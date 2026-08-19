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৭১৭ রকমের ড্রোন দিয়ে ২৪ ঘণ্টায় ১০১৯ বার হামলা! রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে পুতিনের রুদ্র রোষে ধ্বংস পরের পর...

Russia-Ukraine War Latest News: ২৪ ঘণ্টায় ইউক্রেনের  জ়্যাপরজিয়া অঞ্চলের ৫২টি বসতি এলাকায় রাশিয়ার ১০১৯ হামলা। এতে দু'জন নিহত ও ১০ জন আহত হয়েছেন।

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 19, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 05:48 PM IST
৭১৭ রকমের ড্রোন দিয়ে ২৪ ঘণ্টায় ১০১৯ বার হামলা! রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে পুতিনের রুদ্র রোষে ধ্বংস পরের পর...
Image Credit: রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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