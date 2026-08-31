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SCO সম্মেলনের ফাঁকে মোদী-পুতিন বৈঠক, রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতে কোনদিকে ভারত?

Narendra Modi Vladimir Putin meeting: বৈঠকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী মোদীকে বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদীর ব্যক্তিগত মনোযোগের কারণে রাশিয়া ও ভারতের মধ্যকার সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হচ্ছে'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 31, 2026, 11:35 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 11:35 PM IST
SCO সম্মেলনের ফাঁকে মোদী-পুতিন বৈঠক, রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতে কোনদিকে ভারত?
Image Credit: মোদী-পুতিন বৈঠক

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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SCO সম্মেলনের ফাঁকে মোদী-পুতিন বৈঠক, রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতে কোনদিকে ভারত?
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