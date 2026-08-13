Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দুনিয়া
  • /ভারত থেকে ট্রেনে সোজা রাশিয়া! ৭২০০ কিমির এই অবিশ্বাস্য জার্নি কবে থেকে শুরু?

ভারত থেকে ট্রেনে সোজা রাশিয়া! ৭২০০ কিমির এই অবিশ্বাস্য জার্নি কবে থেকে শুরু?

Russia-India Train Proposal: নানা ক্ষেত্রেই রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ভালো। তাহলে দুদেশ কেন এমন কিছু করবে না, যা ইতিহাসে ঠাঁই পাবে? হতেও চলেছে প্রায় তাই-ই। রাশিয়া থেকে ভারত ছুটবে ট্রেন। রেলপথটি তুর্কমেনিস্তান, ইরান, আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের উপর দিয়ে যাবে। রাশিয়ার প্রস্তাবিত সম্ভাব্য এই রেলরুটটি বেশ দীর্ঘ।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 13, 2026, 06:43 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 06:43 PM IST
ভারত থেকে ট্রেনে সোজা রাশিয়া! ৭২০০ কিমির এই অবিশ্বাস্য জার্নি কবে থেকে শুরু?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ভারত থেকে ট্রেনে সোজা রাশিয়া! ৭২০০ কিমির এই অবিশ্বাস্য জার্নি কবে থেকে শুরু?
2
3
4
5