/SCO সম্মেলনের ফাঁকে মোদী-পুতিন বৈঠক, রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতে কোনদিকে ভারত?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'রাশিয়া ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা ইতিবাচক দিকে এগোচ্ছে'। কিরঘিজ়স্তানে রাজধানী বিশকেকে সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন(SCO) সম্মেলনের ফাঁকে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন। বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হয় বলে খবর।
বৈঠকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী মোদীকে বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদীর ব্যক্তিগত মনোযোগের কারণে রাশিয়া ও ভারতের মধ্যকার সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হচ্ছে'। পর্যটক বিনিময়, অর্থনৈতিক ও কৌশলগত সম্পর্ক ও দুইদেশের মানুষের সুসম্পর্কের প্রসঙ্গও ওঠে।
পুতিন বলেন, 'একটি বিশেষ ও বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত অংশীদারিত্বের নীতির ভিত্তিতে রুশ-ভারত সম্পর্ক ক্রমাগত শক্তিশালী হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী, রুশ-ভারত সম্পর্কের প্রতি আপনার বিশেষ মনোযোগ এবং আমাদের মধ্যে যে ব্যবসায়িক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তা এতে সহায়তা করছে। এজন্য আমি আপনার প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ'।
রুশ প্রেসিডেন্টের আরও বক্তব্য, 'এসসিও গ্লোবাল ইস্ট এবং সাউথের মধ্যে যোগাযোগ গভীর করতে কাজ করছে এবং এই অঞ্চল জুড়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে অবদান রাখছে'। তাঁর কথায়, 'আপনার সঙ্গে আবারও দেখা হয়ে আমি আনন্দিত। এবার আমাদের বৈঠকটি এসসিও সামিটের প্রাক্কালে অনুষ্ঠিত হচ্ছে'।
গত বছরই ভারতে এসেছিলেন পুতিন। সেকথা উল্লেখ করে মোদীর বলেন, 'গত বছর আপনার ভারত সফর অত্যন্ত সফল এবং সত্যিই স্মরণীয় ছিল।আমাদের সহযোগিতা নিত্যনতুন উচ্চতায় পৌঁছাচ্ছে এবং আমরা উভয় দেশের জনগণের কল্যাণে একসঙ্গে কাজ করছি'।
প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'আমরা ইউক্রেন ইস্যুতে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করেছি। পূর্বে আমাদের সাক্ষাতের সময় আপনি আমাকে এই বিষয়ের সমস্ত দিক নিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছিলেন। আপনি যেমন জানেন, ভারত শান্তির লক্ষ্যে সমস্ত প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে এবং ভবিষ্যতেও তা করে যাবে'।
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