরাহ করতে মিত্রদের প্রতি আহ্বান জানান।
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