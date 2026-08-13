/ভারত থেকে ট্রেনে সোজা রাশিয়া! ৭২০০ কিমির এই অবিশ্বাস্য জার্নি কবে থেকে শুরু?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নানা বিষয়েই রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ভালো। তাহলে দুই দেশ কেন এমন কিছু করবে না, যা ইতিহাসে ঠাঁই পেয়ে যাবে? হতে চলেছেও প্রায় তাই। ভারতের সঙ্গে এবার রেলপথে নিজেদের জুড়তে চাইছে রাশিয়া। এতে ভারতের সঙ্গে স্থলপথে যোগাযোগ আরও শক্তিশালী হবে। ঐতিহাসিক এই প্রকল্পে রেলপথে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত পৌঁছনোর সম্ভাবনা আছে কি না, খতিয়ে দেখার প্রস্তাব দিল মস্কো।
বিকল্প যোগাযোগ
রাশিয়ার তরফে জানা গিয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক পথগুলির উপর নির্ভরতা কমাতেই বিকল্প রুটের ভাবনা। রাশিয়া মনে করছে, এরকম একটা যোগাযোগের পথ বের করা প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যেই ভারত মহাসাগর পর্যন্ত রেলপথ তৈরির সম্ভাবনা বিবেচনা করা যেতে পারে। বসফরাস প্রণালী এবং হরমুজ প্রণালীর মতো গুরুত্বপূর্ণ জলপথকে ঘিরে ঝুঁকি বাড়ছে। তাই পণ্য পরিবহণের জন্য বিকল্প স্থলপথ তৈরি করা ভবিষ্যতের জন্য় খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।
কোন পথে চাকা?
রাশিয়ার প্রস্তাবিত সম্ভাব্য রুটটি বেশ দীর্ঘ। খুব ইন্টারেস্টিংও। রাশিয়া থেকে রেলপথ যাবে তুর্কমেনিস্তান, ইরান, আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের উপর দিয়ে। তবে এটি এখনও শুধুই পরিকল্পনার স্তরেই রয়েছে। কোনও নির্দিষ্ট রুট চূড়ান্ত হয়নি। কেননা, এক্ষেত্রে তালিবানের চেয়েও বড় বাধা হতে পারে পাকিস্তান। সুখের কথা তালিবান কিন্তু এই রেলপথে অনুমতি দিয়েছে। পাকিস্তান কী করবে? যদিও আগামী দিনে রাশিয়া-ভারতের মধ্যে চলাচল করবে যে নতুন যাত্রীবাহী ট্রেন, তার নাম কী হবে, এর টিকিটের দাম কত হবে, রুট-ই বা কী হবে, কবে থেকে পরিষেবা শুরু হবে-- ইত্যাদি কোনও কিছুই এখনও স্পষ্ট নয়।
কেন এ রেলপথ?
বাণিজ্যিক নিরাপত্তাই আসল কারণ। বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি পরিবহণের পথ হল হরমুজ প্রণালী। বিশ্বের মোট তেল বাণিজ্যের প্রায় ২৫ শতাংশ এবং এলএনজি (LNG) পরিবহণের প্রায় ২০ শতাংশ এই জলপথের উপর দিয়ে যায়। ফলে হরমুজ প্রণালী বা অন্য কোনও গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক পথে সমস্যা তৈরি হলে আন্তর্জাতিক পণ্য পরিবহণ ও জ্বালানি সরবরাহে বড় প্রভাব পড়তে পারে। রাশিয়া তাই সমুদ্রপথের পাশাপাশি স্থলপথেও পণ্য পরিবহণের সুযোগ তৈরি করতে চাইছে।
ভারতের লাভ?
এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে, মানে, প্রস্তাবিত এই রেলপথ তৈরি হলে রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের স্থলযোগাযোগ আরও শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা। মধ্য এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গেও বাণিজ্যিক যোগাযোগ বাড়তে পারে। পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে এ ধরনের করিডরগুলি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। এবং আগামী দিন সত্যিই এমন কোনও ট্রেন ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে ছুটতে শুরু করলে পর্যটকদের যাতায়াতের সম্ভাবনাও তৈরি হতে পারে।
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