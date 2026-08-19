/৭১৭ রকমের ড্রোন দিয়ে ২৪ ঘণ্টায় ১০১৯ বার হামলা! রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে পুতিনের রুদ্র রোষে ধ্বংস পরের পর...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রায় ৪ বছর ৫ মাস ধরে চলছে রাশিয়া-ইউক্রেনের ভয়ংকর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। রাশিয়া এবার ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে ইউক্রেনেরর জ়্যাপরজিয়া অঞ্চলের ৫২টি বসতি লক্ষ্য করে ১০১৯টি হামলা চালিয়েছে! এতে দু'জন নিহত ও ১০ জন আহত হয়েছেন। জ়্যাপরজিয়া শহরের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে চালানো এই ভয়াল হামলায় শতাধিক ড্রোন হামলা তো ছিলই, এর পাশাপাশি রাশিয় এয়ার স্ট্রাইক করেছে। এলোপাথাড়ি গোলাবর্ষণের সঙ্গে রকেট লঞ্চার সিস্টেম থেকেও উড়েছে প্রচুর রকেট। এমনটাই জানিয়েছে ইউক্রেনের প্রশাসন। জ়্যাপরজিয়ার গভর্নর ইভান ফেডোরভ জানিয়েছেন যে, জ়্যাপরজিয়া শহর ও তার পার্শ্ববর্তী জেলায় হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। হামলার পর আবাসিক ভবন, যানবাহন ও পরিকাঠামোর ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে ১৯২টি অভিযোগ এসেছে। এই পরিসংখ্যান ইউক্রেনের অন্যতম তীব্র সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে রাশিয়ার হামলার ব্যাপকতাকেই তুলে ধরে। হামলাগুলি কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং সম্মুখসারির কাছাকাছি এলাকা এবং এর পিছনের অঞ্চল-সহ মোট ৫২টি জনবসতিতে এসব হামলার খবর পাওয়া গিয়েছে। মোট ১০১৯টি হামলার মধ্যে ৭১৭টিই ছিল বিভিন্ন ধরনের ড্রোন ব্যবহার করে হামলা, যার মধ্যে এফপিভি ড্রোনের সংখ্যাই ছিল সর্বাধিক। জ়্যাপরজিয়া, কুশুহুম, স্টেপনোহিরস্ক, প্রিমোরস্কে, ওরিখিব এবং মালা তোকমাচকা-সহ বিভিন্ন জনবসতিকে লক্ষ্য করেই এসব ড্রোন হামলা চালানো হয়।
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কী জানা যাচ্ছে রাশিয়ার আক্রমণের সম্বন্ধে
রুশ বাহিনী ১৩টি বসতি লক্ষ্য করে ১৯ বার বিমান হামলা চালিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মধ্যে রয়েছে কোমিশুভাখা, নভোমাইকোলাইভকা, তাভরিস্কে, ইউলিভকা ও ওরিখিভের কাছাকাছি অবস্থিত অন্যান্য এলাকা। এছাড়া ২০টিরও বেশি বসতি লক্ষ্য করে ২৭৬টি গোলাবর্ষণ এবং রুশ মাল্টিপল-লঞ্চ রকেট সিস্টেমের মাধ্যমে সাতবার হামলার ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। সর্বশেষ এই হামলায় জ়্যাপরজিয়া শহরটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রুশ হামলায় আবাসিক ভবনগুলির ক্ষতি হয় এবং অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। পরবর্তীতে পুরো শহর ও সংলগ্ন জেলা মিলিয়ে হতাহতের সংখ্যা পাওয়া গিয়েছে। দু'জন নিহত ও ১০ জন আহত হয়েছেন। এফপিভি ড্রোনের ব্যাপক ব্যবহার এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের জন্য ঝুঁকির মাত্রা আরও বাড়িয়েছে। সক্রিয় যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি অবস্থানের কারণে ওরিখিব ও মালা তোকমাচকার মতো এলাকায় সবচেয়ে বেশি ঝুঁকি।
২৪ ঘণ্টায় ১০১৯টি হামলার ঘটনা
জরুরি ও স্থানীয় সেবা সংস্থাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি যাচাই-বাছাই করার পাশাপাশি ইউক্রেনীয় কর্তৃপক্ষ হামলার ফলে হওয়া ক্ষয়ক্ষতির তথ্য নথিবদ্ধ করে চলেছে। সর্বশেষ এই ব্যাপক হামলার পর ১৯২টি ঘটনায় বাড়িঘর, যানবাহন ও পরিকাঠামোর ক্ষয়ক্ষতির কথা জানা গিয়ছে, যদিও ধ্বংসযজ্ঞের পূর্ণ মাত্রা নিরূপণে কিছুটা সময় লাগতে পারে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে জ়্যাপরজিয়া কৌশলগত ভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে রুশ ও ইউক্রেনীয় বাহিনী এমন এক রণাঙ্গনে লড়াই করছে যেখানে ড্রোন, আর্টিলারি এবং আকাশপথে ব্যবহৃত অস্ত্রের ক্রমাগত ব্যবহার দেখা গিয়েছে। এই অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি ও শিল্প পরিকাঠামোও রয়েছে, যার ফলে বারবার হামলার ঘটনাগুলির সম্ভাব্য পরিণতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠছে। সর্বশেষ এই পরিসংখ্যান জ়্যাপরজিয়া আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করেছে। এর মাধ্যমে রাশিয়ার প্রতিটি হামলার কার্যকারিতা বা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কে স্বাধীন ভাবে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়। তাসত্ত্বেও, একদিনে পুরো অঞ্চল জুড়ে রেকর্ড করা হামলার বিশাল সংখ্যা সম্পর্কে এটি এক ধারণা দেয়। ২৪ ঘণ্টায় ১০১৯টি হামলার ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে, যা জ়্যাপরজিয়া জুড়ে রুশ সামরিক তৎপরতার আরেকটি তীব্র পর্যায়কে তুলে ধরে। ৭১৭টি ড্রোন হামলা এবং শত শত আর্টিলারি ও অন্যান্য হামলার সম্মিলিত প্রভাবে যুদ্ধের মধ্যেই এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের হতাহতের ঘটনা, অগ্নিকাণ্ড এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হচ্ছে।
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